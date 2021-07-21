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Транспорт
DTF

В Канаде начали разрабатывать электромобиль, который майнит криптовалюту во время подзарядки Статьи редакции

Daymak Spiritus уже получил предзаказы на $350 млн.

24 24 комментария
1295 просмотров

Вычислительные мощности современных электромобилей нужны для функционирования бортовых систем, беспилотного управления и навигации. Но канадский производитель Daymak, согласно отчёту Wired, представил разработку, которая ещё и майнит криптовалюту.

Модель под названием Spiritus поступит в продажу в 2023 году, а предзаказы открыты уже сейчас. Оплата принимается в том числе самой криптовалютой (Ethereum или даже Dogecoin), и компания уже зафиксировала сумму в $350 млн.

Инженеры Daymak представили первые рендеры электромобиля и заявили, что разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволит максимально упростить процесс майнинга.

Инициативу поддержал Кит Стриер — вице-президент Nvidia по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств.

У этой идеи огромный потенциал, потому что мы говорим не о тысячах, а о десятках миллионов суперкомпьютеров в этих автомобилях. В Соединенных Штатах или Германии это может быть не так важно, но в маленьких странах такой автономный транспорт полностью изменит потенциал вычислений.

Кит Стриер
вице-президент Nvidia по международным инициативам в области искусственного интеллекта

Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в «разгаре блокчейновой революции», а криптовалюта станет повсеместным платёжным средством.

#новость #электромобили #криптовалюта

24 24 комментария
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8
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Эмилия Теплова

14

Скоро будет криптовалюта, которая майнит криптовалюту когда появляется новая криптовалюта

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Alexey Ivanov

Эмилия
4
Ответить

second avenger

Эмилия
0

true 

Ответить

Artemy

9
Ответить

Al Al

6
Ответить

Max B

3

Я кажется понял цель... Все, что "майнит криптовалюту" автоматически растет в цене и становится дефицитом ))

Ответить

Тарас Погребняк

Max
2

 Нет, просто в таких автомобилях есть GPU, который простаивают во время подзарядки

Ответить

Vlad Zloy

Max
1

WiFi всё делает лучше.
Шелдон Купер 

Ответить

second avenger

3

вот сюда неплохо бы прикрутить майнер криптовалюты

Ответить

Дмитрий Алтунин

second
1

Фаршкоин

Ответить

Evgeniy Zorin

2

"Майнер на колесах" это вам не "наркоман с фермой":)

Ответить

Константин Морошин

2

Ехал майнинг через майнинг, видит майнинг майнинг майнинг

Ответить

A V

1

А какая разница что майнит криптовалюту? 🙂Прикручиваем ферму к холодильнику и вот он уже майнит, на пример ночью, когда все спят😀.Стиралка тоже очень хорошо может майнить, да мало ли что, главное чтобы в сеть подключалось.Вот если бы автомобиль майнил за счёт рекуперации или солнечной энергии, тогда да, была бы инновация.

Ответить

Konstantin

A
0

У автомобиля, особенно если с автопилотом, неплохие вычислительные мощности уже в комплекте. И да, большую часть суток они незадействованы. Инновации как таковой нет, но чуть более плотное использование ресурсов есть.

Ответить

Денис Демидов

0

Эту идею слишком легко украсть, что мешает сделать это той же тесла после очередного обновления ПО?
Сама идея здравая, задействовать комп тачки пока она простаивает. 

Ответить

Marat Ahiar

Денис
1

Лишь бы пацаны на девятках не украли. Закидал в багажник асиков и заправляешь свою вишневую на чаржерах круглые сутки.

Ответить

Денис Демидов

Marat
1

Пацанчики заняты срезанием катализаторов, а тут компы какие-то, которые заблочатся при изъятии. 

Ответить

Ася Деменкова

0

Ну наконец-то, дождались

Ответить

Pavel Voronkov

0

Очередная пустышка. Соберёт бабки, а потом - Не смогла я, не смогла!

Ответить

Игорь Белый

0

не понял, что стоит 350 млн. у.е. ?  Предзаказов уже на столько?   Не верю...  На фото жаба какая то, а не авто

Ответить

Syzygy

0

Ещё один Nikola Motors. Не будет ничего,  скриньте.

Ответить

Mikhail Kuryshev

0

Вот это нововведение 

Ответить

Дмитрий Алтунин

0

Был когда-то в закромах Родины Ё, прости Господи, мобиль. Может, пора достать чертежи?

Ответить

Artem Kapnist

0

Ржу от новости 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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