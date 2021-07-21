В Канаде начали разрабатывать электромобиль, который майнит криптовалюту во время подзарядки Статьи редакции
Daymak Spiritus уже получил предзаказы на $350 млн.
Вычислительные мощности современных электромобилей нужны для функционирования бортовых систем, беспилотного управления и навигации. Но канадский производитель Daymak, согласно отчёту Wired, представил разработку, которая ещё и майнит криптовалюту.
Модель под названием Spiritus поступит в продажу в 2023 году, а предзаказы открыты уже сейчас. Оплата принимается в том числе самой криптовалютой (Ethereum или даже Dogecoin), и компания уже зафиксировала сумму в $350 млн.
Инженеры Daymak представили первые рендеры электромобиля и заявили, что разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволит максимально упростить процесс майнинга.
Инициативу поддержал Кит Стриер — вице-президент Nvidia по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств.
Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в «разгаре блокчейновой революции», а криптовалюта станет повсеместным платёжным средством.
Скоро будет криптовалюта, которая майнит криптовалюту когда появляется новая криптовалюта
Я кажется понял цель... Все, что "майнит криптовалюту" автоматически растет в цене и становится дефицитом ))
Нет, просто в таких автомобилях есть GPU, который простаивают во время подзарядки
вот сюда неплохо бы прикрутить майнер криптовалюты
А какая разница что майнит криптовалюту? 🙂Прикручиваем ферму к холодильнику и вот он уже майнит, на пример ночью, когда все спят😀.Стиралка тоже очень хорошо может майнить, да мало ли что, главное чтобы в сеть подключалось.Вот если бы автомобиль майнил за счёт рекуперации или солнечной энергии, тогда да, была бы инновация.
У автомобиля, особенно если с автопилотом, неплохие вычислительные мощности уже в комплекте. И да, большую часть суток они незадействованы. Инновации как таковой нет, но чуть более плотное использование ресурсов есть.
Эту идею слишком легко украсть, что мешает сделать это той же тесла после очередного обновления ПО?
Сама идея здравая, задействовать комп тачки пока она простаивает.
Лишь бы пацаны на девятках не украли. Закидал в багажник асиков и заправляешь свою вишневую на чаржерах круглые сутки.
Пацанчики заняты срезанием катализаторов, а тут компы какие-то, которые заблочатся при изъятии.
не понял, что стоит 350 млн. у.е. ? Предзаказов уже на столько? Не верю... На фото жаба какая то, а не авто
Был когда-то в закромах Родины Ё, прости Господи, мобиль. Может, пора достать чертежи?
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Daymak Spiritus уже получил предзаказы на $350 млн.
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