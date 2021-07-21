Ford запустит беспилотное такси в США в 2021 году Статьи редакции
Сначала в Майами, а в 2022 году — в Остине.
- В течение пяти лет компания планирует выпустить около 1000 беспилотных автомобилей на нескольких рынках, пишет CNBC.
- Ford запустит беспилотники благодаря технологиям Lyft и разработчиком беспилотных технологий Argo AI. По условиям соглашения Lyft получит 2,5% в Argo AI.
- По данным CNBC, сейчас Ford и Argo AI тестируют беспилотный автопарк в Остине, Детройте, Майами, Пало-Альто, Калифорнии, Питтсбурге и Вашингтоне. Как выяснил Bloomberg, Argo AI готовится к IPO в этом году.
- В апреле Lyft объявила о том, что продаст своё подразделение беспилотников дочерней компании Toyota за $550 млн
- В феврале 2017 года Ford вложил $1 млрд в питтсбургский стартап Argo AI, основанный выходцами из Google и Uber. Компания занимается разработкой системы «виртуальный водитель» для беспилотных автомобилей.
- В июле 2019 года Argo AI получил от Volkswagen инвестиции и активы на $2,6 млрд. Это стало частью партнёрства между Volkswagen и Ford, которые договорились о сотрудничестве в разработке беспилотников и других технологий.
США 2021 год - беспилотные электрокары и космический туризм
Россия 2021 - бьем рекорды по росту цен на продукты и бензин за всю историю страны
Яндекс уже тоже запустил это все. Успокойся, всепропальщик.
Яндекс запустил космический туризм?
А че там с бедностью в США, победили? Лобизма американского СПГ в европе не существует? Санкции вводятся чтобы победила правда и честь?
Скиньте номер дилера, я тоже закуплюсь чем Вы там вкидываетесь для подобного восприятия мира.
Почему цены на продукты в России уже стоят примерно как в США, только зп у нас средняя 300 баксов?
У нас цены на все в 3-4 раза дешевле, сколько интернет в Омерике стоит?
Относительно чего они дешевле? Как посчитать доходы и расходы Джон город Денвер и Иван город Тверь?
А чего ты так за Омерику переживаешь? Рабочую визу все равно не дадут.
Даже не пытайся
"Россия великая наша держава..."
Подпевай давай
Или отвечай на вопрос: как посчитать доходы и расходы. У работающего американца и россиянина совершенно разные судьбы. У американца никто не спиздит ВКонтакте, никто не посадит за глупость по типу "мы нашли у вас на странице запись десяти лет давности о истории свастики, значит, вы фашист, вот вам тюряга на 5 лет"
Ибо очевидно, что Россия это банановая республика. А США это инвестиционный климат, куда стекаются мозги со всей Земли.
Жду, что скажешь, ура-патриот
А чё там с пенсией в РФ? 9.200? Или есть такие же пособия как в США? Когда у безработных смартфоны?
https://www.forbes.ru/obshchestvo/435229-nauka-v-kosmose-na-chto-sposoben-novyy-rossiyskiy-modul-mks
Более технологично, чем запуск мажоров на высоту 100 км
ухх. кремлеботы и тут работают)) ну ну давай расскажи какие у нас лучшие в мире технологии и экономический прорыв, а США загнивают. А еще расскажи, что у нас самый сильный лидер, может всех в мире победить, только вот единственная слабость у него, он не может остановить рост цен на все и падения курса рубля. А так он неуязвим)))
Ну ты и приплёл даже в такой теме
От политики никуда не избавиться. Ты вне политики? А как из дому выходишь? ГИБДД не замечал? Казаков ряженых не замечал? Систему идентификации личности по камерам не замечал?
Ты эти данные с пабликов сисяна берёшь ? У моего отчима пенсия 35 как у труженика труда и 4 комнатная квартира в Подмосковье от завода , не считая зарплаты, он продолжает работать, у матери 30 и льготы многодетной матери на скидку коммуналки 50% и проезд бесплатный везде
Конечно это мало все , но какие 8 тысяч
Яндекс все ресурсы направляет на сервисы по доставки еды и продуктов, потому что в России единственные покупки, которые себе могут позволить люди это продукты питания
Хдэ в моем Краснодаре автопилот? В Калифорнии в США гоняют гугл мобили тестовые. В России только в Москве знаю, есть. В иннополисе или Сколково да. Но филиалы этой красоты в регионах будут, чтоб люди привыкали и водители профессиональные начали бояться?
на Ладу автопилот можно поставить от Яндекса) Кто купит? Российский продукт) Можно и на уазик поставить
Нива автопилотом по полям и так гоняет. Зачем автопилот, если он сможет автономно собирать данные о дорожном полотне. Невыгодно. Как тогда обновлять новую дорогу?
Да будет битва между скрепалями и Яндексом российским и авторитарным СШя Гуглом, Тесла.
Сравните сколько в США стартапов с автопилотом и целый один Яндекс в России
Джордж Хотц занимается автопилотом
Илон Маск и его Тесла
Лекс Фридман
Убер
Гугл
Лифт
GM и Форд в частности
А в России: Яндекс!
А в России все это делается на Тойота Приусе, а не на Ладе Веста. Яндекс знает, что они уступают по безопасности относительно Ладе. И чем же россияне-патриоты тут в комментах гордиться будут? Смеюсь м потешаюсь над воцерковленными ботами, продавшими мозг в обмен на причастность к ВЕЛИКОЙ России с ядерным оружием. Иного величия нет.
Замечательный высокоскоростной российский интернет. Изобрели в КГБ или Роскосмосе. Уже не помню... Дарпа... ЦЕРН... Какое-то агентство в СССР... Или
... Погодите!
Почему кому то должно быть дело до того, над чем/кем ты там смеёшься? Не много ли чести?
Для обычного нытика-приплеталы
Россия великая? Целая одна компания работает над автопилотом. На всю страну. На мысли наталкивает какие-то? А?
2021 год, тоталитаризм, отсталость, кремлеботы, зашибись
Расслабься, у тебя с логикой проблемка, если ты везде кремлеботов видишь. Пока только ты тут надрываешься, в поисках аргументов.
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