Транспорт
Nazigul Jusupova

Ford запустит беспилотное такси в США в 2021 году Статьи редакции

Сначала в Майами, а в 2022 году — в Остине.

  • В течение пяти лет компания планирует выпустить около 1000 беспилотных автомобилей на нескольких рынках, пишет CNBC.
  • Ford запустит беспилотники благодаря технологиям Lyft и разработчиком беспилотных технологий Argo AI. По условиям соглашения Lyft получит 2,5% в Argo AI.
  • По данным CNBC, сейчас Ford и Argo AI тестируют беспилотный автопарк в Остине, Детройте, Майами, Пало-Альто, Калифорнии, Питтсбурге и Вашингтоне. Как выяснил Bloomberg, Argo AI готовится к IPO в этом году.
  • В апреле Lyft объявила о том, что продаст своё подразделение беспилотников дочерней компании Toyota за $550 млн
  • В феврале 2017 года Ford вложил $1 млрд в питтсбургский стартап Argo AI, основанный выходцами из Google и Uber. Компания занимается разработкой системы «виртуальный водитель» для беспилотных автомобилей.
  • В июле 2019 года Argo AI получил от Volkswagen инвестиции и активы на $2,6 млрд. Это стало частью партнёрства между Volkswagen и Ford, которые договорились о сотрудничестве в разработке беспилотников и других технологий.
Беспилотное такси Argo AI Ford

#новости #ford

935 просмотров
42 42 комментария
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ford"], "comments": 42, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 272427, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Jul 2021 18:51:34 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Милл

–1

США 2021 год - беспилотные электрокары и  космический туризм
Россия 2021 - бьем рекорды по росту цен на продукты и бензин за всю историю страны

Ответить

MaxPower220

Александр
–1

Яндекс уже тоже запустил это все. Успокойся, всепропальщик.

Ответить

Александр Милл

MaxPower220
7

Яндекс запустил космический туризм?

Ответить

Dungeon Master

Алексан…
–1

А че там с бедностью в США, победили? Лобизма американского СПГ в европе не существует? Санкции вводятся чтобы победила правда и честь?
Скиньте номер дилера, я тоже закуплюсь чем Вы там вкидываетесь для подобного восприятия мира.

Ответить

Александр Милл

Dungeon
3

Почему цены на продукты в России уже стоят примерно как в США, только зп у нас средняя 300 баксов?

Ответить

MaxPower220

Алексан…
–3

У нас цены на все в 3-4 раза дешевле, сколько интернет в Омерике стоит?

Ответить

Ann Partovi

MaxPowe…
1

Относительно чего они дешевле? Как посчитать доходы и расходы Джон город Денвер и Иван город Тверь?

Ответить

MaxPower22

Ann
–3

А чего ты так за Омерику переживаешь? Рабочую визу все равно не дадут.

Ответить

Ann

MaxPowe…
1

Даже не пытайся

"Россия великая наша держава..."

Подпевай давай

Или отвечай на вопрос: как посчитать доходы и расходы. У работающего американца и россиянина совершенно разные судьбы. У американца никто не спиздит ВКонтакте, никто не посадит за глупость по типу "мы нашли у вас на странице запись десяти лет давности о истории свастики, значит, вы фашист, вот вам тюряга на 5 лет"

 Ибо очевидно, что Россия это банановая республика. А США это инвестиционный климат, куда стекаются мозги со всей Земли.

Жду, что скажешь, ура-патриот

Ответить

Ann Partovi

Dungeon
1

А чё там с пенсией в РФ? 9.200? Или есть такие же пособия как в США? Когда у безработных смартфоны?

Ответить

Artem 69

Dungeon
0

Открываем ввп по ппс на душу населения и смотрим где бедность где нет

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Алексан…
–2

https://www.forbes.ru/obshchestvo/435229-nauka-v-kosmose-na-chto-sposoben-novyy-rossiyskiy-modul-mks
Более технологично, чем запуск мажоров на высоту 100 км

Ответить

Александр Милл

Алмаз
4

ухх. кремлеботы и тут работают)) ну ну давай расскажи какие у нас лучшие в мире технологии и экономический прорыв, а США загнивают. А еще расскажи, что у нас самый сильный лидер, может всех в мире победить, только вот единственная слабость у него, он не может остановить рост цен на все и падения курса рубля. А так он неуязвим)))

Ответить

Алексей Штейн

Алексан…
0

Ну ты и приплёл даже в такой теме

Ответить

Ann Partovi

Алексей
1

От политики никуда не избавиться. Ты вне политики? А как из дому выходишь? ГИБДД не замечал? Казаков ряженых не замечал? Систему идентификации личности по камерам не замечал?

Ответить

Алексей

Ann
0

Замечал , но никак это мне не мешает 

Ответить

Ann

Алексей
2

А то, что у твоих родителей пенсия 5-8 тысяч тоже никогда не мешало? Потерпим. И все это связано с ГИБДД, культивированием коррупции, политикой

Ответить

Алексей

Ann
–1

Ты эти данные с пабликов сисяна берёшь ? У моего отчима пенсия 35 как у труженика труда и 4 комнатная квартира в Подмосковье от завода , не считая зарплаты, он продолжает работать, у матери 30 и льготы многодетной матери на скидку коммуналки 50% и проезд бесплатный везде 
Конечно это мало все , но какие 8 тысяч 

Ответить

Александр

Алексей
1

труженика труда)))

Ответить

Александр

Алексан…
1

я чуть кофе на монитор не выплюнул от смеха)))

Ответить

Andrew

Алексан…
0

АХАХАХА ). Видимо у труженика труда пенсионная пенсия, поэтому такая большая. И мать видимо многоматерная ). Вот уж пропизделся так пропизделся )

Ответить

Александр

Andrew
0

аха)) как то неграмотно пизданул так он, с серьезным ебалом причем))) алкаш наверно

Ответить

Dungeon Master

Алексан…
0

Гугл запустил космический туризм?

Ответить

Александр Милл

MaxPower220
2

Яндекс все ресурсы направляет на сервисы по доставки еды и продуктов, потому что в России единственные покупки, которые себе могут позволить люди это продукты питания

Ответить

Ann Partovi

MaxPower220
1

Хдэ в моем Краснодаре автопилот? В Калифорнии в США гоняют гугл мобили тестовые. В России только в Москве знаю, есть. В иннополисе или Сколково да. Но филиалы этой красоты в регионах будут, чтоб люди привыкали и водители профессиональные начали бояться?

Ответить

Kirill Kulagin

MaxPower220
0

У Яндекса реально всё запущено

Ответить

Dmitry Chornyy

MaxPower220
0

Однако цены меньше от этого на всё не стали

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Александр
1

Приплетаю Рашку

Ответить

Александр Милл

1

на Ладу автопилот можно поставить от Яндекса) Кто купит? Российский продукт) Можно и на уазик поставить

Ответить

Ann Partovi

Александр
0

Нива автопилотом по полям и так гоняет. Зачем автопилот, если он сможет автономно собирать данные о дорожном полотне. Невыгодно. Как тогда обновлять новую дорогу?

Ответить

Ann Partovi

–1

Да будет битва между скрепалями и Яндексом российским и авторитарным СШя Гуглом, Тесла.

Сравните сколько в США стартапов с автопилотом и целый один Яндекс в России

Джордж Хотц занимается автопилотом
Илон Маск и его Тесла
Лекс Фридман
Убер 
Гугл
Лифт
GM и Форд в частности

А в России: Яндекс!
А в России все это делается на Тойота Приусе, а не на Ладе Веста. Яндекс знает, что они уступают по безопасности относительно Ладе. И чем же россияне-патриоты тут в комментах гордиться будут? Смеюсь м потешаюсь над воцерковленными ботами, продавшими мозг в обмен на причастность к ВЕЛИКОЙ России с ядерным оружием. Иного величия нет. 

Ответить

Ed Lee

Ann
0

С подключением вас.

Ответить

Ann Partovi

Ed
0

Замечательный высокоскоростной российский интернет. Изобрели в КГБ или Роскосмосе. Уже не помню... Дарпа... ЦЕРН... Какое-то агентство в СССР... Или 

... Погодите!

Ответить

Андрей Деревянко

Ann
–2

Почему кому то должно быть дело до того, над чем/кем ты там смеёшься? Не много ли чести?
Для обычного нытика-приплеталы

Ответить

Ann Partovi

Андрей
0

Россия великая? Целая одна компания работает над автопилотом. На всю страну. На мысли наталкивает какие-то? А?

2021 год, тоталитаризм, отсталость, кремлеботы, зашибись

Ответить

Андрей Деревянко

Ann
–2

Расслабься, у тебя с логикой проблемка, если ты везде кремлеботов видишь. Пока только ты тут надрываешься, в поисках аргументов.

Ответить

Ann Partovi

Андрей
1

🇷🇺🐓

Как минимум десяток комментариев от других людей. Один? Ну да

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Надо было в Грузии запускать, туда аргонавты плыли :)

Ответить

Kirill Kulagin

0

Vezi menya mraz, please

Ответить

Syzygy

0

Каким интересно образом, если полноценного автопилота нет ни у кого?

Ответить

Ann Partovi

Syzygy
0

Заголовок байтовый, мы ж на висиру

Ответить

Kot Wild

Syzygy
0

Написано же все,читайте,изучайте или вы думаете что Яндекс со своим приусом самый топ?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Крипто
Irina Schepetilnikova
«Пока вы доверяете блогерам и инвестируете, они этим пользуются и делают деньги»: кто и зачем рекламирует альткоины Статьи редакции

Ким Кардашьян, команда геймеров FaZe и другие инфлюенсеры массово рекламируют в соцсетях нестабильную криптовалюту. Пользователи прислушиваются к их советам и теряют деньги. Как организована эта мошенническая схема — в конспекте Mashable.

Скриншот рекламных «историй» Кардашьян
22 22 комментария
20
Торговля
Наталия Потёмина
Как мы искали подрядчика по «Битриксу»

В этом кейсе не будет названий компаний, он не рекламный. И я ни к чему вас не призываю.

43 43 комментария
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
No-code - что это и кому подходит?
0 Обсудить
0
Комсомольская правда
Топ-5 необычных клиентов, которым нужна реклама
0 Обсудить
1
SberDevices
Четвёртый митап SmartMarket: секреты создания смартапов, NLP-платформы и опытных участников сообщества

На митапе нашей команды с сообществом разработчиков вы узнаете, как создавать, продвигать и монетизировать навыки для виртуальных ассистентов семейства Салют. Делать это можно без знания языков программирования.

1 1 комментарий
2
Сервисы
Максим Кульгин
Как мы защищаем от скликивания рекламы «Яндекс.Директа», используя машинное обучение

Меня зовут Максим Кульгин, моя компания Clickfraud занимается защитой от скликивания контекстной рекламы в «Яндекс.Директе» и Google.Ads. Расскажем довольно подробно нашу методику обнаружения кликающих ботов и подход к реализации защиты, которую вы можете реализовать и на своем сайте полностью или частично.

24 24 комментария
19
Дизайн
Александр Орлов
What’s Next? Какими будут логотипы через 5-10-100 лет?

Я тут задизайнил кое-что, дабы времени навалом.) Представляю свое видение логотипов мировых брендов из будущего.

42 42 комментария
42
Апрель Капитал
Зачем центральные банки по всему миру создают собственные цифровые валюты

Простыми словами о том, что такое цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) и почему началась межгосударственная «гонка» национальных цифровых валют.

4 4 комментария
4
Транспорт
DTF
В Канаде начали разрабатывать электромобиль, который майнит криптовалюту во время подзарядки Статьи редакции

Daymak Spiritus уже получил предзаказы на $350 млн.

32 32 комментария
12
Финансы
Nazigul Jusupova
«Открытие» выкупит 40% банка для предпринимателей «Точка» у Qiwi Статьи редакции

Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году

33 33 комментария
18
РТЛабс
Многоквартирный дом в телефоне: как мы делали полезное приложение

РТЛабс больше десяти лет развивает сервисы электронного правительства, например, «Госуслуги». Один из самых перспективных проектов последнего времени — мобильное приложение «Дом». Оно заменит чаты в «вотсапе», звонки в ЖКХ и (мы надеемся) победит привычку жильцов спорить у подъезда.

Михаил Голев 
29 29 комментариев
13
Больше статей
null