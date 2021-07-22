Подразделение Uber купило разработчика ПО для перевозок Transplace за $2,25 млрд Статьи редакции
Cделка поможет транспортному подразделению Uber достичь прибыльности.
По условиям сделки, Uber отдаст владельцу компании $750 млн в виде акций, а оставшуюся часть оплатит наличными. Transplace с 2017 года принадлежала инвесткомпании TPG Capital, пишет CNBC.
Transplace создаёт программное обеспечение по управлению цепочками поставок. Подразделение Uber Freight предлагает аналогичное ПО. Как отмечает CNBC, cделка поможет грузовому подразделению достичь прибыльности.
Компания запустила свой сервис для заказа грузоперевозок в 2017 году. По данным Uber Freight, в сети сервиса более 70 тысяч доставщиков товаров для компаний. Выручка компании в первом квартале 2021 года составила $301 млн, что на 51% больше, чем в 2020 году.
Несмотря на рост, Uber Freight приносит лишь небольшую часть общей выручки — её большая часть приходится на сервис такси и доставку еды. пишет СNBC.
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