Транспорт
Nazigul Jusupova

Подразделение Uber купило разработчика ПО для перевозок Transplace за $2,25 млрд Статьи редакции

Cделка поможет транспортному подразделению Uber достичь прибыльности.

По условиям сделки, Uber отдаст владельцу компании $750 млн в виде акций, а оставшуюся часть оплатит наличными. Transplace с 2017 года принадлежала инвесткомпании TPG Capital, пишет CNBC.

Transplace создаёт программное обеспечение по управлению цепочками поставок. Подразделение Uber Freight предлагает аналогичное ПО. Как отмечает CNBC, cделка поможет грузовому подразделению достичь прибыльности.

Компания запустила свой сервис для заказа грузоперевозок в 2017 году. По данным Uber Freight, в сети сервиса более 70 тысяч доставщиков товаров для компаний. Выручка компании в первом квартале 2021 года составила $301 млн, что на 51% больше, чем в 2020 году.

Несмотря на рост, Uber Freight приносит лишь небольшую часть общей выручки — её большая часть приходится на сервис такси и доставку еды. пишет СNBC.

#новости #uber

643 просмотров
3 3 комментария
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","uber"], "comments": 3, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 272873, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Jul 2021 18:55:00 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Alex Choy

4

Uber купил прибыль 😂

Ответить

Klonin DevApp

0

Полтора ярда зелени наличными это мощно)) на грузовиках как раз привезут

Ответить

Иван Шеметов

Klonin
1

Всего то 15 тонн деняк

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Газпромбанк
«Газпромбанк» предлагает получать проценты от суммы оформленного друзьями кредита
0 Обсудить
5
Макс
Как быстро продвигать онлайн-курсы для предпринимателей

Сколько подписчиков могут привести блогеры, когда нужно подключать таргет, почему важно качество контента и как виртуальный маркетолог Макс помог выбрать лучший рекламный баннер, рассказывает Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
Новый функционал мобильного приложения «Обучение инвестициям»

Представляем очередное обновление мобильного приложения «Обучение инвестициям» — учиться инвестированию стало еще проще и интереснее!

0 Обсудить
0
Приёмная
Satoshi Nakamoto
Поддержка «Делимобиля» не может урегулировать вопрос о спорном повреждении автомобиля

Обычно не пишу отзывы, жалобы т.п., видимо время пришло)
Я понимаю что в большой компании сотрудники часто не виноваты в плохом опыте клиента при использовании сервиса, а у самого сервиса тысячи клиентов, и конечно случаются оплошности или ошибки.
Попал я в ситуацию «тупого» игнора от сервиса Делимобиль, но обо всем по порядку:

11 11 комментариев
7
Otus
Что ценят студенты кроме экспертности? 7 ключей мастерства преподавания

Сегодня у нас в гостях Александр Пряхин, технический директор в CityAds Media и один из опытнейших преподавателей OTUS. Он руководит программами по PHP, Laravel, Symfony и Team Lead и ведет занятия в общей сложности на 6-ти курсах. Александр поделился своими результатами за 2,5 года сотрудничества с OTUS и рассказал, что помогает эксперту стать…

0 Обсудить
0
DiDi
Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

40 40 комментариев
13
Миграция
Alexey Isaev
От фрилансера — к работе в Blue Origin. Брэнсон, Роскосмос, Калифорния, ITAR и запуск Безоса

Иван Толмачев — UX-дизайнер, который десять лет назад начинал с подработок в FL.ru. Потом стал партнером в стартапах, вырос до зарплаты больше $10 000 в месяц, получил много акций, бросил всё и пошел помогать человечеству улететь в космос.

8 8 комментариев
8
Еда
Виктория Степанова
Кто в России производит растительное мясо и сколько привлекает денег Статьи редакции

Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.

Свои растительные бургеры «Эфко» называет «хайбургерами». Котлеты стоят 250 рублей за 200 г и около 500 рублей — за 10 штук
15 15 комментариев
12
Дизайн
Nazigul Jusupova
Visa обновила логотип и фирменный шрифт Статьи редакции
Visa Visa
59 59 комментариев
23
Сервисы
DTF
Сайты Steam, Epic Games Store, PSN и ряда других сервисов возобновили работу после 25-минутного сбоя Статьи редакции

Пользователи со всего мира сообщали о проблемах.

4 4 комментария
5
Сервисы
Денис Гордиенко
Jow — доставка продуктов навыворот

Зарабатывает обычная доставка на проценте за продажу: сервис оставляет комиссию себе, а остальное передаёт магазину. В выигрыше все: у гипермаркета повышается объём продаж, сервис зарабатывает на доставке, а покупателю не нужно идти в магазин. Jow придумал способ хитрее

4 4 комментария
5
Больше статей
null