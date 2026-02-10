Российский бренд Tenet анонсировал новую модель автомобиля — Tenet Plus

Старт производства запланирован на первую половину 2026 года.Источник: «АГР Холдинг»Марка создается в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo, сообщил «АГР Холдинг». Об этом пишет Autonews.Производство машин организуют на двух заводах «АГР Холдинг» одновременно.Модельный ряд Tenet Plus будет разработан «с учётом российских условий эксплуатации с акцентом на надёжности». Других официальных подробностей о новых машинах в компании не раскрыли.«АГР Холдинг» (бывшая «Фольксваген Груп Рус») представил бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с китайской Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го. В августе компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7 и T4, в сентябре — T8.Представленные машины — «перелицованные» Chery: T4 — это Chery Tiggo 4, T7 — Chery Tiggo 7L, T8 — Chery Tiggo 8 Plus, напоминает издание.#новости #tenet