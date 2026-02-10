Whoosh решил отозвать ходатайство о потенциальном объединении с «Юрент», но рассмотрит возможность направить новое

До этого ФАС заключила, что сделка приведёт к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга.Источник: Whoosh ПАО «Вуш Холдинг» (бренд Whoosh) рассказало, что приняло участие в очном рассмотрении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ходатайства по вопросу возможной сделки по объединению с ООО «ЮрентБайк.ру» (бренд «Юрент»).По итогам компания решила отозвать его. Она «рассмотрит возможность направления нового ходатайства в отношении данной сделки». В Whoosh отметили, что не подписывали никаких обязывающих документов. На фоне новости акции «Вуш Холдинг» выросли более чем на 5%, отмечает «Интерфакс».В конце января 2026 года ФАС опубликовала заключение «об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и “Юрента”». Служба посчитала, что сделки ограничат конкуренцию на рынке аренды самокатов и могут привести «к негативным последствиям для пользователей», поскольку «объединённая компания» сможет единолично «определять ценовую политику».Whoosh и «Юрент» до этого публично не сообщали о какой-либо сделке и сначала заявили, что не комментируют публикацию ФАС. После Whoosh подтвердил, что изучает возможность «присоединить» к себе «Юрент».Затем новости прокомментировали и во втором кикшеринге: заявили, что «обсуждают различные стратегии развития, в том числе по объединению с другими игроками, исходя из рыночных реалий».«Юрент» принадлежит МТС. Согласно информации на сайте сервиса, его парк насчитывает 160 тысяч самокатов. Общее количество средств индивидуальной мобильности, подключенных к Whoosh, на конец 2025 года составило почти 250 тысяч.#новости #whoosh #юрент