«Это происходит вопреки нашей воле»: Reuters рассказал о «тысячах» иностранных машин, которые собирают в Китае, а потом экспортируют в Россию

Чаще всего — автомобили Toyota, BMW, Kia, Mercedes-Benz и другие. Источник: ReutersReuters привёл данные аналитического агентства «Автостат», согласно которым объёмы экспортируемых из Китая в Россию автомобилей измеряются «тысячами». Число ввезённых из Китая машин западных или японских марок, впоследствии зарегистрированных в России, последовательно растёт, отмечает оно.Так, по оценке «Автостата», количество подобных автомобилей, произведённых в Китае, с 2023 года увеличилось более чем вдвое. В 2025 году они составили почти половину из проданных в России марок, которые ушли из страны из-за санкций.Чаще всего в России регистрировали автомобили Toyota (22%). После них наиболее популярными оказались BMW (13%), Kia (8%), Mercedes-Benz (7%), Hyundai (7%), Volkswagen (6%), Mazda (5%) и другие. Ещё 23% — остальные марки, для которых нет отдельной статистики.Чаще всего машины ввозят по такой схеме: как только автомобиль сходит с конвейера, его закупает экспортёр, регистрирует под видом подержанного и продаёт в Россию.Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и другие автопроизводители из стран, наложивших санкции, заявили, что запрещают продажи в Россию и делают всё возможное, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт. Например, BMW попросила своё китайское подразделение «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию». Но если машины всё же попадают в страну — это происходит «вопреки её воле».Евгения ЕвсееваТранспорт25.06.2025Китай с 2019 года поставлял в Россию и другие страны новые автомобили под видом подержанных — Reuters Чтобы избавиться от машин, которые сложно продать внутри страны, и показать экономический рост.#новости #автомобили #китай