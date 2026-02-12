Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

Итальянский перевозчик Italo подписал соглашение со Starlink — компания планирует подключить спутниковый интернет во всех своих поездах

Установку оборудования начнут в мае 2026 года.

Источник:Bloomberg
Источник:Bloomberg
  • Italo станет первой крупной железнодорожной компанией в мире со спутниковым интернетом на борту поездов, пишет Reuters.
  • Перевозчик около года тестировал Starlink в поездах — 85% пассажиров остались довольны качеством соединения, отметили в компании. Скорость составляла около 400 Мбит/с при «минимальной» задержке.
  • Italo начнёт устанавливать оборудование Starlink в своих поездах в мае 2026 года для обеспечения соединения в тех местах, где это сложно сделать из-за природных условий и отсутствия инфраструктуры. Завершить работы планируют к 2027 году.
  • В декабре 2025 года Starlink сообщила, что число клиентов сервиса достигло 9 млн человек в 155 странах. Авиакомпания Emirates в ноябре 2025-го запланировала оснастить практически весь флот бесплатным Wi-Fi от Starlink в течение двух лет.

#новости #starlink

11
1
52 комментария