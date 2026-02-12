Итальянский перевозчик Italo подписал соглашение со Starlink — компания планирует подключить спутниковый интернет во всех своих поездах

Установку оборудования начнут в мае 2026 года. Источник:BloombergItalo станет первой крупной железнодорожной компанией в мире со спутниковым интернетом на борту поездов, пишет Reuters.Перевозчик около года тестировал Starlink в поездах — 85% пассажиров остались довольны качеством соединения, отметили в компании. Скорость составляла около 400 Мбит/с при «минимальной» задержке.Italo начнёт устанавливать оборудование Starlink в своих поездах в мае 2026 года для обеспечения соединения в тех местах, где это сложно сделать из-за природных условий и отсутствия инфраструктуры. Завершить работы планируют к 2027 году.В декабре 2025 года Starlink сообщила, что число клиентов сервиса достигло 9 млн человек в 155 странах. Авиакомпания Emirates в ноябре 2025-го запланировала оснастить практически весь флот бесплатным Wi-Fi от Starlink в течение двух лет.#новости #starlink