Таня Боброва
Транспорт

Регулятор в Китае предложил обязать автопроизводителей делать указатели поворота и другие элементы управления в виде физических кнопок и переключателей

С 2027 года местные власти запретят размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — тоже ради безопасности.

Источник: Na Bian / Bloomberg
  • Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало проект обновлённых правил для автопроизводителей, обратило внимание Bloomberg. Он будет на обсуждении до 13 апреля 2026 года.
  • Регулятор считает, что важные для безопасности функции вроде указателей поворота, «аварийки», выбора переключения передачи и вызова экстренных служб должны иметь «фиксированные кнопки или переключатели». Минимальный размер — 10x10 мм.
  • Эта мера нацелена на минималистичные дизайны интерьеров автомобилей, таких как у Tesla, Xiaomi и BYD, на фоне растущих опасений по поводу их безопасности, отмечает агентство. Экраны, на которых доступны многие функции, могут отвлекать водителей и сбоить.
  • В начале февраля 2026 года Китай объявил, что запретит размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях. Правило вступит в силу 1 января 2027 года. Для уже одобренных моделей есть переходный период — изменить их дизайн компании должны до 1 января 2029 года.

