Регулятор в Китае предложил обязать автопроизводителей делать указатели поворота и другие элементы управления в виде физических кнопок и переключателей

С 2027 года местные власти запретят размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — тоже ради безопасности.Источник: Na Bian / BloombergМинистерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало проект обновлённых правил для автопроизводителей, обратило внимание Bloomberg. Он будет на обсуждении до 13 апреля 2026 года.Регулятор считает, что важные для безопасности функции вроде указателей поворота, «аварийки», выбора переключения передачи и вызова экстренных служб должны иметь «фиксированные кнопки или переключатели». Минимальный размер — 10x10 мм.Эта мера нацелена на минималистичные дизайны интерьеров автомобилей, таких как у Tesla, Xiaomi и BYD, на фоне растущих опасений по поводу их безопасности, отмечает агентство. Экраны, на которых доступны многие функции, могут отвлекать водителей и сбоить.В начале февраля 2026 года Китай объявил, что запретит размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях. Правило вступит в силу 1 января 2027 года. Для уже одобренных моделей есть переходный период — изменить их дизайн компании должны до 1 января 2029 года.#новости #китай