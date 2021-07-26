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Транспорт
Маша Цепелева

Конкурент Tesla компания Lucid Motors привлекла $4,5 млрд после выхода на биржу через слияние с компанией-«пустышкой» Статьи редакции

Накануне IPO оценка компании составляла $24 млрд, при этом покупатели не получили ещё ни одного электромобиля.

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Lucid начала торговать обыкновенными акциями на бирже Nasdaq под тикером «LCID» по цене $26,79 за штуку и вариантами (ценными бумагами, которые дают право на покупку акций в будущем) под тикером «LCIDW» по цене $14,12 за штуку.

Lucid завершила слияние со SPAC-компанией («пустышкой», основанной для выхода более крупной на биржу) Churchill Capital Corp IV 23 июля 2021 года.

В феврале 2021 года после объявления о слиянии оценка компании составляла $24 млрд, сообщал Techcrunch.

Lucid представила свой первый электромобиль Air в 2020 году. Это седан премиум-класса по ценам от $69,9 тысячи (около 5,1 млн рублей) до $161,5 тысячи (около 11,8 млн рублей).

В интервью Bloomberg гендиректор компании Питер Роулинсон, выходец из Tesla, отмечал, что Lucid Air — машина для тех, кто верит в технологии Tesla, но при этом не хочет отказываться от S-класса ради Model S.

После выхода на биржу компания заявила об 11 тысячах оплаченных бронирований автомобилей Air в разных комплектациях. Поставки планируют начать во второй половине 2021 года.

Некоторые модели смогут проезжать около 800 км без подзарядки. Для сравнения, запас хода новой Tesla Model S — около 663 км.

В 2018 году стартап привлёк $1 млрд от Национального фонда Саудовской Аравии на строительство завода в Аризоне и серийное производство Air. По данным Crunchbase, компания привлекла $1,3 млрд с момента основания в 2007 году.

Автомобили Air Lucid

#новость #lucid

7 7 комментариев
3
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Михаил Стерлин

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Ну хоть кто-то из электромобилей решился на дизайн поинтереснее. Хотя все равно сбоку уж очень на Киа Оптима шибает((.

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No Name

Михаил
0

Больше похоже на рендер

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KINCH

Михаил
0

Тесла хорошо выглядит + скорее всего не нашли лучшего варианта по аэродинамике. Единственное, чем мне тесла не нравится (сидел, катался на пассажирском), это какой-то дешманский салон, но как-только включается воображение, что ты в будущем, то даже заходит, минимализм такой 😁

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ЯжПрограммист

KINCH
0

Ну минимализм и дешманизм не обязательно одно и тоже 

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Степан Фадеев

0

Термин - "Конкурент Тесла", который только провел IPO, звучит как - " российский убийца iPhone".

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Мамин Абдужаббор

0

Смотрю на люсю со времен рендеров и облизываюсь, жаль конечно что салон переделали в финальной версии, да и ценник конский. Но машина по дизайну (с старым салоном) реально пушка, поинтереснее чем порше.

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Сергей Никитин

0

Вполне бюджетно. До дачи зарядки хватает. Самое то российскому пенсионеру.

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