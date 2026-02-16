Внедрение CarPlay от Apple в Tesla задержалось из-за проблем с совместимостью навигационных систем — Bloomberg

Автопроизводитель всё ещё планирует интегрировать CarPlay. Источник: BloombergTesla начала реализацию плана по внедрению CarPlay в 2025 году, но обнаружила проблемы с совместимостью Apple Maps и собственной навигационной системы, которая используется для автономного вождения, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Apple согласилась внести необходимые изменения и исправила ошибки в iOS 26, но внедрение новой версии ПО проходило «медленно». В Tesla посчитали, что к концу 2025 года слишком мало пользователей скачали последнюю версию iOS с доработанными картами.При этом Tesla не отказывается от планов по внедрению CarPlay — многие покупатели считают «похожий на iPhone» интерфейс обязательной функцией.Хотите верьте, хотите нет, но в Tesla расценивали добавление CarPlay как один из ключевых элементов для положительного исхода голосования акционеров о выплате Илону Маску компенсационного пакета на $1 трлн.Марк Гурман, обозреватель Bloomberg#новости #carplay #tesla