Подразделение Renault купило испанский сервис подписки на автомобили Bipi за $100 млн у TA Ventures и других Статьи редакции
Автоконцерн хочет расширить своё предложение за счёт мультибрендовых подписок на поддержанные машины.
Финансовое подразделение Renault RCI Bank and Services купило испанский стартап Bipi. Ни одна из сторон не раскрыла условия, но El País со ссылкой на близкие к соглашению источники сообщает о сумме сделки в $100 млн.
Украинский фонд TA Ventures и клуб частных инвесторов ICLUB сделали экзит после сделки, Bipi была портфельной компанией фонда.
Bipi основана в Испании в 2018 году. Она предлагает новые и поддержанные автомобили по подписке в Испании, Италии и Франции. За три года с момента основания количество клиентов Bipi выросло до 10 тысяч. Подписку можно оформить на срок от одного до 36 месяцев и прекратить в любой момент.
После приобретения RCI Bank and Services добавит к своим предложениям мультибрендовые подписки на подержанные автомобили и сможет использовать технологии Bipi для собственного сервиса Mobilize.
TA Ventures впервые инвестировал в Bipi в 2019 году, в 2020 году в новом раунде удвоил инвестиции до €10,5 млн. По данным Cruncbase, с момента основания компания привлекла $31,5 млн.
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