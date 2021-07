{"items":[{"comment_id":3077097,"subsite_id":199119,"user_id":394521,"type":"comment_add","id":3077097,"hash":"5e746fbb08ef6191c075a553f685d6ee","date":1627397269,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/274298-menedzher-paroley-1password-privlek-100-mln-pri-ocenke-v-2-mlrd?comment=3077097","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/de9d4032-790f-5199-871f-5d0aa13f6813\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":394521,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/394521-evgeniy-arhipov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c191b332-7fc1-9f46-91f0-42a12e23d7c3\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0410\u0440\u0445\u0438\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":274298,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/274298-menedzher-paroley-1password-privlek-100-mln-pri-ocenke-v-2-mlrd","title":"\u041c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439 1Password \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0432 $2 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077099,"subsite_id":199124,"user_id":874553,"type":"comment_add","id":3077099,"hash":"5e0f3872e0c7663eb9a514fe3d860d55","date":1627397280,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274244-konflikt-s-voditelem-v-taksi-sitimobil?comment=3077099","text":"\u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u044e \u044d\u0442\u0443 \u0435\u0440\u0443\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0430 VC, \u0430 \u0441\u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c, \"\u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u043b \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0447\u0442\u043e \u044f \u0441 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\". \u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0435 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u0443\u044e. \u0410 \u0442\u0430\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043d\u044b\u0442\u044c. \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u043b \u0422\u0421\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":874553,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/874553-alex-kuleshov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7553dd4f-aac4-59bf-aabd-c45c981bdb4e\/","name":"Alex Kuleshov","isVerified":false},"content":{"id":274244,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274244-konflikt-s-voditelem-v-taksi-sitimobil","title":"\u041a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442 \u0441 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077100,"subsite_id":199114,"user_id":319339,"type":"comment_add","id":3077100,"hash":"a2cc969e60015e304fc73fd22961f358","date":1627397302,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny?comment=3077100","text":"\u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0435\u0437\u0440\u0435\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c \u0431\u0443\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \"\u041c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0431\u0443\u043b\u043e\u043a\". \u0418 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0438\u0445 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319339,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/319339-dmitry-kiselev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6b2961f-cc80-497c-388b-26baae1ad98d\/","name":"Dmitry Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":272021,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny","title":"\u041a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0442: \u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 & \u0411\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043e\u0442 \u00ab\u041b\u043e\u0433\u043e\u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077103,"subsite_id":199117,"user_id":590533,"type":"comment_add","id":3077103,"hash":"8af69ee4a5afebaf9ae3bc9144d8fa47","date":1627397337,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii?comment=3077103","text":"\u044f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043d\u044e \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u0448\u0442\u0430\u0442\u0435, \u043d\u043e \u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b (\u0440\u0435\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e \u043f\u0438\u043a\u0430\u043f\u044b \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u044b) \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u043e\u043f\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0441\u0443 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0433\u0440\u0430\u0444\u0443, \u0430 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043f\u044b, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0430\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0432\u0440\u0438\u043a\u0438, \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0438 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u0437\u0430 1 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440

\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043c\u044f\u0433\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043a \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e - \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u043e \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":590533,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/590533-kirk-louson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5d695f2-6553-07f6-3f34-3d2f27b986bd\/","name":"Kirk Louson","isVerified":false},"content":{"id":274227,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii","title":"Dell \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077104,"subsite_id":199124,"user_id":793872,"type":"comment_add","id":3077104,"hash":"abda380300ff5aacebdec7349a554d5f","date":1627397347,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam?comment=3077104","text":"\u041e\u043a, \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043e\u0442 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0443 \u0434\u0430\u0442\u0443.



\u041d\u0430\u0448\u0435\u043b, \u0447\u0442\u043e 9 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2018 \u044d\u0442\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044f \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0435\u00a0https:\/\/music.yandex.ru\/pay?campaign=marketing99



\u0440\u0435\u0434:\u00a0\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 - \u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0430\u043a\u0446\u0438\u044f, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435 - \u0434\u043e 99 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0437\u0430 99 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.



\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":793872,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/793872-protqt-from-hakk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/359e4682-b730-5985-b49e-b819f4cbc2d5\/","name":"protqt from hakk","isVerified":false},"content":{"id":274372,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb: \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u044f \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077105,"subsite_id":199129,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3077105,"hash":"0ecc54ca101e87f66b53260a9975a941","date":1627397398,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/274224-wechat-ostanovil-registraciyu-novyh-polzovateley-v-kitae-obyasniv-eto-zakonami-i-trebovaniyami-regulyatorov?comment=3077105","text":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043e \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442. \u0412 \u0430\u0444\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0438\u0445 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435. \u0418\u043d\u0434\u0438\u044f \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430, \u0442\u0430\u043c 100+ \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432 (\u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432, \u0430 \u043d\u0435 \u0434\u0438\u0430\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432), \u0430 \u0430\u043d\u0433\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a \u0441\u0443\u0440\u0436\u0438\u043a \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c. \u0418 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0435\u0433\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445, \u0432 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u044f\u0445 1-2 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":274224,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/274224-wechat-ostanovil-registraciyu-novyh-polzovateley-v-kitae-obyasniv-eto-zakonami-i-trebovaniyami-regulyatorov","title":"WeChat \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435, \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0432 \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077106,"subsite_id":199124,"user_id":612426,"type":"comment_add","id":3077106,"hash":"bc6981a596ec3dbe5af880f0e015f6a2","date":1627397402,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274244-konflikt-s-voditelem-v-taksi-sitimobil?comment=3077106","text":"\u0411\u0443\u0434\u043d\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430\u0431\u0430\u0434\u0430)

\u0418 \u0445\u0438\u0442\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043c\u0435\u043a \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0436\u0438\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430.

\u041c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435\u0446)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":612426,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/612426-kesha-pazzy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0554b09-e7e9-5b47-b67e-7cb12987c606\/","name":"Kesha Pazzy","isVerified":false},"content":{"id":274244,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274244-konflikt-s-voditelem-v-taksi-sitimobil","title":"\u041a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442 \u0441 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077108,"subsite_id":199117,"user_id":590533,"type":"comment_add","id":3077108,"hash":"bf8f44614daac1c327e52003c981f104","date":1627397495,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii?comment=3077108","text":"\u043d\u0443 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f, \u0443\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u0432 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0438\u043a\u0430\u043f\u043e\u0432 \u0443 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f

\u043f\u043e \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0440\u0435, \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0438\u043a\u0430\u043f\u043e\u0432 \u0441 \u0434\u0432\u0441...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":590533,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/590533-kirk-louson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5d695f2-6553-07f6-3f34-3d2f27b986bd\/","name":"Kirk Louson","isVerified":false},"content":{"id":274227,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii","title":"Dell \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077110,"subsite_id":370106,"user_id":772393,"type":"comment_add","id":3077110,"hash":"deb740d53e49aa04dd6468049cddde6e","date":1627397510,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/267088-zhizn-it-inzhenera-v-izraile-voyna-dorogie-kvartiry-masa-i-neozhidannyy-profit-ot-pereezda?comment=3077110","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0441 \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0442\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442. \u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432 \u0421\u041d\u0413 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e (\u041f\u0440\u0438\u0431\u0430\u043b\u0442\u0438\u043a\u0430, \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430) \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0432 \u043c\u0441\u043a \u0436\u0438\u043b\u0438-\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0440\u0435\u043f\u0430\u0442\u0440\u0438\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439?) \u0434\u043b\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434 \u0432 \u043c\u0441\u043a \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d \u043a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0442\u0443 \u0436\u0435 \u0411\u043e\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044e, \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044e, \u0427\u0435\u0445\u0438\u044e, \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443, \u0418\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u044c. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u043d\u0430\u0435\u0445\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0441\u043a \u043c\u0430\u0430\u0441\u043a\u0432\u0438\u0447\u0430\u043c\u0438 - \u0442\u043e \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 5 \u043b\u0435\u0442(\u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f, \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f), \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f \u0443\u0436 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0443\u044e \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c, \u0431\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0435-\u043a\u043e\u0433\u043e(\u0437\u043d\u0430\u044e \u043a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0438\u043b\u0443, \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e) . \u0410 \u0432 \u0418\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u0435 \u0442\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0434 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 99% \u0438\u0437 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435(\u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438,\u043f\u043b\u0430\u043d 401\u043a, \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b, \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438, \u043f\u0430\u0447\u043f\u043e\u0440\u0442 \"\u0434\u0440\u0430\u043a\u043e\u043d\" \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430\u0442\u0443\u0448\u0435\u043a \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0438\u0437, \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0436\u0438\u043b\u044c\u0435)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":772393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/772393-roman-zusman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8929ae34-91ca-54f4-acfc-bd54c39d5710\/","name":"Roman Zusman","isVerified":false},"content":{"id":267088,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/267088-zhizn-it-inzhenera-v-izraile-voyna-dorogie-kvartiry-masa-i-neozhidannyy-profit-ot-pereezda","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c IT-\u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u0418\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u0435. \u0412\u043e\u0439\u043d\u0430, \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b, \u041c\u0430\u0441\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077109,"subsite_id":200396,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3077109,"hash":"14585561b78b27b9bfe4ae5aee3d8067","date":1627397510,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274218-yandeks-dzen-budet-blokirovat-avtorov-s-bolshim-kolichestvom-narusheniy?comment=3077109","text":"\u041d\u043e \u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 40 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":274218,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274218-yandeks-dzen-budet-blokirovat-avtorov-s-bolshim-kolichestvom-narusheniy","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0437\u0435\u043d\u00bb \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077112,"subsite_id":199115,"user_id":3356,"type":"comment_add","id":3077112,"hash":"6c5352c61e78607489065f9ac5e86975","date":1627397605,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271890-v-kitae-predstavili-poezd-na-magnitnoy-podushke-kotoryy-razgonyaetsya-do-600-km-chas?comment=3077112","text":"\u0411\u0430\u043c \u0441 \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d.

\u0423\u0433\u043e\u043b\u044c \u041b\u0435\u0441 \u0438 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 - \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430.\u00a0



\u0412\u043e\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435\u00a0 \u043f\u043e \u042d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u0438\u0442 \u0411\u0430\u043c\u00a0 - \u0440\u0443\u0434\u0443 \u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0442\u0435.









\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3356,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/3356-dmitriy-malahov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5ad00d99-1f76-d353-628e-71591c975d78\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041c\u0430\u043b\u0430\u0445\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271890,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271890-v-kitae-predstavili-poezd-na-magnitnoy-podushke-kotoryy-razgonyaetsya-do-600-km-chas","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e 600 \u043a\u043c\/\u0447\u0430\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077113,"subsite_id":199124,"user_id":147787,"type":"comment_add","id":3077113,"hash":"c9930fb014c567a31b2fa985e6306c39","date":1627397610,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam?comment=3077113","text":"\u041f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u0447\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0434\u0440\u0430\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430, \u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0434\u0444\u043a\u0438 \u0438 \u043b\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433\u0438 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u044b \u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0442 :) \u041d\u0443 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e \u0441\u0443\u0434\u0430, \u0442\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0442\u0430\u043c \u043e\u0442\u043e\u0431\u044c\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0432\u0441\u0451 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":147787,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/147787-yazhprogrammist","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4ed7d193-ffc4-5f8e-a9a8-762dbf6f2cda\/","name":"\u042f\u0436\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442","isVerified":false},"content":{"id":274372,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb: \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u044f \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077114,"subsite_id":199114,"user_id":662481,"type":"comment_add","id":3077114,"hash":"37302840dd6ff0eb367fb561c4ea7bce","date":1627397626,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny?comment=3077114","text":"\u0412\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430\u0441 \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443\u044e \u043f\u043b\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c - \u00ab\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u043e\u0433\u043e\/\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u0443\u0436 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u00ab\u0440\u0435-\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b\u0438\u043d\u0433 \/\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433\u0438\u00bb \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b.



\u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0430 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438, \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443-\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u00ab\u043c\u044b \u0443\u043c\u0435\u0435\u043c \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u00bb \u0438\u043b\u0438 \u043a \u0442\u0435\u043c\u0435 \u00ab\u043d\u0430\u043a\u0443\u044f \u043a\u043e\u0437\u0435 \u0431\u0430\u044f\u043d, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439, \u0430 \u043d\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439?\u00bb \ud83d\ude02","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":662481,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/662481-dmitry-sadeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1ec1c9ca-1a0d-53de-8bce-4c11f817527e\/","name":"DMITRY SADEEV","isVerified":false},"content":{"id":272021,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny","title":"\u041a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0442: \u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 & \u0411\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043e\u0442 \u00ab\u041b\u043e\u0433\u043e\u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077115,"subsite_id":199117,"user_id":590533,"type":"comment_add","id":3077115,"hash":"3c0ab4bf35b495756ce12ff21471c120","date":1627397639,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii?comment=3077115","text":"\u043d\u0443 \u0434\u044f\u0434\u044c

\u043d\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e\u0442 \u043d\u0435\u0442 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043a \u0440\u0435\u0442\u0440\u043e-\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443\u0441\u044f \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443

\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0448\u044c \u043d\u0430 w126 \u043e 280 \u0441\u0438\u043b\u0430\u0445?

\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u044f\u0442\u044c \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":590533,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/590533-kirk-louson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5d695f2-6553-07f6-3f34-3d2f27b986bd\/","name":"Kirk Louson","isVerified":false},"content":{"id":274227,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/274227-dell-perestal-prodavat-moshchnye-igrovye-kompyutery-zhitelyam-shesti-amerikanskih-shtatov-iz-za-zakona-ob-energopotreblenii","title":"Dell \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077118,"subsite_id":200396,"user_id":52,"type":"comment_add","id":3077118,"hash":"8ea7ff3f4a945e58f6801a4635622d69","date":1627397693,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu?comment=3077118","text":"\u041d\u0435\u0442. \u041e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0442\u0435\u0431\u044f \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e \u0432 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435: \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0447\u0430\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043a \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0418 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0437\u044b\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d, \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":52,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/52-konstantin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ef5605d-4d4f-889d-ea17-c44e03e46dc7\/","name":"Konstantin","isVerified":false},"content":{"id":274154,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu","title":"\u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0415\u0432\u0443\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077119,"subsite_id":200396,"user_id":103198,"type":"comment_add","id":3077119,"hash":"6a2d2b0b55a911c5d1402b32256bef96","date":1627397769,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu?comment=3077119","text":"\u0410, \u043d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e. \u041d\u043e \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c-\u0442\u043e \u0441\u0443\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0415\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0435\u0433\u043e \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0432 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0443, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0451\u043c \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e \u043d\u0438\u043a\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103198,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/103198-dmitry-yashin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/950f13eb-b708-882b-e898-84e9e3533286\/","name":"Dmitry Yashin","isVerified":false},"content":{"id":274154,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu","title":"\u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0415\u0432\u0443\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077121,"subsite_id":200396,"user_id":77183,"type":"comment_add","id":3077121,"hash":"e0ac14d04d99b64e96b2d489460de7d5","date":1627397836,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274218-yandeks-dzen-budet-blokirovat-avtorov-s-bolshim-kolichestvom-narusheniy?comment=3077121","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u043b\u043e\u0433 \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77183,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/77183-gre-li","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0e053bc-b95c-55a6-940a-7a49d6de914a\/","name":"Gre Li","isVerified":false},"content":{"id":274218,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274218-yandeks-dzen-budet-blokirovat-avtorov-s-bolshim-kolichestvom-narusheniy","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0437\u0435\u043d\u00bb \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077122,"subsite_id":200396,"user_id":103198,"type":"comment_add","id":3077122,"hash":"eba09c814a44ca5f06d9f00ef202c087","date":1627397838,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu?comment=3077122","text":"\u0414\u0430, \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0434\u044c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u044b\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442\u0430\u043c, \u0438 \u0441\u0430\u043c \u0436\u0435 \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103198,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/103198-dmitry-yashin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/950f13eb-b708-882b-e898-84e9e3533286\/","name":"Dmitry Yashin","isVerified":false},"content":{"id":274154,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/274154-megafon-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-evu","title":"\u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0415\u0432\u0443\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077123,"subsite_id":199124,"user_id":772071,"type":"comment_add","id":3077123,"hash":"122e0582b69fe44b6785143f62bb8e49","date":1627397855,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam?comment=3077123","text":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u043b\u043e\u043a\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0435\u0433\u043e \u0446\u0435\u043d\u0443, \u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c \u0441 2018 \u0433\u043e\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":772071,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/772071-nufer","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/33b60f19-35f6-5a39-bd79-1890cf999165\/","name":"Nufer","isVerified":false},"content":{"id":274372,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/274372-yandeks-izmenilas-cena-podpiski-kotoruyu-ya-oformlyala-po-drugim-usloviyam","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb: \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u044f \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3077125,"subsite_id":199114,"user_id":304007,"type":"comment_add","id":3077125,"hash":"d83a74409ab50aa513887d5542d73b51","date":1627397867,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny?comment=3077125","text":"\u041f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 - \u0434\u0430, \u044f \u0438\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u044f\u043c \u0432\u0441\u0435\u043c \u0436\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":304007,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/304007-fedor-chebotarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c653e20b-2bd8-4e1b-11be-45fcac2e4910\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u043e\u0440 \u0427\u0435\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":272021,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272021-koncept-restayling-magazina-krasnoe-beloe-ot-logomashiny","title":"\u041a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0442: \u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 & \u0411\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043e\u0442 \u00ab\u041b\u043e\u0433\u043e\u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b\u00bb"},"isAnonymous":false}]}