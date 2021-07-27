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Транспорт
Маша Цепелева

Подразделение Renault купило испанский сервис подписки на автомобили Bipi за $100 млн у TA Ventures и других Статьи редакции

Автоконцерн хочет расширить своё предложение за счёт мультибрендовых подписок на поддержанные машины.

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Финансовое подразделение Renault RCI Bank and Services купило испанский стартап Bipi. Ни одна из сторон не раскрыла условия, но El País со ссылкой на близкие к соглашению источники сообщает о сумме сделки в $100 млн.

Украинский фонд TA Ventures и клуб частных инвесторов ICLUB сделали экзит после сделки, Bipi была портфельной компанией фонда.

Bipi основана в Испании в 2018 году. Она предлагает новые и поддержанные автомобили по подписке в Испании, Италии и Франции. За три года с момента основания количество клиентов Bipi выросло до 10 тысяч. Подписку можно оформить на срок от одного до 36 месяцев и прекратить в любой момент.

После приобретения RCI Bank and Services добавит к своим предложениям мультибрендовые подписки на подержанные автомобили и сможет использовать технологии Bipi для собственного сервиса Mobilize.

TA Ventures впервые инвестировал в Bipi в 2019 году, в 2020 году в новом раунде удвоил инвестиции до €10,5 млн. По данным Cruncbase, с момента основания компания привлекла $31,5 млн.

Цена за подписку в Bipi начинается от €229 (около 20 тысяч рублей) в месяц Bipi

#новость #bipi

1 1 комментарий
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Mikhail Dragunov

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ПоДержанные машины, 1 д )))

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