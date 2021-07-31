За 30 лет он успел основать пять авиакомпаний, одну из которых запустил в пандемию, несколько раз прогорел и даже был уволен из собственной фирмы. В 2021 году он развивает Breeze, лоукостера с высококлассным обслуживанием, а как он это делает — в пересказе Inc.

144 просмотров

Дэвид Нилеман Business Insider

14 февраля 2007 года часть регионов США, в том числе Нью-Йорк, охватила снежная буря. Крупные авиакомпании отменили рейсы, чтобы минимизировать финансовые потери. Основанный в 1999 году бюджетный перевозчик JetBlue оказался к буре не готов.

На протяжении семи лет компания быстро росла: клиентам нравились цены и обслуживание — в самолётах были удобные кресла, бесплатное спутниковое ТВ и внимательный персонал.

Однако столкнувшись с катаклизмом, она поняла, что похвастаться теми же успехами в логистике и авиасообщении не может. Тем февралём один из её самолётов простоял на взлётной полосе восемь часов — вместе с пассажирами.

За пять дней компания отменила более тысячи рейсов и потеряла $30 млн. Гендиректор JetBlue Дэвид Нилеман публично извинился и обещал лучше координировать полёты, а через три месяца перешёл с поста гендиректора на позицию главы совета директоров.

Нилеман извиняется за то, что JetBlue подвела клиентов, и обещает впредь этого не допустить

Внешние обстоятельства вечно застают Нилемана врасплох, пишет издание, но он умудряется им противостоять. В 1990-х предприниматель потерял турагентство и основал свой первый авиабизнес Morris Air.

Лишившись его, стал соучредителем канадского перевозчика WestJet, а позже основал JetBlue. В 2001 году компания пострадала от последствий терактов 11 сентября, а в 2007 году — от неподготовленности к буре.

Но уже через год Нилеман запустил свою четвёртую авиакомпанию — бразильскую Azul Airlines, а в 2020-м и пятую — Breeze. Но из-за пандемии она начала работать только в 2021 году.

Крупные компании вроде Delta, United и American получили от государства займы и гранты на сумму более $50 млрд. Нилеману, чтобы пережить пандемию, пришлось вложить около $30 млн собственных средств.

В Breeze Нилеман нанял 50 сотрудников, многие из которых оставили прежнюю работу, чтобы переехать в Коннектикут — там расположен офис.

«Я бы мог сообщить им, что всё отменяется, но был не в силах так с ними поступить. Поэтому сказал — будем работать дальше, держа одну ногу на тормозе, а другую на газе», — рассказывает Нилеман.

Из-за дорогих самолётов и аэропортов многие считают авиаиндустрию сферой с высоким порогом входа. Однако, как показала история, сложно не столько основать авиабизнес, сколько сохранить его прибыльность, пишет издание.

Мне часто говорят: «Дэвид, если бы твоя идея и правда была так хороша, то до неё додумались бы раньше». Или вот ещё: «Дэвид, не всё так просто». Да ну? А, по-моему, очень даже просто. Дэвид Нилеман

Сперва сдавал жильё и обанкротился, а позже создал первую авиакомпанию — но был уволен

Дэвид Нилеман родился в 1959 году в Бразилии, где работал его отец, но большую часть детства провёл в Юте, США. В авиаиндустрию он попал случайно. Его знакомый владел жилыми помещениями на Гавайях, но никак не мог их сдать.

Нилеман заключил с владельцем сделку: он будет искать съёмщиков и отдавать владельцу фиксированную сумму за ночь. А то, что ему удастся получить сверх суммы, он оставит себе.

Вскоре к нему обратились и другие арендодатели. Поэтому он решил расшириться и стал предлагать туристам не только жильё, но и авиабилеты, которые закупал оптом со скидкой.

Бизнес Нилемана стал стоить $6 млн, но в 1983 году обанкротился. Авиакомпания, с которой он сотрудничал, закрылась, и предприниматель был вынужден вернуть туристам деньги.

Поддержали Нилемана владельцы американского турагентства Джун и Митч Моррисы, которые следили за ним всё это время.

Под их началом он открыл бюджетную авиакомпанию Morris Air, сперва запустив чартерные, а затем и регулярные авиаперевозки. Вдохновился Нилеман успехом авиакомпании Херба Келлехера Southwest.

Глава Southwest Херб Келлехер Personal Financial

Вместе с коллегой Нилеман первым запустил электронную продажу авиабилетов и разработал платформу для бронирования. Системами по-прежнему пользуются многие авиакомпании, в том числе Breeze.

В 1993 году борющаяся с раком Джун Моррис предложила Келлехеру объединиться. Предприниматель выкупил акции Morris Air за $129 млн, и Нилеман перешёл в Southwest, надеясь однажды стать преемником Келлехера.

Нилеман должен был перевести дела Morris Air под контроль Southwest за два года, но справился за полгода. Правда, излишним рвением Нилеман «довёл даже тех, кому нравился», объяснил Келлехер. Поэтому и был уволен.

Инвестировал в канадский лоукостер, а позже запустил свой — снова

Открыть авиакомпанию в США Нилеман не мог, поскольку подписал отказ от конкуренции на пять лет.

Тогда в 1994 году он стал соучредителем канадского лоукостера WestJet и открыл сервис для бронирования Open Skies, который продал компании Hewlett-Packard в 1998 году.

В 2000-м Нилеман перевёз семью в Нью-Йорк, привлёк $135 млн и основал авиакомпанию JetBlue.

Компания первая на рынке установила телеэкраны в спинку каждого кресла JetBlue

В работе он придерживался принципа, который позаимствовал у Келлехера: руководитель работает на своих сотрудников, а не наоборот.

И если директор требовал от них высокого качества обслуживания, то должен был сам подать им пример. Келлехер регулярно приносил пассажирам напитки и помогал чистить салоны. Нилеман делал так в JetBlue и планирует продолжить в Breeze.

В 2008 году, после ухода с поста гендиректора JetBlue, предприниматель основал успешную, по словам Inc, бразильскую авиакомпанию Azul.

Создал Breeze — с низкими тарифами, но обслуживанием лучше, чем у других лоукостеров

В истории авиабизнеса, пишет издание, много громких имён:

Хуан Трипп — соучредитель американской Pan American: она первая перешла на реактивные самолёты.

Эдди Рикенбакер — американский гонщик, лётчик и основатель Eastern Air Lines.

Говард Хьюз — авиаконструктор, голливудский продюсер и главный акционер Trans World Airlines.

Ричард Брэнсон — музыкальный магнат и президент британской Virgin Atlantic.

Но, возможно, главный новатор рынка — простой парень Нилеман, считает издание. Его авиакомпания Breeze — пример того, каким высококлассным может быть лоукостер.

Нилеман отмечает первый рейс Breeze Дэвид Слотник для The Points Guy

Нилеман годами анализировал сектор и понял: за последние десять лет лидеры рынка увеличили прибыль, но вместе с тем выросли и затраты.

Чтобы компенсировать потери, компании продавали больше билетов. Для этого им приходилось приобретать крупные самолёты, разместить которые они могли только в своих огромных аэропортах.

Нилеман понял, что без внимания остаются города с небольшими узлами, и решил заняться перелётами между ними. Так делают американские лоукостеры Allegiant, Spirit и Frontier. Но продажи и обслуживание клиентов Нилеман намерен перенести в приложение.

Breeze планирует выполнять 49 прямых рейсов из 16 городов США на самолётах Embraer моделей 190 и E195, а также дальнемагистральных лайнерах Airbus A220. В последних компания предложит пассажирам «недорогой бизнес-класс».

Тарифы будут низкими: сегодня Breeze берет от $39 до $89 за билет.

Модели самолётов Airbus A220-300 и Embraer 195 Utah Valley University

Избавит клиентов от звонков и очередей, обучит студентов и поддержит бывших сотрудников

Ключевое преимущество Breeze — её приложение:

Через него пассажиры смогут бронировать билеты.

Регистрироваться на рейс и оформлять багаж.

Заказывать еду в аэропорту и такси из него.

Благодаря приложению компания сократит затраты на персонал, улучшит скорость обслуживания и избежит очередей. Они, по словам Нилемана, свидетельствуют о плохой работе компании и её невнимании к пассажирам.

Мы продолжим развивать функциональность приложения, чтобы клиенты могли быстро решить все вопросы в онлайне — без необходимости нам звонить.

Дэвид Нилеман в интервью Business Insider

Компания также организует стажировку для студентов Университета долины Юта:

Они будут получать бесплатное обучение, жильё и зарплату.

А после прохождения стажировки станут работать в компании по 15 дней в месяц.

Нилеман дорожит людьми, пишет издание, поэтому пригласил в Breeze часть бывших сотрудников JetBlue. Чтобы улучшить финансовую стратегию, также нанял работников лоукостера Allegiant.

Его стиль руководства в корне отличается от подхода большинства гендиректоров. Ему искренне хочется узнать команду поближе. А команду притягивает к Нилеману его особая энергия. Дорин ДеПастино вице-президент операционного и клиентского отделов Breeze

Поддержит забытые другими компаниями направления и сэкономит на эксплуатации

Перед авиакомпаниями обычно стоит два основных вопроса — куда летать и сколько денег на это тратить. С первым всё просто, заключает издание. Профсоюзы запретили многим компаниям летать на небольших самолётах, поэтому те вынужденно закрыли часть направлений. Их и охватит Нилеман.

Федеральное управление гражданской авиации США каждый день анализирует, в каких направлениях люди летают и сколько в среднем платят за билет.

Некоторые маршруты не пользуются популярностью — например, Хантсвилл-Орландо: летать между двумя городами неудобно, поскольку приходится делать пересадку.

Для таких городов Нилеман и предлагает прямые перелёты: «Пассажиры узнают, что могут долететь всего за час и $59, поэтому станут делать это три-четыре раза в год и сами создадут для нас рынок», — рассуждает он.

Направления Breeze. По словам компании, ни один авиаперевозчик не поддерживает на постоянной основе 95% из них Breeze

Breeze также хочет сэкономить на эксплуатации судов. Большинство авиакомпаний стремятся оптимизировать показатель CASM, или же стоимость располагаемой место-мили. Для них главное, чтобы затраты на обслуживание пассажиров не превышали выручку.

Однако Нилеман понял, что сниженные затраты на эксплуатацию судна также могут дать компании преимущество — из-за них многие крупные компании вынужденно сократили число рейсов.

Brezze же закупила самолёты Airbus 220-300. Запустить такой лайнер в три раза дешевле, чем отправить его более крупную модель А321, пускай она и вмещает больше пассажиров.

Шансы Нилемана на успех неочевидны, поскольку крупные авиакомпании восстанавливаются всё быстрее. Но команда Нилемана готова с ними конкурировать, пишет издание.