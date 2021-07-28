Транспорт
Евгения Евсеева

S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в 2022 году Статьи редакции

Название и бренд объявят отдельно.

  • О запуске лоукостера объявила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, пишет ТАСС. Первый самолёт полетит в июле 2022 года.
  • Лоукостер S7 будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел. Это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но основной акционер будет прежним. Название и бренд лоукостера представят отдельно, пишет РБК.
  • S7 запустит лоукостер на базе бывшей авиакомпании «Глобус»: авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
  • О том, что S7 задумалась о создании собственного лоукостера, в мае 2021 года со ссылкой на источники сообщали «Ведомости». Это будет второй лоукостер в России после «Победы».
  • В феврале 2021 года Росавиация сообщала, что российские авиакомпании пока отказались от идеи создания лоукостеров. При этом потенциальные инвесторы могут заинтересоваться такими проектами после восстановления пассажироперевозок, отмечали в ведомстве.
  • По итогам 2020 года убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в России достиг почти 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли в 2019 году, подсчитал РБК. Год с прибылью закончил только лоукостер «Победа».

#новость #s7 #лоукостер

1488 просмотров
11 11 комментариев
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LolKekNet

7

S7 и так были гибридной авиакомпанией, имея в своей тарифной линейке опции лоукостеров, интересно, почему собираются запускать дочку, которая будет не прям уж сильно отличаться от головной компании

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Денис Демидов

LolKekNet
0

Чтобы жесткий лоукостер в стиле Победы не пачкал основной бренд, видимо. 

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Митя Мурасов

4

если появится лоукостер, значит обычный S7 подорожает ?

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Rownie

4

Отличная новость я считаю , монополия Аэрофлота и низкий уровень сервиса достали, от конкуренции думаю выйграют все путешественники. скорее всего они скопируют модель и уровень отношения к клиентам с Rayanair или Wizzair и тогда выйграют. Проблема победы в их отношении к людям и в придирках к размерам ручной клади.

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Алексей Штейн

1

Ставлю 5 рублей, что в презентации покажут новую зеленую форму стюардесс, с кроссами и брюками, это нынче модно

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alice fox

Алексей
–4

Кроссовки... Брючки....    А сверху галстук в корпоративных цветах будет, или будут сиськами трясти?

Ответить

alice fox

–9

Не "взлетит".   ГретаТунберг самолёты не одобряет....

Ответить

alice fox

alice
–1

Ну, раз такое негативное восприятие, переведу на русский: обстановка на рынке авиационного транспорта, в условиях перманентной пандемии, не располагает имхо, к открытию новых предприятий.

Ответить

Дмитрий Печеркин

alice
0

А что скажете по поводу дорог в стране?

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nutt33

0

интересно посмотреть на это изобретение

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Artemy

0

До сих пор плачу, что им умирающее Трансаэро поглотить не дали.

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