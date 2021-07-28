S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в 2022 году Статьи редакции
Название и бренд объявят отдельно.
- О запуске лоукостера объявила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, пишет ТАСС. Первый самолёт полетит в июле 2022 года.
- Лоукостер S7 будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел. Это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но основной акционер будет прежним. Название и бренд лоукостера представят отдельно, пишет РБК.
- S7 запустит лоукостер на базе бывшей авиакомпании «Глобус»: авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
- О том, что S7 задумалась о создании собственного лоукостера, в мае 2021 года со ссылкой на источники сообщали «Ведомости». Это будет второй лоукостер в России после «Победы».
- В феврале 2021 года Росавиация сообщала, что российские авиакомпании пока отказались от идеи создания лоукостеров. При этом потенциальные инвесторы могут заинтересоваться такими проектами после восстановления пассажироперевозок, отмечали в ведомстве.
- По итогам 2020 года убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в России достиг почти 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли в 2019 году, подсчитал РБК. Год с прибылью закончил только лоукостер «Победа».
S7 и так были гибридной авиакомпанией, имея в своей тарифной линейке опции лоукостеров, интересно, почему собираются запускать дочку, которая будет не прям уж сильно отличаться от головной компании
Чтобы жесткий лоукостер в стиле Победы не пачкал основной бренд, видимо.
Отличная новость я считаю , монополия Аэрофлота и низкий уровень сервиса достали, от конкуренции думаю выйграют все путешественники. скорее всего они скопируют модель и уровень отношения к клиентам с Rayanair или Wizzair и тогда выйграют. Проблема победы в их отношении к людям и в придирках к размерам ручной клади.
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