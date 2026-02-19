Производитель Volga начнёт выпускать машины во втором квартале 2026 года, продавать — в третьем

Под этим брендом будут производить машины Geely.Geely Monjaro. Источник: auto.ru Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет правами на бренд и отвечает за реализацию проекта, пишут «Ведомости».Собирать автомобили будут на площадке в Нижнем Новгороде, где до 2022 года группа ГАЗ (изначально вела проект до передачи его ПЛА) по контракту выпускала Skoda и Volkswagen. Сейчас идёт «плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода».Под брендом Volga планируют выпускать три машины — среднеразмерный внедорожник, кроссовер и седан. Первые автомобили появятся в дилерских центрах в третьем квартале 2026 года.Хотя компания не раскрывает детали об автомобилях, с конца 2025 года она занималась их сертификацией. Так, по данным «Китайских автомобилей», под брендом Volga выйдут автомобили Geely — Monjaro, Atlas и Preface. Называться они будут Volga K40, K50 и C50 соответственно.Таня БоброваТранспорт21.05.2024В Нижнем Новгороде показали автомобили под брендом Volga Старт выпуска машин запланирован на 2024 год.#новости #volga