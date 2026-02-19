Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Производитель Volga начнёт выпускать машины во втором квартале 2026 года, продавать — в третьем

Под этим брендом будут производить машины Geely.

Geely Monjaro. Источник: auto.ru 
Geely Monjaro. Источник: auto.ru 
  • Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет правами на бренд и отвечает за реализацию проекта, пишут «Ведомости».
  • Собирать автомобили будут на площадке в Нижнем Новгороде, где до 2022 года группа ГАЗ (изначально вела проект до передачи его ПЛА) по контракту выпускала Skoda и Volkswagen. Сейчас идёт «плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода».
  • Под брендом Volga планируют выпускать три машины — среднеразмерный внедорожник, кроссовер и седан. Первые автомобили появятся в дилерских центрах в третьем квартале 2026 года.
  • Хотя компания не раскрывает детали об автомобилях, с конца 2025 года она занималась их сертификацией. Так, по данным «Китайских автомобилей», под брендом Volga выйдут автомобили Geely — Monjaro, Atlas и Preface. Называться они будут Volga K40, K50 и C50 соответственно.
Таня Боброва
Транспорт
В Нижнем Новгороде показали автомобили под брендом Volga

Старт выпуска машин запланирован на 2024 год.

Источник здесь и далее: Volga / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Frbc_news%2F95304&postId=1185591" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>

