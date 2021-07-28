Xiaomi начала искать сотрудников для подразделения беспилотных автомобилей Статьи редакции
Всего 500 человек — они будут заниматься разработкой новых технологий.
- Объявление о поиске сотрудников разместил на своей странице в Weibo глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Компания ищет около 500 экспертов по беспилотным технологиям.
- Сотрудники подразделения займутся созданием собственных технологий беспилотного вождения для «умных» автомобилей Xiaomi.
- В марте 2021 года Xiaomi показала прототип своего первого электромобиля. Компания планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать в него $10 млрд в течение следующих 10 лет.
- В июле Xiaomi приобрела китайскую компанию DeepMotion, которая специализируется на разработках в области беспилотного вождения.
К 2030 году рынок оборудования для производства водорода может вырасти до $65 млрд — какие на нём сейчас есть игроки, как развивается технология и почему автомобили на водороде не стали популярнее электрокаров — в пересказе The New York Times.
Обучение по принципу «смотри сюда и повторяй за мной» заканчивается со школьным выпускным. Дальнейшее образование – в любой форме, будь то вуз, обучающий курс или менторство – подразумевает по большей части самостоятельное освоение материала.
Собственная доставка приоритетнее, так как с ней можно расширить ассортимент и больше заработать, рассказали рестораторы.
Привет, меня зовут Роман Рабочий. Три месяца назад я опубликовал здесь статью про свой стартап — секретаря Машу. А спустя два месяца после запуска Маши вышла копия от одного крупного банка. И вчера эстафету перенял известный сотовый оператор. Рассказываю обо всем по порядку.
Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.
Почему в сегменте грузовых железнодорожных перевозок не хватает цифровых продуктов, которые могут сделать сложный логистический процесс наглядным и доступным для клиентов? Руководитель направления логистических проектов ПГК и участник команды разработчиков приложения «Мобильный репортер» Ольга Умнова на примере нашего сервиса по контролю качества…
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.
Почему тиктокеры так много зарабатывают? Как стать популярным? Сколько нужно вложить в свой проект, и сколько он может принести? Наши американские коллеги расспросили обо этом популярного тиктокера Snarky Marky, который недавно преодолел отметку в 4 млн. подписчиков.
Теперь вместе с жалобой на авторский контент по DMCA компания будет отправлять предложение о бесплатной юридической помощи.
Yota завершила пилот проекта Yota Гуру и запускает его в постоянную работу. Yota Гуру – проект, который дает возможность опытным клиентам мобильного оператора получать вознаграждение за консультации по продуктам мобильного оператора.
Агентство Buman Media совместно с hh.ru провели исследование российского рынка коммуникаций. В нем приняли участие более 100 директоров и руководителей направлений по корпоративным коммуникациям, работающих в различных отраслях. Сегодня, в День PR-специалиста, мы подводим итоги года в коммуникационной отрасли.