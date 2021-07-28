Транспорт
Евгения Евсеева

Xiaomi начала искать сотрудников для подразделения беспилотных автомобилей Статьи редакции

Всего 500 человек — они будут заниматься разработкой новых технологий.

  • Объявление о поиске сотрудников разместил на своей странице в Weibo глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Компания ищет около 500 экспертов по беспилотным технологиям.
  • Сотрудники подразделения займутся созданием собственных технологий беспилотного вождения для «умных» автомобилей Xiaomi.
  • В марте 2021 года Xiaomi показала прототип своего первого электромобиля. Компания планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать в него $10 млрд в течение следующих 10 лет.
  • В июле Xiaomi приобрела китайскую компанию DeepMotion, которая специализируется на разработках в области беспилотного вождения.

#новость #xiaomi

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