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Транспорт
DTF

Toyota препятствует переходу на электромобили в Конгрессе США и других странах — NYT Статьи редакции

Компания первой запустила производство «гибридов», но с тех пор отстала от конкурентов.

34 34 комментария
1411 просмотров

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota пытается активно воспрепятствовать массовому переходу на электрический транспорт в США и других странах, сообщает The New York Times.

Топ-менеджеры компании недавно встретились с представителями Конгресса за закрытыми дверями и резко раскритиковали постановление администрации Байдена об инвестировании 174 млрд долларов на поддержку электротранспорта, рассказали источники издания.

100 млрд из них направят на субсидии покупателям, 45 млрд — на электрификацию автобусных парков, 15 — на расширение инфраструктуры зарядных станций и 10 — на стимулирование продаж «экологических» грузовиков.

Представители Toyota утверждают, что выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, наоборот, опаснее традиционных выхлопных газов, а также требуют включить в список поддержки гибридные и водородные автомобили.

Отмечается, что компания ведёт подобную политику в том числе в Евросоюзе, Японии и Индии, несмотря на то, что одной из первых задала тренд на батарейное питание с запуском Toyota Prius в 1997 году.

  • К 2025 году Toyota планирует представить 15 новых моделей, но по мнению экспертов, она серьёзно отстала от конкурентов.
  • Помимо Tesla, производством электромобилей занялись Nissan, General Motors и Volkswagen, а также некоторые технологические компании, включая Xiaomi и Apple.

#новость #toyota

34 34 комментария
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14
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Syzygy

15

История учит тому, что ничему не учит. Nokia №2.

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Gutal1n

Syzygy
2

Врядли нокиа. Тот же ВАГ сделал ставку чисто на электромобили и в Германии тоже работает с правительством, чтобы те только электро поддерживали. А тойота и бмв совместно водородный двигатель разрабатывают. Каждый свое болото продвигает

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Максим Горький

Gutal1n
1

вопрос в том где Германии, отказавшейся от атома, взять столько электроэнергии.

Ответить

Вл В

Максим
–8

Чувак из российского зажопинска рассуждает о том, где бедным немцам взять электричество на их электромобили. Забавно.

Ответить

Андрей Гофманн

Вл
4

сходи поклонись белым господам. Пппц скоро до карго культа дойдет у братьев наших меньших

Ответить

Вл В

Андрей
–3

О каких белых господах речь? И о каких ваших братьев меньших? Или везде уже враги мерещаться?

Или вы думаете, глупее диванных специалистов с vc и сами не знаю что у них с энергией? "Ну тупыыые!"

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Карим Мусаев

Вл
0

Сравните цены на электроэнергию в Германии и других странах. К чему весь этот высер

Ответить

Максим Горький

Вл
3

Ніколи такого не було, і ось знову.

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Vitaly

Максим
0

Продолжать расширять ветровую+газ.

Ответить

Максим Горький

Vitaly
0

Газ = зависимость от внешних поставок, ветряная - такая дешевая, что приходиться сейчас покупать атомную у французов.

Отдельный вопрос это % тяговых аккумулторов, произведенных в ЕС, а не в Китае и ЮВА.

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Syzygy

Gutal1n
0

Очень даже нокиа: из лидера в отстающие. Я не знаю ,что надо иметь в голове, чтобы в 2021 году ставить против электро.

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Oleg Major

Syzygy
0

Они заложники своего подразделения по производству автокомпонентов. 

Ответить

Syzygy

Oleg
0

Да не, просто мозгов нет. Казалось бы, ну что тут такого: полученную прибыль от ДВС постепенно пускаешь в строительство электро и наращиваешь продажи, плавно сокращая выпуск ДВС. Этим сейчас все традиционные производители занимаются.
Но они тратят время на то, чтобы остановить локомотив истории.

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Uali Sagun

Syzygy
1

А где Ниссан со своим электромобилем лиф? Вроде они были раньше Теслы. Наверное не так выгодно по сравнению с ДВС. Заправки, замена батареи половина стоимости авто

Ответить

Alex Mont

Uali
0

Выгодно, у меня во дворе как раз гибрид чей-то стоит, владелец доволен. Но дорого стоит и не всем этот форм-фактор матиза на стероидах подходит.

Ответить

KINCH

Syzygy
1

Эта история сложна тем, что на данный момент существует несколько типов энергии и каждая имеет свое преимущество и никто не гарантирует, что через 5 лет не появится еще 5 технологий. Тут выход один, развивать сразу несколько технологий и поддерживать их. Тойота, например, хочет развивать водород (прекрасное топливо, кстати), то почему у других компаний должно быть преимущество?

Ответить

Lucky Lucianoo

10

как бы я не любил бензиновые движки и дизеля но пора ценить самих себя и не дышать выхлопами от авто , которые являются 90% загрязнением воздуха в больших городах

Ответить

Vitaly

Lucky
2

Именно, одно дело генерация выхлопов где-то далеко для получения электроэнергии, другое прямо под носом.

Ответить

Дэни Трэхо

Lucky
0

Соглы, дышать выхлопами водородных авто невозможно.

Ответить

Lucky Lucianoo

Дэни
1

я считаю , что просто нужно хотя бы в россии у нас ввести штрафы за превышение экологических норм как в европе к труье подсоединяются и опана штраф

Ответить

Vitaly

Lucky
0

Но этого не будет увы, потому-что очень много производственной/обслуживающей техники просто встанет.

Ответить

Uali Sagun

Дэни
0

чтобы дышать Н2О надо жабры отращивать

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Igor Chimbur

Lucky
0

90% загрязнением воздуха в больших городах

Как число получили? Почему не 89 и не 91? Смахивает на популизм, ради плюсов 

Ответить

Сергей Воронов

5

Как по мне, все логично. Электромобили - это большая ошибка. Выбросы современных автомобилей - ничто по сравнению с выработкой электроэнергии для такого же количества электрокаров. И я даже не говорю про утилизацию и вторичную переработку. США больше всех топит за зелёных? Почему у них двигатели до сих пор по 5 л? Может быть потому, что у них отсталые технологии и хочется душить европейский рынок? А что произошло с Volvo? Из выкупила компания gelly, после чего Volvo объявило о отказе от ДВС и полном переезде на электромобили, а вот gelly выпускает новые автомобили на технологиях Вольво... Это все больше экономическая игра, а Зелёная ширма - просто прикрытие для хомяков.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Сергей
1

Зелёная ширма всегда была чисто экономической игрой

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Oleg Major

Сергей
1

условно говоря, в пробке и на светофоре КПД двигателя электромобиля - 100%, а ДВС - 0%. Какие выбросы у электрокара тогда? 

Ответить

Павел

Oleg
0

ДВС в пробке и на светофоре не особо от электро отличается, тк стар-стоп. Если конечно не выключать сознательно эту систему. 

Ответить

Eugene Odnoval

Сергей
0

Именно. Тойота как раз и не играет в эту лживую эко игру с электромобилями. Пока электричество добывается так, как сейчас, и пока аккумуляторы представляют жутко токсичную для утилизации материю, то ни о какой зелености тут и речи нет.

Ответить

Вл В

5

Про водородные-то они правы.

Ответить

Михаил Лака

3

Водородные бы поддержали

Ответить

Федор Чеботарев

2

Тайота реакционер получается?

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petrovskayaalena

0

Автор, не нагнетайте) 
Кому предначертан путь "дом-офис"- выберут батарейку.
Кто выезжает на бездорожье- ни за какие коврижки не откажутся от ДВС.

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Goddard Targarten

petrovskayaalena
0

Коврижки будут называться "закон" )

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Ruslan Umarkhanov

–2

АвтоВАЗ явно поддерживает Тойоту😃

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