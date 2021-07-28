Toyota препятствует переходу на электромобили в Конгрессе США и других странах — NYT Статьи редакции
Компания первой запустила производство «гибридов», но с тех пор отстала от конкурентов.
Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota пытается активно воспрепятствовать массовому переходу на электрический транспорт в США и других странах, сообщает The New York Times.
Топ-менеджеры компании недавно встретились с представителями Конгресса за закрытыми дверями и резко раскритиковали постановление администрации Байдена об инвестировании 174 млрд долларов на поддержку электротранспорта, рассказали источники издания.
100 млрд из них направят на субсидии покупателям, 45 млрд — на электрификацию автобусных парков, 15 — на расширение инфраструктуры зарядных станций и 10 — на стимулирование продаж «экологических» грузовиков.
Представители Toyota утверждают, что выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, наоборот, опаснее традиционных выхлопных газов, а также требуют включить в список поддержки гибридные и водородные автомобили.
Отмечается, что компания ведёт подобную политику в том числе в Евросоюзе, Японии и Индии, несмотря на то, что одной из первых задала тренд на батарейное питание с запуском Toyota Prius в 1997 году.
- К 2025 году Toyota планирует представить 15 новых моделей, но по мнению экспертов, она серьёзно отстала от конкурентов.
- Помимо Tesla, производством электромобилей занялись Nissan, General Motors и Volkswagen, а также некоторые технологические компании, включая Xiaomi и Apple.
История учит тому, что ничему не учит. Nokia №2.
вопрос в том где Германии, отказавшейся от атома, взять столько электроэнергии.
сходи поклонись белым господам. Пппц скоро до карго культа дойдет у братьев наших меньших
Сравните цены на электроэнергию в Германии и других странах. К чему весь этот высер
Газ = зависимость от внешних поставок, ветряная - такая дешевая, что приходиться сейчас покупать атомную у французов.
Отдельный вопрос это % тяговых аккумулторов, произведенных в ЕС, а не в Китае и ЮВА.
Они заложники своего подразделения по производству автокомпонентов.
Да не, просто мозгов нет. Казалось бы, ну что тут такого: полученную прибыль от ДВС постепенно пускаешь в строительство электро и наращиваешь продажи, плавно сокращая выпуск ДВС. Этим сейчас все традиционные производители занимаются.
Но они тратят время на то, чтобы остановить локомотив истории.
А где Ниссан со своим электромобилем лиф? Вроде они были раньше Теслы. Наверное не так выгодно по сравнению с ДВС. Заправки, замена батареи половина стоимости авто
Эта история сложна тем, что на данный момент существует несколько типов энергии и каждая имеет свое преимущество и никто не гарантирует, что через 5 лет не появится еще 5 технологий. Тут выход один, развивать сразу несколько технологий и поддерживать их. Тойота, например, хочет развивать водород (прекрасное топливо, кстати), то почему у других компаний должно быть преимущество?
как бы я не любил бензиновые движки и дизеля но пора ценить самих себя и не дышать выхлопами от авто , которые являются 90% загрязнением воздуха в больших городах
Соглы, дышать выхлопами водородных авто невозможно.
я считаю , что просто нужно хотя бы в россии у нас ввести штрафы за превышение экологических норм как в европе к труье подсоединяются и опана штраф
90% загрязнением воздуха в больших городах
Как число получили? Почему не 89 и не 91? Смахивает на популизм, ради плюсов
Как по мне, все логично. Электромобили - это большая ошибка. Выбросы современных автомобилей - ничто по сравнению с выработкой электроэнергии для такого же количества электрокаров. И я даже не говорю про утилизацию и вторичную переработку. США больше всех топит за зелёных? Почему у них двигатели до сих пор по 5 л? Может быть потому, что у них отсталые технологии и хочется душить европейский рынок? А что произошло с Volvo? Из выкупила компания gelly, после чего Volvo объявило о отказе от ДВС и полном переезде на электромобили, а вот gelly выпускает новые автомобили на технологиях Вольво... Это все больше экономическая игра, а Зелёная ширма - просто прикрытие для хомяков.
условно говоря, в пробке и на светофоре КПД двигателя электромобиля - 100%, а ДВС - 0%. Какие выбросы у электрокара тогда?
Именно. Тойота как раз и не играет в эту лживую эко игру с электромобилями. Пока электричество добывается так, как сейчас, и пока аккумуляторы представляют жутко токсичную для утилизации материю, то ни о какой зелености тут и речи нет.
Автор, не нагнетайте)
Кому предначертан путь "дом-офис"- выберут батарейку.
Кто выезжает на бездорожье- ни за какие коврижки не откажутся от ДВС.
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