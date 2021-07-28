Porsche купила долю в немецком стартапе по разработке ракет-носителей Isar Aerospace Статьи редакции
Всего компания привлекла $75 млн от разных инвесторов.
- Porsche купила «небольшой пакет акций» Isar Aerospace. Компания разрабатывает и производит ракеты-носители для запуска спутников.
- «Как инвестор, специализирующийся на мобильности и промышленных технологиях, мы убеждены, что космические технологии будут способствовать инновациям во многих отраслях. Isar Aerospace имеет большие возможности, чтобы стать ведущим европейским производителем ракет-носителей», — заявил член правления автоконцерна Лутц Мешке.
- Isar Aerospace отличается высокой автоматизацией производства. Также в ближайшие годы спрос на запуск малых спутников значительно вырастет, прокомментировали в Porsche своё решение. Первый испытательный полет Isar Aerospace запланирован на 2022 год.
- В инвестициях на $75 млн также участвовали HV Capital и банковская группа Lombard Odier.
- Стартап был создан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета, где соучредители Даниэль Мецлер, Йозеф Флейшманн и Маркус Брандл изучали инженерное дело, сообщает TechCrunch. Первые инвестиции в $15 млн стартап получил в 2019 году.
- В декабре 2020 года компания привлекла $91 млн — это крупнейшая инвестиция в европейскую космическую компанию.
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