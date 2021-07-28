Транспорт
Маша Цепелева

Porsche купила долю в немецком стартапе по разработке ракет-носителей Isar Aerospace Статьи редакции

Всего компания привлекла $75 млн от разных инвесторов.

  • Porsche купила «небольшой пакет акций» Isar Aerospace. Компания разрабатывает и производит ракеты-носители для запуска спутников.
  • «Как инвестор, специализирующийся на мобильности и промышленных технологиях, мы убеждены, что космические технологии будут способствовать инновациям во многих отраслях. Isar Aerospace имеет большие возможности, чтобы стать ведущим европейским производителем ракет-носителей», — заявил член правления автоконцерна Лутц Мешке.
  • Isar Aerospace отличается высокой автоматизацией производства. Также в ближайшие годы спрос на запуск малых спутников значительно вырастет, прокомментировали в Porsche своё решение. Первый испытательный полет Isar Aerospace запланирован на 2022 год.
  • В инвестициях на $75 млн также участвовали HV Capital и банковская группа Lombard Odier.
  • Стартап был создан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета, где соучредители Даниэль Мецлер, Йозеф Флейшманн и Маркус Брандл изучали инженерное дело, сообщает TechCrunch. Первые инвестиции в $15 млн стартап получил в 2019 году.
  • В декабре 2020 года компания привлекла $91 млн — это крупнейшая инвестиция в европейскую космическую компанию.
Рендер ракеты-носителя Isar Aerospace

#новость #porsche #isaraerospace

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Raimond Vladimirov

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Тоже свой тайкан в космос хотят запустить

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Саша Александров

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Наконец европейцы проснулись

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Dima Kalinov

Саша
2

Европейцы давно лидеры в инвестициях в spacetech после США, что ясно, если посмотреть dealroom, sifted и отчёт space capital.

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Холден Колфилд

0

Вместо турбин ракеты будут

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Транспорт
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Porsche купила долю в немецком стартапе по разработке ракет-носителей Isar Aerospace Статьи редакции
Рендер ракеты-носителя Isar Aerospace
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