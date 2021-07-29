{"id":4711,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e\u0442 Mercedes-Benz \u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u0445 \u0441 \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c \u041a\u043e\u043c\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=4711&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/263165-korotko-podkast-o-tehnologiyah-i-innovaciyah-ot-mercedes-benz&hash=c6f93899ff5e0c658ae71a18a81977a3309accf3b2bfd459f77ec74e37ef61d4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Маша Цепелева

Власти США предъявили обвинения основателю производителя электрогрузовиков Nikola миллиардеру Тревору Милтону Статьи редакции

Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.

32 32 комментария
2121 просмотров

Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Тревору Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными устройствами, сообщает CNBC. Милтона обвиняют во лжи «почти всех аспектах бизнеса», чтобы увеличить продажи акций Nikola.

Тревор Милтон The Verge

Обвинение и возможное наказание

Обвинители заявили, что Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании. Он был нацелен «на розничных инвесторов-любителей, некоторые потеряли сотни тысяч долларов» и делал ложные заявления «через социальные сети, интервью на телевидении, в печати и подкастах», — говорится в обвинительном заключении.

Комиссия по ценным бумагам США обратилась в окружной суд Нью-Йорка, с требованием навсегда запретить Милтону работать в выпускающих ценные бумаги компаниях, изъять все доходы, полученные незаконным путем, и выплатить штраф.

Большое жюри заявило, что Милтон должен лишиться всего имущества, «связанного с совершением указанных правонарушений», которое может включать более $1 млрд, которые он заработал, когда Nikola стала публичной, пишет CNBC.

Версия защиты

Основатель Nikola отрицает обвинения. «Тревор Милтон — предприниматель, у которого было долгосрочное видение помощи окружающей среде за счет сокращения выбросов углекислого газа в автотранспортной отрасли. Господин Милтон был неправомерно обвинен в результате ошибочного и неполного расследования, в котором правительство проигнорировало важные доказательства и не допросило важных свидетелей», — заявили адвокаты.

Обвиняемого освободили под денежный залог в $100 млн. Милтону запрещено связываться с инвесторами.

Реакция компании

Акции Nikola упали на 11% в начале торгов 29 июля.

В заявлении представители компании сказали, что «сотрудничали с правительством на протяжении всего расследования» и подчеркнули, что обвинения направлены против Милтона, а не Nikola.

«Мы по-прежнему планируем поставку аккумуляторно-электрических грузовиков Nikola Tre в конце 2021 года», — заявили в компании.

  • В июле 2020 года американская компания Nikola провела IPO с капитализацией в $12 млрд. Основатель Тревор Милтон стал миллиардером. Forbes оценил стоимость его доли в $3,7 млрд.
  • В сентябре 2020 года один из держателей ценных бумаг Nikola компания Hindenburg Research опубликовала отчёт, в котором обвинила Милтона в мошенничестве. Она перечислила факты — представленный прототип грузовика на самом деле не может ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании нет и другие.
Превратил обман в публичную компанию за $20…
Американский стартап хотел конкурировать с Tesla, предложив «революционный» водородный транспорт…
vc.ru

#новость #nikola

32 32 комментария
9
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nikola"], "comments": 32, "likes": 9, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 275399, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Jul 2021 22:02:44 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Григорий Кисель

16

Лучше бы квас делал.

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
0

И стал бы миллионером. Рублевым.

Ответить

Иосиф Перельман

7

Чувак просто прокатился на экономике надежды и веры чуть более вульгарно чем те, кого не принято считать мошенниками

Ответить

Vladimir Smirnov

7

"капитализацией в $12 млрд."
и это у компании у которой ничего нет ))) 

У которой даже "прототип грузовика на самом деле не может ездить"

12 млрд!!!!! Походу пузырь продолжает надуваться дальше до невиданных размеров. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Илон маск давит конкурентов, смотреть бесплатно без смс 

Ответить

Vladimir Smirnov

БАБКА
2

Как бы Илон сам не оказался на его месте. 

Ответить

Великолепный пистолет

Vladimir
5

Сорри, но у Маска почти каждый год по успешному внутреннему стартапу. 

Бурение, литиевые рудники, несколько направлений в электромобилях, заправочные станции, батареи новые, солнечные системы,  батареи из под Тесл с остаточным ресурсом и  это используется по всему миру.

Как можно сравнивать с чуваком, который кормил обещаниями, представил конструктор с заклееными маркировками, спущенный с горы для презентации. 

Ответить

Vladimir Smirnov

Великол…
2

Маск, легенда, вопросов нет, вопрос в неадекватно высокой оценке его компании. 

Ответить

евгений аношин

Vladimir
0

При прибыли годовой в этом году в 4,2 млрд и 14 в следующем - тоже неадекватно высокая текущая цена?))

Ответить

Vladimir Smirnov

0

Очень тонкая грань, сегодня ты миллиардер, завтра мошенник. 

Ответить

Великолепный пистолет

Vladimir
5

Так он с самого начала был мошенником, а миллиарды прилипают безнаказанно к очень малому проценту и ненадолго. 

Ответить

Николай Глущенко

Vladimir
1

Мошенником он был всегда, но случайно стал миллиардером, благодаря тому что нашлись люди которые превратили его пузырь в работающий стартап (наверное превратили, но это не точно).

Ответить

Вася Пражкин

Николай
0

Так в том-то и предъява, что у стартапа нет продукта, а основатель - знатный пиздабол.

Ответить

Николай Глущенко

Вася
0

Я в курсе. Отсутствие продукта само по себе ещё не преступление, не удивлюсь если без Милтона они таки вырулят на нормальную работу. Но вот то что основатель пиздабол и привлекал ранние инвестиции красивыми сказками оторванными от реальности - это уже преступление.

Ответить

Григорий Кисель

Vladimir
0

Нет никакой грани. Капитализм это ограбление изначально.

Ответить

Степан Фадеев

Vladimir
0

Одно другому не мешает.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

1

чувак к успеху шел...

Ответить

Олег Григорьев

1

Вкладчики сами виноваты. Нужно быть разборчивее, анализировать ситуацию, искать реальные подтверждения. А не вкладывать в убедительных людей и верить обещаниям. Будет уроком.

Ответить

Точный кран

Олег
0

У вкладчиков по определению не может быть всей информации и существенная часть их уверенности при инвестировании обеспечивается тем, что если окажется, что инвестиции привлекали мошенники, то их за это накажут. 

Отсутствие такой уверенности сильно усложняет привлечение капитала теми, кто обманывать не собирается. И там, где власти умывают руки (сами виноваты), привлекать деньги существенно сложнее и потому намного меньше успешных компаний с большой капитализацией. 

Ответить

Артём А.

Олег
0

Женщины сами виноваты. Нужно надевать паранджу, хиджаб, не выходить из дома без мужчины. А не гулять по улицам, смотря на других мужчин. Будет уроком

Простите, просто очень уж хорошо ложится на вашу риторику)

Если мы хотим жить в мире, где ничему нельзя доверять, то да, надо всегда максимально страховаться. Ну а если мы хотим жить в мире, где владелец 12 миллиардного стартапа не ссыт в уши, то обсуждать надо его действия, а не действия его жертв)

Ответить

Великолепный пистолет

0

Ждем грузовика в конце 2021г.  Презентация будет в горах, наверное. В этот раз грузовик-лего должен двигаться быстрее, а то не поверят

Ответить

Балкон.Ру

Великолепный
0

грузовик-лего должен двигаться быстрее

Для презентации выберут более крутую горку

Ответить

Великолепный пистолет

Балкон.Ру
0

Эверест. Презентация будет успешной!

Ответить

Syzygy

Балкон.Ру
0

Можно вообще с орбиты швырять. Зря, что ли, Маск старшип делает?

Ответить

Вася Пражкин

Балкон.Ру
0

И погоду с попутным ветром. Я бы еще сделал парус сверху с фразой «Вы не верили, а он едет!»

Ответить

Syzygy

Великолепный
0

Дык они же только планируют. Скажут, что планы перенеслись.

Ответить

Вася Иванов

Syzygy
0

Как у нас с Ёмобилем)))

Ответить

Лев Щенин

0

В заявлении представители компании сказали, что «сотрудничали с правительством на протяжении всего расследования» и подчеркнули, что обвинения направлены против Милтона, а не Nikola.
Аха-ха !
Если заменить Милтона на Тинькова, а Никола - на Тинькофф-банк, ничего не поменяется!
(вся надежда на американский суд, который сможет отделить мошенников от "честных предпринимателей" )

Ответить

Dr. Horrible

0

Время докупить акции 

Ответить

Вася Пражкин

Dr.
0

Ага, Теслы.

Ответить

Владимир Толстиков

0

classic "fake it till you make it"

Ответить

Вася Иванов

0

Toyota с коллегами ставят палки в колеса «зелёному транспорту»...

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Приёмная
Dmitriy
«Яндекс.Про» отстранил курьера от работы из-за неправильного адреса клиента

Несколько лет назад я прочитал на VC занимательную статью о том, как в одной из американских IT компаний искусственный интеллект самостоятельно уволил сотрудника, а тот никак не смог этому противостоять. Тогда мне это показалось забавным, исключительным случаем, но я и подумать не мог, что такие ситуации могут быть отлажены в «систему» и…

54 54 комментария
100
Медиа
Маша Цепелева
На сайте «Медузы» появится витрина с мерчем — часть средств от продаж пойдёт на поддержку работы издания Статьи редакции

Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы.

35 35 комментариев
20
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Тинькофф
От простого робота до Защитника: как мы создавали телефонного секретаря Олега, которого потом начали копировать

В начале июня мы запустили Защитника Олега — нашего нового общедоступного телефонного секретаря, разработанного на базе похожего решения для абонентов Тинькофф Мобайла (работает с 2019 года).

73 73 комментария
100
Httpool
Aleph расширяет присутствие на Ближнем Востоке: холдинг приобрел контрольный пакет акций Connect Ads

Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.

0 Обсудить
4
Транспорт
Маша Цепелева
Власти США предъявили обвинения основателю производителя электрогрузовиков Nikola миллиардеру Тревору Милтону Статьи редакции

Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.

Тревор Милтон The Verge
32 32 комментария
9
SEO
Евгений Делюкин
На первые страницы Google в Норвегии поднялся спам-сайт, замаскированный картинкой со «Смешариками» Статьи редакции

«Один спамерский домен получает большую долю всего поискового трафика Google в стране».

Эту картинку видит пользователь при заходе на сайт мошенников
31 31 комментарий
33
Приёмная
Андрей Мочалов
Как Askona обманывает покупателей, а Aliexpress и Tmall не видят очевидного

Здравствуйте! Всегда был только читателем на vc и не думал, что когда-то придётся выйти из тени, но сейчас я не вижу другого выхода. Постараюсь кратко и по факту.
Видя очередную распродажу с мегаскидками на Али, я решился заказать матрас и в нагрузку к нему анатомическую подушку в Askona Official Store. Скомбинировав скидки, купоны, монеты и всё…

30 30 комментариев
40
Bright
От конкурентной разведки до настройки рекламы: как использовать прокси в бизнесе

Объясняем на простых примерах.

2 2 комментария
5
Spotify
«Spotify: История продукта». Создание десктопного приложения

От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.

3 3 комментария
6
Первая грузовая компания
Как оцифровать ремонт колесных пар? Ответ нашли в Первой грузовой компании

Мы завершили разработку интеллектуальной системы, которая на основе контрольно-технических измерений позволяет отслеживать толщину колесных пар (ИС КТИ). С ее помощью компания снижает расходы на ремонт и повышает уровень клиентского сервиса. Проект является частью масштабной разработки под названием «Цифровой вагон». В статье мы подробно…

1 1 комментарий
1
Приёмная
Anton Chukanov
«Ростелеком» подал на меня в суд после смены провайдера

Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…

422 422 комментария
158
Больше статей
null