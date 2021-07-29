Власти США предъявили обвинения основателю производителя электрогрузовиков Nikola миллиардеру Тревору Милтону Статьи редакции
Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.
Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Тревору Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными устройствами, сообщает CNBC. Милтона обвиняют во лжи «почти всех аспектах бизнеса», чтобы увеличить продажи акций Nikola.
Обвинение и возможное наказание
Обвинители заявили, что Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании. Он был нацелен «на розничных инвесторов-любителей, некоторые потеряли сотни тысяч долларов» и делал ложные заявления «через социальные сети, интервью на телевидении, в печати и подкастах», — говорится в обвинительном заключении.
Комиссия по ценным бумагам США обратилась в окружной суд Нью-Йорка, с требованием навсегда запретить Милтону работать в выпускающих ценные бумаги компаниях, изъять все доходы, полученные незаконным путем, и выплатить штраф.
Большое жюри заявило, что Милтон должен лишиться всего имущества, «связанного с совершением указанных правонарушений», которое может включать более $1 млрд, которые он заработал, когда Nikola стала публичной, пишет CNBC.
Версия защиты
Основатель Nikola отрицает обвинения. «Тревор Милтон — предприниматель, у которого было долгосрочное видение помощи окружающей среде за счет сокращения выбросов углекислого газа в автотранспортной отрасли. Господин Милтон был неправомерно обвинен в результате ошибочного и неполного расследования, в котором правительство проигнорировало важные доказательства и не допросило важных свидетелей», — заявили адвокаты.
Обвиняемого освободили под денежный залог в $100 млн. Милтону запрещено связываться с инвесторами.
Реакция компании
Акции Nikola упали на 11% в начале торгов 29 июля.
В заявлении представители компании сказали, что «сотрудничали с правительством на протяжении всего расследования» и подчеркнули, что обвинения направлены против Милтона, а не Nikola.
«Мы по-прежнему планируем поставку аккумуляторно-электрических грузовиков Nikola Tre в конце 2021 года», — заявили в компании.
- В июле 2020 года американская компания Nikola провела IPO с капитализацией в $12 млрд. Основатель Тревор Милтон стал миллиардером. Forbes оценил стоимость его доли в $3,7 млрд.
- В сентябре 2020 года один из держателей ценных бумаг Nikola компания Hindenburg Research опубликовала отчёт, в котором обвинила Милтона в мошенничестве. Она перечислила факты — представленный прототип грузовика на самом деле не может ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании нет и другие.
Лучше бы квас делал.
Чувак просто прокатился на экономике надежды и веры чуть более вульгарно чем те, кого не принято считать мошенниками
"капитализацией в $12 млрд."
и это у компании у которой ничего нет )))
У которой даже "прототип грузовика на самом деле не может ездить"
12 млрд!!!!! Походу пузырь продолжает надуваться дальше до невиданных размеров.
Илон маск давит конкурентов, смотреть бесплатно без смс
Как бы Илон сам не оказался на его месте.
Сорри, но у Маска почти каждый год по успешному внутреннему стартапу.
Бурение, литиевые рудники, несколько направлений в электромобилях, заправочные станции, батареи новые, солнечные системы, батареи из под Тесл с остаточным ресурсом и это используется по всему миру.
Как можно сравнивать с чуваком, который кормил обещаниями, представил конструктор с заклееными маркировками, спущенный с горы для презентации.
Маск, легенда, вопросов нет, вопрос в неадекватно высокой оценке его компании.
При прибыли годовой в этом году в 4,2 млрд и 14 в следующем - тоже неадекватно высокая текущая цена?))
Очень тонкая грань, сегодня ты миллиардер, завтра мошенник.
Так он с самого начала был мошенником, а миллиарды прилипают безнаказанно к очень малому проценту и ненадолго.
Мошенником он был всегда, но случайно стал миллиардером, благодаря тому что нашлись люди которые превратили его пузырь в работающий стартап (наверное превратили, но это не точно).
Так в том-то и предъява, что у стартапа нет продукта, а основатель - знатный пиздабол.
Я в курсе. Отсутствие продукта само по себе ещё не преступление, не удивлюсь если без Милтона они таки вырулят на нормальную работу. Но вот то что основатель пиздабол и привлекал ранние инвестиции красивыми сказками оторванными от реальности - это уже преступление.
Вкладчики сами виноваты. Нужно быть разборчивее, анализировать ситуацию, искать реальные подтверждения. А не вкладывать в убедительных людей и верить обещаниям. Будет уроком.
Точный кран
У вкладчиков по определению не может быть всей информации и существенная часть их уверенности при инвестировании обеспечивается тем, что если окажется, что инвестиции привлекали мошенники, то их за это накажут.
Отсутствие такой уверенности сильно усложняет привлечение капитала теми, кто обманывать не собирается. И там, где власти умывают руки (сами виноваты), привлекать деньги существенно сложнее и потому намного меньше успешных компаний с большой капитализацией.
Женщины сами виноваты. Нужно надевать паранджу, хиджаб, не выходить из дома без мужчины. А не гулять по улицам, смотря на других мужчин. Будет уроком
Простите, просто очень уж хорошо ложится на вашу риторику)
Если мы хотим жить в мире, где ничему нельзя доверять, то да, надо всегда максимально страховаться. Ну а если мы хотим жить в мире, где владелец 12 миллиардного стартапа не ссыт в уши, то обсуждать надо его действия, а не действия его жертв)
грузовик-лего должен двигаться быстрее
Для презентации выберут более крутую горку
И погоду с попутным ветром. Я бы еще сделал парус сверху с фразой «Вы не верили, а он едет!»
Дык они же только планируют. Скажут, что планы перенеслись.
В заявлении представители компании сказали, что «сотрудничали с правительством на протяжении всего расследования» и подчеркнули, что обвинения направлены против Милтона, а не Nikola.
Аха-ха !
Если заменить Милтона на Тинькова, а Никола - на Тинькофф-банк, ничего не поменяется!
(вся надежда на американский суд, который сможет отделить мошенников от "честных предпринимателей" )
Время докупить акции
Несколько лет назад я прочитал на VC занимательную статью о том, как в одной из американских IT компаний искусственный интеллект самостоятельно уволил сотрудника, а тот никак не смог этому противостоять. Тогда мне это показалось забавным, исключительным случаем, но я и подумать не мог, что такие ситуации могут быть отлажены в «систему» и…
Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы.
В начале июня мы запустили Защитника Олега — нашего нового общедоступного телефонного секретаря, разработанного на базе похожего решения для абонентов Тинькофф Мобайла (работает с 2019 года).
Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.
Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.
«Один спамерский домен получает большую долю всего поискового трафика Google в стране».
Здравствуйте! Всегда был только читателем на vc и не думал, что когда-то придётся выйти из тени, но сейчас я не вижу другого выхода. Постараюсь кратко и по факту.
Видя очередную распродажу с мегаскидками на Али, я решился заказать матрас и в нагрузку к нему анатомическую подушку в Askona Official Store. Скомбинировав скидки, купоны, монеты и всё…
Объясняем на простых примерах.
От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.
Мы завершили разработку интеллектуальной системы, которая на основе контрольно-технических измерений позволяет отслеживать толщину колесных пар (ИС КТИ). С ее помощью компания снижает расходы на ремонт и повышает уровень клиентского сервиса. Проект является частью масштабной разработки под названием «Цифровой вагон». В статье мы подробно…
Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…