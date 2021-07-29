Присяжные требуют, чтобы Милтон лишился всего имущества и денег, «связанных с преступлением», это может быть около $1 млрд.

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Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Тревору Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными устройствами, сообщает CNBC. Милтона обвиняют во лжи «почти всех аспектах бизнеса», чтобы увеличить продажи акций Nikola.

Тревор Милтон The Verge

Обвинение и возможное наказание

Обвинители заявили, что Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании. Он был нацелен «на розничных инвесторов-любителей, некоторые потеряли сотни тысяч долларов» и делал ложные заявления «через социальные сети, интервью на телевидении, в печати и подкастах», — говорится в обвинительном заключении.

Комиссия по ценным бумагам США обратилась в окружной суд Нью-Йорка, с требованием навсегда запретить Милтону работать в выпускающих ценные бумаги компаниях, изъять все доходы, полученные незаконным путем, и выплатить штраф.

Большое жюри заявило, что Милтон должен лишиться всего имущества, «связанного с совершением указанных правонарушений», которое может включать более $1 млрд, которые он заработал, когда Nikola стала публичной, пишет CNBC.

Версия защиты

Основатель Nikola отрицает обвинения. «Тревор Милтон — предприниматель, у которого было долгосрочное видение помощи окружающей среде за счет сокращения выбросов углекислого газа в автотранспортной отрасли. Господин Милтон был неправомерно обвинен в результате ошибочного и неполного расследования, в котором правительство проигнорировало важные доказательства и не допросило важных свидетелей», — заявили адвокаты.

Обвиняемого освободили под денежный залог в $100 млн. Милтону запрещено связываться с инвесторами.

Реакция компании

Акции Nikola упали на 11% в начале торгов 29 июля.

В заявлении представители компании сказали, что «сотрудничали с правительством на протяжении всего расследования» и подчеркнули, что обвинения направлены против Милтона, а не Nikola.

«Мы по-прежнему планируем поставку аккумуляторно-электрических грузовиков Nikola Tre в конце 2021 года», — заявили в компании.