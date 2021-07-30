Транспорт
Nazigul Jusupova

Ассоциация дилеров начала разрабатывать собственный сервис объявлений из-за роста цен на рекламу на «Авто.ру» и Avito Статьи редакции

Так они хотят заставить сервисы уменьшить стоимость размещения — за последние несколько лет она выросла в шесть раз.

  • Учредителями онлайн-агрегатора объявлений станет ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) вместе со своими участниками. Инициаторы намерены принять конкретные решения до конца года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации.
  • В России объявления о продаже подержанных автомобилей размещают на «Авто.ру» от «Яндекса», Avito и «Дром.ру». Для физических лиц размещение бесплатное, но от автодилеров агрегаторы получают вознаграждение за размещение и продвижение объявлений.
  • По словам владельцев компаний по продаже авто, средняя стоимость размещения одного объявления для дилера с 2016 по 2021 год выросла почти в шесть раз — до 7550 рублей. Классифайд РоАД не будет бесплатным, но создатели надеются, что он позволит увеличить конкуренцию и обеспечит снижение цен на размещение.
  • Но некоторые представители дилеров против такой идеи. По словам топ-менеджера ГК «Автоспеццентр» Владимира Желобова, отдельный классифайд не сможет конкурировать с крупными онлайн-агрегаторами как «Авто.ру» и Avito в вопросах тематического поиска, а станет ещё одним конкурентом собственных сайтов дилеров.
  • Основатель профессионального сообщества «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечает, что помимо создания технологии, нужно её продвигать. Средств на это у ассоциации, по словам Моисеева, нет.
  • В «Авто.ру» изданию сообщили, что за 10 месяцев стоимость объявлений выросла не более чем на 12%, а для крупных клиентов предусмотрены скидки. На Avito реклама для дилеров за два года подорожала на 20%. По данным агрегатора, сейчас размещение объявления стоит 500 рублей за один автомобиль. В «Дром.ру» не ответили на запрос «Ведомостей».

#новость #автору #avito

1131 просмотров
19 19 комментариев
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0443","avito","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 275579, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 12:41:18 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Denis Averyanov

6

Ассоциация автолюбителей начала разрабатывать собственное производство автомобилей из-за роста цен на автомобили.
Он не будет бесплатным, но создатели надеются, что это позволит увеличить конкуренцию и обеспечит снижение цен.

Ответить

Vladimir Smirnov

2

Идея интересная, конечно, но вот фраза "Инициаторы намерены принять конкретные решения до конца года", оставляет ощущение, что проект так и не будет запущен ) 

Вообще на постсовецком пространстве бизнесу, особенно не крупному, очень трудно даются совместные договоренности и лобирование своих интересов. 

Ответить

Владимир Соловьев

1

Разве стоимость растёт не из-за спроса?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Владимир
1

В сферическом вакууме разве что.

Ответить

Artem

1

Ага, зачем пытаться продать скрученное и тоталенное говно через авто ру, когда это можно толкать через свою платформу, зашив это by design.

Ответить

Game Topia

–1

Купите мне нормальный комп и я один вам сделаю самое лучшее в мире приложение на любой технологии.

Ответить

Александр Рюмин

Game
0

Почему Вам кто-то должен что-то покупать? Заработать не пробовали?

Ответить

Game Topia

Александр
0

Без компа сложно программированием заработать, тем более, когда ты не можешь выйти из дома.

Ответить

Natalia

Game
2

Вы программист без компа? 

Ответить

Андрей Малых

Game
0

Ну научиться тоже сложно, но вы, видимо, смогли) 

Ответить

Антон Семенов

0

РоАД же в этом году собирались, совместно с Авто.ру

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Бредово конечно. 

Ответить

Olga RRR

0

Жду, когда уже общепит возьмётся за это. Трудно народ организовать, но Яндекс совсем потерял берега. Нужны профсоюзы и собственные ресурсы. Работа с доставками идёт просто в ноль, за ради трафика и возможности его переманить. Но то такое((

Ответить

Титановые Усы

0

Давняя история.

Ещё пару тройку лет назад об этом все думали.
Но тогда случился бум собственных решений на сайте каждой группы компаний, трафик начали вести на свои сайты. У кого-то что то из этого получилось, у кого-то не очень. Но в целом от автору мало кто отказался.

Очень интересно, к чему приведёт новая волна.

Ответить

Балабаев вячеслав

0

Если дилеры сделают свою площадку с транзакционной,а не рекламной,монетизацией,их ждет успех.Вот только как это сделать ,у них нет ни малейшего понятия.Как впрочем и онлайн покупку авто по аукционной модели.

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Сервис Автобарыга.ру. 

Ответить

boj Ko

0

ЛОХИ а что было не понятно сразу ждали 10 лет !

Ответить

Сергей Багрецов

0

Автоблоггеры готовьтесь, вас будут заливать баблом)

Ответить

Сергей Александрович

–1

Не люблю считать «чужие» деньги .
Вопрос простой : 7000 для продажи автомобиля - много ? Они автомобили до 50000 продают ?
Стоимость средневзвешенная автомобиля уже давно от 2 000 000₽ . Что такое 7 000 ₽ , при том что автодилеры не благотворительная организация. Много да , а ТО и так далее у дилеров стоит дёшево ? Понятно , что им нужно оплачивать аренду , платить зарплату всем сотрудникам. Да и я не слышал , что дилеры разорялись , если только не снижался спрос .
Короче вопрос очень спорный 🧐.
Можно кто то из автомобильной темы более лучше расскажет , моё мнение всего лишь со стороны ….
Дорого - закрывайтесь , и не гудите …
Субсидии ещё у государства попросите на размещение на Авито и Авто .ру 😀

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Офис
Embacy
17 причин не использовать чаты в работе, перевод статьи основателя Basecamp

Краткая справка про ребят из Basecamp — с 2006 года делают софт для ведения проектов и удаленных команд, первые на рынке рабочих чатов. Раньше вели блог Signal vs. Noise, где много интересных статей. Джейсон Фрид, основатель, написал две книги — Remote и Rework.

7 7 комментариев
15
Тинькофф
Исследование: куда поступают будущие программисты и математики

Аналитики Тинькофф Образования выяснили, как абитуриенты выбирают вуз, на какие факультеты идут и насколько в результате довольны своим выбором. Исследование будет полезно всем, кто хочет изучать математику и программирование, но еще не определился, где именно.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Сообщество Hegai
Рецепт эффективного решения задач от ex-менеджера AGIMA или как работает потоковая система

Грамотная организация рабочих процессов — ключ к быстрому и результативному выполнению поставленных задач, своевременному закрытию проектов и, как итог, к повышению эффективности бизнеса. В потоковых системах с интеллектуальных трудом, таких как разработка, HR, продажи, маркетинг и другие — соблюдать временные рамки трудно из-за множества…

2 2 комментария
11
Winstrike
Winstrike Team запускает программу скаутинга в киберспорте

Молодые киберспортсмены и геймеры получат шанс стать частью нового амбициозного состава по CS:GO

0 Обсудить
0
Личный опыт
Kirill Mishuk
В чём проблема инфобизнеса?

Слово инфобизнес уже успело стать ругательством. Но так ли плохи эти курсы? И как можно сделать их лучше?

3 3 комментария
8
СканТур
Экологический путь туроператора и математика вторсырья

В этой статье вы узнаете про современную реальность в туристической среде, познакомитесь с представителями некоммерческих и коммерческих организаций, которые занимаются экологическим просвещением и мыслят по-новому, а также задумаетесь: возможно ли сократить неблагоприятный след, который остаётся после выставок и различных мероприятий, в которых…

0 Обсудить
1
Дизайн
Николай Романов
Пять практических приёмов, как улучшить читаемость документов
Пошаговый пример переработки таблицы Joey Cherdarchuk, darkhorseanalytics.com
23 23 комментария
60
Дизайн
Mail.ru Group
«Мы в заложниках у утилитарных интерфейсов»: что важнее в дизайне — эстетика или функция

Сейчас нам кажется, что эстетика неразрывно связана с функцией, но в каждый период истории акценты смещались на разные свойства предметов дизайна. Семь дизайнеров и дизайн-директоров рассказывают, как они видят баланс между функцией и эстетикой сегодня.

1 1 комментарий
Aidata
Как подготовиться к жизни без cookies: рекомендации маркетологам

О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.

1 1 комментарий
10
Spotify
«Spotify: История продукта». Создание десктопного приложения

От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.

9 9 комментариев
6
Финансы
TJ
Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора. Решение вступит в силу через 30 дней Статьи редакции

Если его не обжалуют.

83 83 комментария
25
Больше статей
null