Ассоциация дилеров начала разрабатывать собственный сервис объявлений из-за роста цен на рекламу на «Авто.ру» и Avito Статьи редакции
Так они хотят заставить сервисы уменьшить стоимость размещения — за последние несколько лет она выросла в шесть раз.
- Учредителями онлайн-агрегатора объявлений станет ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) вместе со своими участниками. Инициаторы намерены принять конкретные решения до конца года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации.
- В России объявления о продаже подержанных автомобилей размещают на «Авто.ру» от «Яндекса», Avito и «Дром.ру». Для физических лиц размещение бесплатное, но от автодилеров агрегаторы получают вознаграждение за размещение и продвижение объявлений.
- По словам владельцев компаний по продаже авто, средняя стоимость размещения одного объявления для дилера с 2016 по 2021 год выросла почти в шесть раз — до 7550 рублей. Классифайд РоАД не будет бесплатным, но создатели надеются, что он позволит увеличить конкуренцию и обеспечит снижение цен на размещение.
- Но некоторые представители дилеров против такой идеи. По словам топ-менеджера ГК «Автоспеццентр» Владимира Желобова, отдельный классифайд не сможет конкурировать с крупными онлайн-агрегаторами как «Авто.ру» и Avito в вопросах тематического поиска, а станет ещё одним конкурентом собственных сайтов дилеров.
- Основатель профессионального сообщества «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечает, что помимо создания технологии, нужно её продвигать. Средств на это у ассоциации, по словам Моисеева, нет.
- В «Авто.ру» изданию сообщили, что за 10 месяцев стоимость объявлений выросла не более чем на 12%, а для крупных клиентов предусмотрены скидки. На Avito реклама для дилеров за два года подорожала на 20%. По данным агрегатора, сейчас размещение объявления стоит 500 рублей за один автомобиль. В «Дром.ру» не ответили на запрос «Ведомостей».
Ассоциация автолюбителей начала разрабатывать собственное производство автомобилей из-за роста цен на автомобили.
Он не будет бесплатным, но создатели надеются, что это позволит увеличить конкуренцию и обеспечит снижение цен.
Идея интересная, конечно, но вот фраза "Инициаторы намерены принять конкретные решения до конца года", оставляет ощущение, что проект так и не будет запущен )
Вообще на постсовецком пространстве бизнесу, особенно не крупному, очень трудно даются совместные договоренности и лобирование своих интересов.
Разве стоимость растёт не из-за спроса?
Ага, зачем пытаться продать скрученное и тоталенное говно через авто ру, когда это можно толкать через свою платформу, зашив это by design.
Купите мне нормальный комп и я один вам сделаю самое лучшее в мире приложение на любой технологии.
Почему Вам кто-то должен что-то покупать? Заработать не пробовали?
Без компа сложно программированием заработать, тем более, когда ты не можешь выйти из дома.
Жду, когда уже общепит возьмётся за это. Трудно народ организовать, но Яндекс совсем потерял берега. Нужны профсоюзы и собственные ресурсы. Работа с доставками идёт просто в ноль, за ради трафика и возможности его переманить. Но то такое((
Давняя история.
Ещё пару тройку лет назад об этом все думали.
Но тогда случился бум собственных решений на сайте каждой группы компаний, трафик начали вести на свои сайты. У кого-то что то из этого получилось, у кого-то не очень. Но в целом от автору мало кто отказался.
Очень интересно, к чему приведёт новая волна.
Если дилеры сделают свою площадку с транзакционной,а не рекламной,монетизацией,их ждет успех.Вот только как это сделать ,у них нет ни малейшего понятия.Как впрочем и онлайн покупку авто по аукционной модели.
Не люблю считать «чужие» деньги .
Вопрос простой : 7000 для продажи автомобиля - много ? Они автомобили до 50000 продают ?
Стоимость средневзвешенная автомобиля уже давно от 2 000 000₽ . Что такое 7 000 ₽ , при том что автодилеры не благотворительная организация. Много да , а ТО и так далее у дилеров стоит дёшево ? Понятно , что им нужно оплачивать аренду , платить зарплату всем сотрудникам. Да и я не слышал , что дилеры разорялись , если только не снижался спрос .
Короче вопрос очень спорный 🧐.
Можно кто то из автомобильной темы более лучше расскажет , моё мнение всего лишь со стороны ….
Дорого - закрывайтесь , и не гудите …
Субсидии ещё у государства попросите на размещение на Авито и Авто .ру 😀
Краткая справка про ребят из Basecamp — с 2006 года делают софт для ведения проектов и удаленных команд, первые на рынке рабочих чатов. Раньше вели блог Signal vs. Noise, где много интересных статей. Джейсон Фрид, основатель, написал две книги — Remote и Rework.
Аналитики Тинькофф Образования выяснили, как абитуриенты выбирают вуз, на какие факультеты идут и насколько в результате довольны своим выбором. Исследование будет полезно всем, кто хочет изучать математику и программирование, но еще не определился, где именно.
Грамотная организация рабочих процессов — ключ к быстрому и результативному выполнению поставленных задач, своевременному закрытию проектов и, как итог, к повышению эффективности бизнеса. В потоковых системах с интеллектуальных трудом, таких как разработка, HR, продажи, маркетинг и другие — соблюдать временные рамки трудно из-за множества…
Молодые киберспортсмены и геймеры получат шанс стать частью нового амбициозного состава по CS:GO
Слово инфобизнес уже успело стать ругательством. Но так ли плохи эти курсы? И как можно сделать их лучше?
В этой статье вы узнаете про современную реальность в туристической среде, познакомитесь с представителями некоммерческих и коммерческих организаций, которые занимаются экологическим просвещением и мыслят по-новому, а также задумаетесь: возможно ли сократить неблагоприятный след, который остаётся после выставок и различных мероприятий, в которых…
Сейчас нам кажется, что эстетика неразрывно связана с функцией, но в каждый период истории акценты смещались на разные свойства предметов дизайна. Семь дизайнеров и дизайн-директоров рассказывают, как они видят баланс между функцией и эстетикой сегодня.
О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.
От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.
Если его не обжалуют.