Транспорт
Nazigul Jusupova

Tesla добавила в обновлённое ПО своих электромобилей поддержку русского языка Статьи редакции

Еще доступны венгерский и румынский.

  • Обновление программного обеспечения доступно на всех электромобилях компании с 29 июля, пишет Electrec.
  • Tesla обновила встроенный видеорегистратор — теперь он может запускать и сохранять записи автоматически в случае аварии или при других угрозах безопасности. Помимо русского языка ПО начал поддерживать венгерский и румынский.
  • Также, кроме YouТube и Netflix, можно пользоваться стриминговым сервисом Disney+. У электромобилей теперь новый режим автомойки, который автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки, отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.
  • 21 мая Илон Мaск сказал, что Tesla возможно скоро будет присутствовать в России. После чего пять регионов России предложили Маску построить завод на их территории.

#новость #tesla

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Юрий Белкин

1

Теперь осталось настроить зарядных станций по всем регионам России и цены на авто уменьшить. Тесле ещё есть куда стремится. 

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Sergei Timofeyev

Юрий
2

Пусть лучше в МО хотя бы нормальные ЛЭПы сделают и трансы нормальные поставят, а то той зимой только в момент, когда на ДГУ (РИСЭ) сидели, напряжение было в норме. А так 185-200 вольт.

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Ярослав Невский

0

Tesla странные ребята.
Носителей румынского языка 24 000 000 человек.
Носителей венгерского языка 14 500 000 человек.
Носителей русского языка 260 000 000 человек.
Логично и вовремя, да.

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Ярослав
3

Важнее продается ли автомобиль на рынке этой страны. И в Румынии и Венгрии купить Теслу официально можно, в отличии от РФ

Ответить

Nikolay Vavilov

Ярослав
1

При этом ТЕсл в Румынии и Венгрии в разы больше чем на всех русскоговорящих. кекв

Ответить

Ivan Boldyrev

Ярослав
0

Нужно считать не количество носителей, а количество носителей, способных позволить себе Теслу.

Ответить

Ярослав Невский

Ivan
0

В РФ мало автомобилей дороже 4 млн.руб? 

Ответить

Алексей Штейн

0

На сколько хватит акка ? Получится на ночь запереться в машине с включенной печкой и смотреть Netflix под пледом?

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Arkadiy K

Алексей
1

Планируете продать квартиру и купить Теслу? 😁

Ответить

Vladimir Petrov

Алексей
0

Получится, конечно. Если рядом есть высокомощная розетка.

Ответить

Антон Пальчиков

Vladimir
0

а если нету?

Ответить

Вася Пражкин

Антон
0

Вместо печку можно пригласить даму.

Ответить

Антон Красов

Алексей
0

Только разве что в наших мечтах))) 

Ответить

Andrey Novikov

0

Цыгане тоже стали покупать Тесла))

Ответить

А. С.

Andrey
1

У цыган индийские корни.
Они румыны не больше чем мы сами.

Ответить

Best Practice

–1

В Москве местами есть розетки на парковках, но когда это будет по всей стране... лет через 100? Или сменные аккумуляторы надо на заднем сидении возить?

Ответить

Алексей Штейн

Best
1

Сдавать на прицеп и в нем павер банк возить для тачки

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

РИСЭ

Ответить

Captain

0

Добавили языки локализации - молодцы. Но на прорывную новость не тянет. А вот сама концепция прошивки обновления у авто удаленно - многого стоит. Главное, чтобы безопасность не подкачала. 

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Syzygy

Captain
0

Читайте первоисточник, обновление ПО не только языки новые добавило.

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Игорь Кольцов

0

Я ездил в Тесле с автопилотом, очень выматывает когда ты весь в внимании и не знаешь как поведет себя автомобиль и как ты будешь из этой ситуации выруливать. У меня отец машинистом тепловоза работал, тоже ездил, говорит очень похоже, вроде все само едет, но постоянно надо держать концентрацию

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Егор

0

Если дешевле купить теслу в Румынии или Венгрии и пригнать в Россию, то имеет место быть. 

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Гриша Булыжников

Егор
0

Едва ли дешевле. Скорее в германии и потом попробовать вернуть налоги.

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Александр Кузнецов

–1

Ну Илон, ну шарлатан! Ввёл русский язык в Теслочку, хочет подорвать конституционный строй!

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