Tesla добавила в обновлённое ПО своих электромобилей поддержку русского языка Статьи редакции
Еще доступны венгерский и румынский.
- Обновление программного обеспечения доступно на всех электромобилях компании с 29 июля, пишет Electrec.
- Tesla обновила встроенный видеорегистратор — теперь он может запускать и сохранять записи автоматически в случае аварии или при других угрозах безопасности. Помимо русского языка ПО начал поддерживать венгерский и румынский.
- Также, кроме YouТube и Netflix, можно пользоваться стриминговым сервисом Disney+. У электромобилей теперь новый режим автомойки, который автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки, отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.
- 21 мая Илон Мaск сказал, что Tesla возможно скоро будет присутствовать в России. После чего пять регионов России предложили Маску построить завод на их территории.
Теперь осталось настроить зарядных станций по всем регионам России и цены на авто уменьшить. Тесле ещё есть куда стремится.
Пусть лучше в МО хотя бы нормальные ЛЭПы сделают и трансы нормальные поставят, а то той зимой только в момент, когда на ДГУ (РИСЭ) сидели, напряжение было в норме. А так 185-200 вольт.
Tesla странные ребята.
Носителей румынского языка 24 000 000 человек.
Носителей венгерского языка 14 500 000 человек.
Носителей русского языка 260 000 000 человек.
Логично и вовремя, да.
Важнее продается ли автомобиль на рынке этой страны. И в Румынии и Венгрии купить Теслу официально можно, в отличии от РФ
При этом ТЕсл в Румынии и Венгрии в разы больше чем на всех русскоговорящих. кекв
Нужно считать не количество носителей, а количество носителей, способных позволить себе Теслу.
На сколько хватит акка ? Получится на ночь запереться в машине с включенной печкой и смотреть Netflix под пледом?
Получится, конечно. Если рядом есть высокомощная розетка.
а если нету?
Цыгане тоже стали покупать Тесла))
В Москве местами есть розетки на парковках, но когда это будет по всей стране... лет через 100? Или сменные аккумуляторы надо на заднем сидении возить?
Сдавать на прицеп и в нем павер банк возить для тачки
Добавили языки локализации - молодцы. Но на прорывную новость не тянет. А вот сама концепция прошивки обновления у авто удаленно - многого стоит. Главное, чтобы безопасность не подкачала.
Я ездил в Тесле с автопилотом, очень выматывает когда ты весь в внимании и не знаешь как поведет себя автомобиль и как ты будешь из этой ситуации выруливать. У меня отец машинистом тепловоза работал, тоже ездил, говорит очень похоже, вроде все само едет, но постоянно надо держать концентрацию
Если дешевле купить теслу в Румынии или Венгрии и пригнать в Россию, то имеет место быть.
Едва ли дешевле. Скорее в германии и потом попробовать вернуть налоги.
Ну Илон, ну шарлатан! Ввёл русский язык в Теслочку, хочет подорвать конституционный строй!
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