Uber анонсировал запуск электрического аэротакси в Дубае совместно с Joby Aviation

Сервис начнёт работать в 2026 году. Источник: UberЗабронировать перелёт на летательном аппарате Joby Aviation пользователи смогут в приложении Uber — в стоимость также включат проезд на обычном такси до места вылета и с места приземления до конечной точки маршрута, говорится в заявлении компании.Точную дату запуска сервиса, стоимость перелётов и точные маршруты в Uber пока не назвали.Аппараты Joby рассчитаны на четырёх пассажиров, управлять ими будут сертифицированные пилоты. Устройства используют пропеллеры для вертикального взлёта и могут развивать скорость до 321 км/ч, пролетая до 160 км на одном заряде.Компания также приступила к финальной стадии сертификации для получения разрешения на коммерческие перелёты в США. В будущем Uber и Joby планируют расширить сервис аэротакси на другие страны, включая Японию и Великобританию.Летом 2025 года Joby Aviation успешно завершила лётные испытания с пилотом на борту в Дубае. Компания планировала предлагать услуги в международном аэропорту (DXB), в районах Palm Jumeirah, Dubai Marina и Dubai Downtown.#новости #uber #jobyaviation