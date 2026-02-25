Популярное
Uber анонсировал запуск электрического аэротакси в Дубае совместно с Joby Aviation

Сервис начнёт работать в 2026 году.

Источник: Uber
  • Забронировать перелёт на летательном аппарате Joby Aviation пользователи смогут в приложении Uber — в стоимость также включат проезд на обычном такси до места вылета и с места приземления до конечной точки маршрута, говорится в заявлении компании.
  • Точную дату запуска сервиса, стоимость перелётов и точные маршруты в Uber пока не назвали.
  • Аппараты Joby рассчитаны на четырёх пассажиров, управлять ими будут сертифицированные пилоты. Устройства используют пропеллеры для вертикального взлёта и могут развивать скорость до 321 км/ч, пролетая до 160 км на одном заряде.
  • Компания также приступила к финальной стадии сертификации для получения разрешения на коммерческие перелёты в США. В будущем Uber и Joby планируют расширить сервис аэротакси на другие страны, включая Японию и Великобританию.
  • Летом 2025 года Joby Aviation успешно завершила лётные испытания с пилотом на борту в Дубае. Компания планировала предлагать услуги в международном аэропорту (DXB), в районах Palm Jumeirah, Dubai Marina и Dubai Downtown.

#новости #uber #jobyaviation

