Эстонский такси-сервис Bolt привлёк $713 млн при оценке в $4,75 млрд Статьи редакции
Сервис увеличил оценку больше чем в два раза за год.
- В раунде поучаствовали Sequoia и управляющие фондами Tekne и Ghisallo, а также G Squared, D1 Capital и Naya, пишет CNBC.
- Bolt направит инвестиции на развитие сервиса доставки еды Bolt Food. Компания планирует запустить его в десяти европейских странах в течение следующих нескольких месяцев, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию. Сейчас он работает в России, Армении, Украине и ещё в около 40 городах в Европе, Азии и Африке.
- В декабре 2020 года Bolt привлёк $182 млн на запуск распознавания лиц водителей и предотвращения аварий с помощью ИИ, но оценку не раскрывал. В мае того же года инвесторы оценили компанию в €1,7 млрд (по курсу на 2 августа $2 млрд).
- В России Bolt работает только в Санкт-Петербурге: предоставляет услуги такси, доставки еды и аренды электросамокатов.
- Своё приложение для доставки еды Uber Eats развивает Uber. У него уже есть компания по доставке алкоголя и подразделение по производству роботов-курьеров.
А это что? СПб сейчас
Мамин Данила
Давай,накатай хотя бы 2к смену.
Я корабли пускаю в космос и мне наверное виднее - убыточен или нет сервис
А таксуете просто для души? )
Вы банально съезжаете с темы: разговор не про заработок, а про работу сервиса. Заработка нет, сервис - есть и работает.
Постоянное состояние Bolt в Санкт-Петербурге
Не очень хорошее дело ненавидеть русских и заходить работать на территорию агрессора и идеологического противника. В Питере, по крайней мере, на этом болте не ездили принципиально.
В Лондоне вполне успешно работают, и я думаю уже на равных с Uber. Чаще езжу Bolt.
Мамин Данила
Не шутки ради - Если ездят обычно "на" такси, "на" убере, то почему не "на" болте?
В Таллинне BOLT отлично работает. В то время как напротив, на соседнем берегу, жители Хельсинки недоумевают (мягко сказано) от качества пришлого Yango.
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