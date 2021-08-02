Транспорт
Евгения Евсеева

Эстонский такси-сервис Bolt привлёк $713 млн при оценке в $4,75 млрд Статьи редакции

Сервис увеличил оценку больше чем в два раза за год.

  • В раунде поучаствовали Sequoia и управляющие фондами Tekne и Ghisallo, а также G Squared, D1 Capital и Naya, пишет CNBC.
  • Bolt направит инвестиции на развитие сервиса доставки еды Bolt Food. Компания планирует запустить его в десяти европейских странах в течение следующих нескольких месяцев, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию. Сейчас он работает в России, Армении, Украине и ещё в около 40 городах в Европе, Азии и Африке.
  • В декабре 2020 года Bolt привлёк $182 млн на запуск распознавания лиц водителей и предотвращения аварий с помощью ИИ, но оценку не раскрывал. В мае того же года инвесторы оценили компанию в €1,7 млрд (по курсу на 2 августа $2 млрд).
  • В России Bolt работает только в Санкт-Петербурге: предоставляет услуги такси, доставки еды и аренды электросамокатов.
  • Своё приложение для доставки еды Uber Eats развивает Uber. У него уже есть компания по доставке алкоголя и подразделение по производству роботов-курьеров.

#новость #bolt

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Мамин Данила

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У автора ошибка в тексте - В России болт НЕ работает. Они полумертвая фирма, деньги кончились для демпинга и сдулись

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Nikitinz

Мамин
2

Болт забили) в России это неудивительно))

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Nathan Zachary

Мамин
0

А это что? СПб сейчас

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Мамин Данила

Nathan
1

Давай,накатай хотя бы 2к смену.
Я корабли пускаю в космос и мне наверное виднее - убыточен или нет сервис

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Sasha Baranov

Мамин
1

А таксуете просто для души? )

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Мамин Данила

Sasha
3

Не скрываю: после каждого пуска с мыса Канаверал, развожу в убере black коллег. Но в основном управляю компанией

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Blackrock

Мамин
1

С подчиненных деньги берешь за проезд. Ля ты крыса 

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Nathan Zachary

Мамин
0

Вы банально съезжаете с темы: разговор не про заработок, а про работу сервиса. Заработка нет, сервис - есть и работает.

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Nick Levy

4

Постоянное состояние Bolt в Санкт-Петербурге

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Nathan Zachary

Nick
0

Это у Вас пассажирское приложение?

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Nick Levy

Nathan
0

Да

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Black Jack

0

Не очень хорошее дело ненавидеть русских и заходить работать на территорию агрессора и идеологического противника. В Питере, по крайней мере, на этом болте не ездили принципиально.

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Alex Choy

0

В Лондоне вполне успешно работают, и я думаю уже на равных с Uber. Чаще езжу Bolt.

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Мамин Данила

Alex
2

Не шутки ради - Если ездят обычно "на" такси, "на" убере, то почему не "на" болте?

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Deniss Karpak

0

А бабок как не было так и нет

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Противный Паша

0

Классное название, сразу всё обозначает.
И что кладёт на всёх, и что тупое.

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Kieli.app

0

В Таллинне BOLT отлично работает. В то время как напротив, на соседнем берегу, жители Хельсинки недоумевают (мягко сказано) от качества пришлого Yango.

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Yury Kotov

0

Да болт мы клали на этот стартап

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Stas Sokolov

0

Раньше хоть как то мелькали их машины. Последнее время на дорогах не встречаю их от слова вообще!

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