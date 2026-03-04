Минпромторг обновил список автомобилей, которые можно будет использовать в такси

Исключил модели УАЗа и добавил некоторые модели «Москвича», Sollers и Umo.Источник: Telegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаМинпромторг актуализировал перечень автомобилей, которые попадают под параметры закона о локализации легковых машин для такси. Он вступил в силу 1 марта 2026 года, для некоторых российских регионов ввели отсрочку.В список вошли автомобили Lada (модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend), Sollers (SP7, SF1), Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90), китайского Voyah (Free, Dream, Passion), а также Umo (5).В Минпромторге отметили, что продолжат регулярно обновлять список. Например, «финализируют нормативную базу», чтобы добавить модели Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7.В ведомстве напомнили, что требования закона о локализации не касаются автомобилей, которые начали работать в такси до вступления закона в силу.Первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси, Минпромторг опубликовал в октябре 2025 года. Тогда в него также вошли 22 модели, в том числе две модели УАЗ и модели i-Pro и i-Jet от Evolute.#новости #такси