Транспорт
Nazigul Jusupova

DHL заказала 12 грузовых электросамолётов израильской Eviation, чтобы сделать доставки более экологичными Статьи редакции

Компания планирует выделить $8,3 млрд, чтобы к 2050 году сократить уровень выбросов до нуля.

  • Самолёты модели Alice могут перевозить 1179 кг груза, а их максимальная дальность полёта составляет 815 км, пишет Bloomberg.
  • Самолёт можно зарядить во время погрузки или выгрузки, это займёт 30 минут. Он управляется одним пилотом и может работать в среде, где сейчас используются поршневые и турбинные самолеты.
  • Электросамолёты поступят в парк DHL в 2024 году и будут использоваться в Калифорнии для срочной доставки.
  • Как отмечает Bloomberg, компания проектировала Alice как девятиместный пассажирский самолёт. Но благодаря сделке с DHL он станет первым в мире грузовым судном с батарейным питанием. Первый рейс запланирован на конец 2021 года.
  • По данным Bloomberg, сделка свидетельствует об усилении давления на перевозчиков со стороны регуляторов и инвесторов для снижения воздействия на изменение климата. По данным Axios, DHL до 2030 года планирует выделить $8,3 млрд на меры по сокращению выбросов, чтобы к 2050 году сократить их до нуля.
Электросамолёт DHL Express DHL Express

#новости #dhl

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5 5 комментариев
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Wonabeez Doratie

–3

А потом эти батарейки утилизировать сложнее чем атомный реактор

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Виктор Якунин

Wonabeez
1

Очередное кококо в сторону аккумуляторов. Там где их используют эти ваши машины электрические и тд уже давно строят заводы по переработке этих самых аккумуляторов.

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Давид Сабаури

Wonabeez
0

Давно существуют компании, которые извлекают из аккумулятора все ценные материалы, а все другое ЭКОЛОГИЧНО ультилизируют.

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Shmyax

0

Ну чудо какое то, не иначе )))

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Игорь Сарычев

0

Молодцы, за электричеством будущее. Осталось только средства накопления улучшить и заменить углеводороды в транспорте.

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