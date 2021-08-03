DHL заказала 12 грузовых электросамолётов израильской Eviation, чтобы сделать доставки более экологичными Статьи редакции
Компания планирует выделить $8,3 млрд, чтобы к 2050 году сократить уровень выбросов до нуля.
- Самолёты модели Alice могут перевозить 1179 кг груза, а их максимальная дальность полёта составляет 815 км, пишет Bloomberg.
- Самолёт можно зарядить во время погрузки или выгрузки, это займёт 30 минут. Он управляется одним пилотом и может работать в среде, где сейчас используются поршневые и турбинные самолеты.
- Электросамолёты поступят в парк DHL в 2024 году и будут использоваться в Калифорнии для срочной доставки.
- Как отмечает Bloomberg, компания проектировала Alice как девятиместный пассажирский самолёт. Но благодаря сделке с DHL он станет первым в мире грузовым судном с батарейным питанием. Первый рейс запланирован на конец 2021 года.
- По данным Bloomberg, сделка свидетельствует об усилении давления на перевозчиков со стороны регуляторов и инвесторов для снижения воздействия на изменение климата. По данным Axios, DHL до 2030 года планирует выделить $8,3 млрд на меры по сокращению выбросов, чтобы к 2050 году сократить их до нуля.
А потом эти батарейки утилизировать сложнее чем атомный реактор
Очередное кококо в сторону аккумуляторов. Там где их используют эти ваши машины электрические и тд уже давно строят заводы по переработке этих самых аккумуляторов.
Давно существуют компании, которые извлекают из аккумулятора все ценные материалы, а все другое ЭКОЛОГИЧНО ультилизируют.
Молодцы, за электричеством будущее. Осталось только средства накопления улучшить и заменить углеводороды в транспорте.
Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.
Компания продаёт 100 тысяч устройств в год, а популярна стала благодаря краудфандингу и Amazon. Но в России пока столкнулась с недоверием к небольшим кондиционерам, хотя аномальная жара помогла на старте.
Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".
В её портфолио — Flo, Prisma и другие. Инвестиции компания направит в том числе на новые проекты.
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