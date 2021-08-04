«Россия» начала предлагать бортпроводникам по 25 тысяч рублей за «лояльность» на фоне сообщений о забастовках Статьи редакции
Рейсы авиакомпании задерживаются из-за бортпроводников, которые жалуются на низкие зарплаты и переработки, говорят источники.
- «Просим вас проявить лояльность в отношении нашей авиакомпании и быть доступными для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021 года в течение 31 календарного дня... Проявленная вами лояльность будет отмечена премией в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении, которое приводит РБК. Его подлинность изданию подтвердили в Санкт-Петербургском профсоюзе бортпроводников.
- Глава профсоюза Валентина Воронина объяснила, что под «доступностью планирования» понимается готовность выйти в рейс круглосуточно по первому вызову.
- 2 августа несколько Telegram-каналов сообщили о задержках рейсов «России» из-за забастовок членов бортэкипажей. Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, когда минимальный состав должен быть из десяти. Бортпроводники жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.
- Источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», сообщил, что задержки связаны c отсутствием нужного количества бортпроводников, маленькими зарплатами и условиями работы. Пилоты отказываются от рейса, если есть недокомплект бортэкипажа.
- В «России» подтвердили задержку только одного рейса — SU6257 из Москвы в Челябинск. Произошедшее в авиакомпании объясняют Covid-19 и высоким спросом, а связь задержек с забастовками отрицают.
- В компании не идёт официальная забастовка и используются другие методы, объяснил председатель первичной профсоюзной организации лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов. По его словам, был период, когда около 300 человек в один день взяли больничные. «Я не утверждаю, что это совпадение», — сказал он РБК.
Вау, месяц переработок за $400
диды и за меньшее пахали
так что нечего тут
"Доиграетесь вы со своей русофобией"
как и врачам - сначала пообещают - а потом не дадут! бизнес по-русски))
Как обычно - лишь бы на вентилятор накинуть и без пруфов - комментарии по-висишному
мне не жалко), странно что вы не в курсе были, посмотрите новости за 2020 год по этой теме.) пруфов предостаточно).
https://www.sibreal.org/a/tretyya-volna-covid-nevuplaty-medikam/31317438.html
В Москве шикуют сейчас, надбавки за ковид очень существенные к и так немаленькой ЗП
Если они не индексировали зарплату с 2015 года (по словам председателя первичной профсоюзной организации летного состава авиакомпании Морозова), то ничего удивительного, что накопилось и рвануло
Ну 80к для внутренних линий вполне достаточно. За что им больше то платить? Никакого особого профессионализма там не нужно ) возврат инвестиций с них никакой. Они не врачи и не учителя, которым действительно нужно достойно платить, имхо
Тяжёлая работа, много недосыпов и ответственности. Это же авиация, тут расхлябанность недопустима
> В компании не идёт официальная забастовка и используются другие методы, объяснил председатель первичной профсоюзной организации лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов.
ну т.е. профсоюзная организация это банальные шестерки владельцев. раз уже забастовка мимо них
В рашке все профсоюзные организации состоят сплошь из штрейх-брехеров
Если получается иное, то лидеров профсоюза либо прессуют, любо уже включается государственная машина и возбуждаются уголовные дела, обыски итд
Ого, нехватка бортпроводников
Пора учить английский или что там надо, худеть и Путешествовать по стране
И менять пол)
какие же у них зп?
В стародавние времена, лет 10 назад, когда работал руководителем ИТ, в региональной АК, зарплата + бонусы ~ проводники получали около 50-60 тыс чистыми, пилоты около 100, между 50-100 был остальной летный персонал, при средней по больнице в 10-15 тыс...
Нынешнего положения дел не знаю
И да, бортпроводницы были самыми охуевшими, (даже КВС так пальцы не гнули), но сука, красивыми 😊
Смешные у них зп...зп бортпроводника , к сожалению,не соответствует той ответсвенности,которая на них возложена.
А ответственность такая,что вам и снилось.
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