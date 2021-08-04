Транспорт
Евгения Евсеева

«Россия» начала предлагать бортпроводникам по 25 тысяч рублей за «лояльность» на фоне сообщений о забастовках Статьи редакции

Рейсы авиакомпании задерживаются из-за бортпроводников, которые жалуются на низкие зарплаты и переработки, говорят источники.

  • «Просим вас проявить лояльность в отношении нашей авиакомпании и быть доступными для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021 года в течение 31 календарного дня... Проявленная вами лояльность будет отмечена премией в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении, которое приводит РБК. Его подлинность изданию подтвердили в Санкт-Петербургском профсоюзе бортпроводников.
  • Глава профсоюза Валентина Воронина объяснила, что под «доступностью планирования» понимается готовность выйти в рейс круглосуточно по первому вызову.
  • 2 августа несколько Telegram-каналов сообщили о задержках рейсов «России» из-за забастовок членов бортэкипажей. Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, когда минимальный состав должен быть из десяти. Бортпроводники жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.
  • Источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», сообщил, что задержки связаны c отсутствием нужного количества бортпроводников, маленькими зарплатами и условиями работы. Пилоты отказываются от рейса, если есть недокомплект бортэкипажа.
  • В «России» подтвердили задержку только одного рейса — SU6257 из Москвы в Челябинск. Произошедшее в авиакомпании объясняют Covid-19 и высоким спросом, а связь задержек с забастовками отрицают.
  • В компании не идёт официальная забастовка и используются другие методы, объяснил председатель первичной профсоюзной организации лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов. По его словам, был период, когда около 300 человек в один день взяли больничные. «Я не утверждаю, что это совпадение», — сказал он РБК.

#новость #россия #авиакомпании

1721 просмотров
29 29 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"], "comments": 29, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 277414, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Aug 2021 09:03:59 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Изя Слоу

16

Вау, месяц переработок за $400

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Изя
0

диды и за меньшее пахали
так что нечего тут
"Доиграетесь вы со своей русофобией"

Ответить

Noname

7

Ну так пусть не будут скупыми уе...ми и нормально оплачивают труд

Ответить

Федор Задков

5

Ураа, забастовки и осознанность своих действий! 

Ответить

Джон Крайтон

2

Штрейкбрехеры стоят 25k.

Ответить

Анастасия Здоровцова

0

как и врачам - сначала пообещают - а потом не дадут! бизнес по-русски))

Ответить

Сергей Щукин

Анастасия
0

Как обычно - лишь бы на вентилятор накинуть и без пруфов - комментарии по-висишному

Ответить

Анастасия Здоровцова

Сергей
0

мне не жалко), странно что вы не в курсе были, посмотрите новости за 2020 год по этой теме.) пруфов предостаточно).
https://www.sibreal.org/a/tretyya-volna-covid-nevuplaty-medikam/31317438.html

"Мы ходим в рвотных массах пациентов, а нас…
Владимир Путин, поздравляя медиков с их профессиональным праздником, сообщил, что почти 1,2…
www.sibreal.org
Ответить

Игорь Сарычев

Сергей
0

В Москве шикуют сейчас, надбавки за ковид очень существенные к и так немаленькой ЗП

Ответить

Igor Fedorov

1

Если они не индексировали зарплату с 2015 года (по словам председателя первичной профсоюзной организации летного состава авиакомпании Морозова), то ничего удивительного, что накопилось и рвануло

Ответить

Andrey Smalkov

–4

Ну 80к для внутренних линий вполне достаточно. За что им больше то платить? Никакого особого профессионализма там не нужно ) возврат инвестиций с них никакой. Они не врачи и не учителя, которым действительно нужно достойно платить, имхо

Ответить

Игорь Сарычев

Andrey
2

Тяжёлая работа, много недосыпов и ответственности. Это же авиация, тут расхлябанность недопустима

Ответить

fffggg gggfff

0

> В компании не идёт официальная забастовка и используются другие методы, объяснил председатель первичной профсоюзной организации лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов.

ну т.е. профсоюзная организация это банальные шестерки владельцев. раз уже забастовка мимо них

Ответить

Vitaliy Sitnikov

fffggg
1

В рашке все профсоюзные организации состоят сплошь из штрейх-брехеров
Если получается иное, то лидеров профсоюза либо прессуют, любо уже включается государственная машина и возбуждаются уголовные дела, обыски итд

Ответить

Иван Шеметов

0

Ого, нехватка бортпроводников
Пора учить английский или что там надо, худеть и Путешествовать по стране 

Ответить

Станислав Кудрявцев

Иван
–4

И менять пол)

Ответить

Игорь Сарычев

Станислав
1

Парни тоже работают БП

Ответить

Владимир

Станислав
0

Если хотите стать бортпроводницей - да, придётся. А бортпроводникам разрешают яйца оставить.

Ответить

Станислав Кудрявцев

Иван
0

.

Ответить

ohohoho

0

какие же у них зп?

Ответить

Ar AbduRashid

ohohoho
0

В стародавние времена, лет 10 назад, когда работал руководителем ИТ, в региональной АК, зарплата + бонусы ~ проводники получали около 50-60 тыс чистыми, пилоты около 100, между 50-100 был остальной летный персонал, при средней по больнице в 10-15 тыс...
Нынешнего положения дел не знаю
И да, бортпроводницы были самыми охуевшими, (даже КВС так пальцы не гнули), но сука, красивыми 😊

Ответить

Igor Igor

Ar
0

Средняя зп пилота сейчас 200-300 тр

Ответить

Станислав

Igor
1

В москве пилоты получают 300 - 500 в зависимости от направлений(внутренние и международные), про бортпроводников не знаю... Речь конкретно про внуковские авиакомпании, про остальных не знаю.

Ответить

Igor Igor

Станисл…
0

Да, недавно кстати, может пару лет назад была информация что многие наши пилоты переходили работать в Китай из-за низких заработных плат

Ответить

hakhagmon

Igor
0

В этихате очень много русских пилотов

Ответить

Владимир

Igor
0

Да. Только потом Китай внезапно отказал всем пилотам из РФ в рабочих местах. Связывали это с просьбами наших руководителей, потому что был риск остаться без пилотов вообще. 

Ответить

Mikhail Konyukhov

ohohoho
0

Видимо где-то около 80 +-

Ответить

Мария Аникина

ohohoho
0

Смешные у них зп...зп бортпроводника , к сожалению,не соответствует той ответсвенности,которая на них возложена.
А ответственность такая,что вам и снилось.

Ответить

Ar AbduRashid

–1

.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Финансы
Агрессивный Инвестор
Дамы и господа, а не развалить ли нам финансовую пирамиду ещё на старте?

Теперь, когда суд арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и наконец-то всем стало очевидно, что это всё мошенничество… ну или почти всем:

90 90 комментариев
95
Финансы
Roman Romanovich
Акции китайских компаний в США – «ненастоящие»

За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года объемы привлеченного капитала на IPO составили скромные $1,9 миллиардов. Но все акции китайских компаний, размещаемых в США — это акции не китайских, а каймановых компаний. Почему так — разбираемся в материале.

Фото автора Pixabay: Pexels
14 14 комментариев
21
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Бесплатный Тестер
Яндекс: это не баг, а фича

Пользуюсь яндекс почтой и диском, причём платными. Интерфейс на английском языке. Всегда использовал только английский язык, так как живу не в России и русский язык не используется. Яндекс диск постоянно создаёт папки "загрузки", "фото" и "скриншоты". Это очень мешает работе и лично мне (есть причины, почему мне не нужно палить русский язык).…

32 32 комментария
70
Транспорт
Евгения Евсеева
«Россия» начала предлагать бортпроводникам по 25 тысяч рублей за «лояльность» на фоне сообщений о забастовках Статьи редакции
29 29 комментариев
2
IPQuorum
Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
0 Обсудить
0
IPQuorum
Историческая хроника становится доступной для креативного сообщества
1 1 комментарий
0
Транспорт
Филипп Концаренко
«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились в CarPlay и Android Auto Статьи редакции

Как работают обновлённые приложения и какие есть ограничения.

8 8 комментариев
11
БКС Мир инвестиций
Сколько зарабатывает среднестатистический инвестор и есть ли способ не стать «середнячком»

Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.

0 Обсудить
0
Bridge Agency
Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
0 Обсудить
8
Дизайн
65pixels
Как дизайн, культура и пользователи влияют на современные интерфейсы

О взаимном влиянии дизайна и людей в прошлом, настоящем и будущем — рассказывает Маша Мандрыкина, UX/UI дизайнер 65pixels.

Иллюстрации: Михаил Филимонов, графический дизайнер 65pixels
0 Обсудить
2
Приёмная
Евгений Воронин
Банкомат «Альфа-банка» дал сбой и не зачислил деньги. Продолжение

Печальный итог

49 49 комментариев
45
Больше статей
null