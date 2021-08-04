Компания «Сбера» и Cognitive Technologies будет продавать автопилоты для сельхозтехники в США Статьи редакции
Системы будут продавать через eBay в США, Канаде и Южной Америке за $11-16 тысяч.
- Совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot будет продвигать на американском рынке систему управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot и зарегистрировало для этого дочернюю компанию в США, рассказала «Ведомостям» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Сначала система будет продаваться в Канзасе, Оклахоме, Огайо и Техасе, где их не надо лицензировать. Компания уже получила лицензию штата Делавэр на продажу и использование технологии, планируется еще в 11 штатах.
- До конца 2022 года компания запланировала экспортировать 2000 систем Cognitive Agro Pilot, 700 — в США и Канаду, столько же — в страны Южной Америки. Устройство будет стоить в США $11-13 тысяч, в Южной Америке — до $16 тысяч. Цена зависит от пошлин в стране, пояснил представитель компании.
Cognitive Pilot хочет продавать оборудование через eBay, а устанавливать через спеццентр. Поставки в США, Бразилию и Аргентину будут проходить с российского склада, срок стандартной доставки 11–23 дня.
- Cognitive Pilot планирует в 2022-2027 годах занять в США, Канаде и крупнейших странах Южной Америки 10% рынка автопилотов для комбайнов. Для США и Канады это примерно 30 тысяч установок. В 2023 году доля экспорта в выручке Cognitive Pilot достигнет 50%, рассчитывает гендиректор компании Ольга Ускова.
Рынок автономной сельхозтехники в 2020 году в США оценивается в $23 млрд и к 2027 году вырастет до $199,8 млрд, по прогнозу ReportLinker.
- «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России. По данным на март 2020 года, комплекс Cognitive Agro Pilot стоил 650 тысяч рублей. В январе компания начала искать инвесторов для привлечения $400 млн.
Вообще новость отличная. Фактически Яндекс с его беспилотниками и Сбер (ха-ха) с Когнитивном сейчас работают на имидж России, как страны способной в технологии на международном уровне.
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А потом будет приказ 66 и все трактора пойдут косить американцев?
А как же санкции?
Это конечно круто, но чтобы занять 10% 23-ярдного рынка надо продавать на порядок больше установок в год
На Ebay? Lol
А в чём проблема? У многих крупных производителей электроники есть магазины на EBay. Это просто торговая площадка.
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