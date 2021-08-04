Транспорт
Маша Цепелева

Компания «Сбера» и Cognitive Technologies будет продавать автопилоты для сельхозтехники в США Статьи редакции

Системы будут продавать через eBay в США, Канаде и Южной Америке за $11-16 тысяч.

  • Совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot будет продвигать на американском рынке систему управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot и зарегистрировало для этого дочернюю компанию в США, рассказала «Ведомостям» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

  • Сначала система будет продаваться в Канзасе, Оклахоме, Огайо и Техасе, где их не надо лицензировать. Компания уже получила лицензию штата Делавэр на продажу и использование технологии, планируется еще в 11 штатах.

  • До конца 2022 года компания запланировала экспортировать 2000 систем Cognitive Agro Pilot, 700 — в США и Канаду, столько же — в страны Южной Америки. Устройство будет стоить в США $11-13 тысяч, в Южной Америке — до $16 тысяч. Цена зависит от пошлин в стране, пояснил представитель компании.

  • Cognitive Pilot хочет продавать оборудование через eBay, а устанавливать через спеццентр. Поставки в США, Бразилию и Аргентину будут проходить с российского склада, срок стандартной доставки 11–23 дня.

  • Cognitive Pilot планирует в 2022-2027 годах занять в США, Канаде и крупнейших странах Южной Америки 10% рынка автопилотов для комбайнов. Для США и Канады это примерно 30 тысяч установок. В 2023 году доля экспорта в выручке Cognitive Pilot достигнет 50%, рассчитывает гендиректор компании Ольга Ускова.

  • Рынок автономной сельхозтехники в 2020 году в США оценивается в $23 млрд и к 2027 году вырастет до $199,8 млрд, по прогнозу ReportLinker.

  • «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России. По данным на март 2020 года, комплекс Cognitive Agro Pilot стоил 650 тысяч рублей. В январе компания начала искать инвесторов для привлечения $400 млн.

#новость #сбер #cognitivetechnologies

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Люц Шнайдер

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Вообще новость отличная. Фактически Яндекс с его беспилотниками и Сбер (ха-ха) с Когнитивном сейчас работают на имидж России, как страны способной в технологии  на международном уровне.

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One Geek

5

СберАвтоПилотСельХозТехника БизнесГлобал?

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Igor Igor

3

Ждем ответа Илона Маска с Кибертрактором на солнечных батареях и подпиской на автопилот за 199$

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IO

1

А потом будет приказ 66 и все трактора пойдут косить американцев?

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Люц Шнайдер

IO
1

Утопятся в Мексиканском заливе.

Ответить

Blackrock

IO
0

Сенаторов

Ответить

Антон Антонов

1

Можно засекать время до их бана в США.

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Миша Магадан

0

А как же санкции?

Ответить

Невыносимый Никита

Миша
2

Да всем на них плевать

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Alexey Levin

0

Это конечно круто, но чтобы занять 10% 23-ярдного рынка надо продавать на порядок больше установок в год 

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Kot Wild

0

На Ebay? Lol

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Люц Шнайдер

Kot
0

А в чём проблема? У многих крупных производителей электроники есть магазины на EBay. Это просто торговая площадка.

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