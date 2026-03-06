Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Победа» отменила рейсы из России в ОАЭ и обратно с 9 марта до 29 марта 2026 года

И посоветовала улететь из страны вывозными рейсами 7 и 8 марта.

Источник: Global Look Press 
  • До 9 марта 2026 года авиакомпания планирует выполнить четыре рейса: один — из Дубая в Москву, три — из Фуджейры в Москву и Махачкалу.
  • Клиентам, которые хотят воспользоваться этими рейсами, нужно заполнить специальную форму на сайте авиакомпании.
  • Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы на Ближний Восток как минимум до 14 марта 2026 года.
  • По данным источников ТАСС, ограничения на полёты в воздушном пространстве ОАЭ будут действовать до второй половины дня 7 марта. Продлят ли их — неизвестно.
  • 28 февраля 2026 года обострился конфликт на Ближнем Востоке: США и Израиль нанесли удары по Ирану, а тот в ответ начал атаковать военные объекты США в других государствах. Это привело к закрытию неба над ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Ираком, а также Израилем и Ираном. Позже к ним присоединилась Иордания и частично Саудовская Аравия.
Евгения Евсеева
Транспорт
«Ситуация не беспрецедентная, но её масштабы — да»: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на авиасообщение

Среди вариантов маршрутов — узкий коридор над Кавказом или полёты над территорией Саудовской Аравии.

Источник: AFP / Getty Images

