«Победа» отменила рейсы из России в ОАЭ и обратно с 9 марта до 29 марта 2026 года

И посоветовала улететь из страны вывозными рейсами 7 и 8 марта.Источник: Global Look Press До 9 марта 2026 года авиакомпания планирует выполнить четыре рейса: один — из Дубая в Москву, три — из Фуджейры в Москву и Махачкалу.Клиентам, которые хотят воспользоваться этими рейсами, нужно заполнить специальную форму на сайте авиакомпании.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы на Ближний Восток как минимум до 14 марта 2026 года.По данным источников ТАСС, ограничения на полёты в воздушном пространстве ОАЭ будут действовать до второй половины дня 7 марта. Продлят ли их — неизвестно. 28 февраля 2026 года обострился конфликт на Ближнем Востоке: США и Израиль нанесли удары по Ирану, а тот в ответ начал атаковать военные объекты США в других государствах. Это привело к закрытию неба над ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Ираком, а также Израилем и Ираном. Позже к ним присоединилась Иордания и частично Саудовская Аравия.Евгения ЕвсееваТранспорт4 мар«Ситуация не беспрецедентная, но её масштабы — да»: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на авиасообщение Среди вариантов маршрутов — узкий коридор над Кавказом или полёты над территорией Саудовской Аравии. #новости #победа