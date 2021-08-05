Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Евгения Евсеева

Аналитики Morgan Stanley оценили беспилотный бизнес «Яндекса» в $7 млрд Статьи редакции

Компания — один из лидеров рынка, но чтобы сохранить позиции, ей нужно инвестировать в исследования и увеличивать количество беспилотников, считают аналитики.

  • По оценкам Morgan Stanley, компания «Яндекса» по разработке беспилотных автомобилей входит в десятку крупнейших мировых компаний, пишет Forbes со ссылкой на данные отчёта «A Dive into Yandex's Autonomous Vehicle Business». Также компания может быть третьей по количеству миль, которые машины проехали на дорогах общего пользования.
  • Лидерами рынка аналитики назвали Waymo — подразделение Google, Cruise — «дочку» General Motors, каждого из которых в Morgan Stanley оценили в $30 млрд.
  • В Morgan Stanley отметили, что оценить разработчиков беспилотных автомобилей сложно, так как они не раскрывают финпоказатели, а данные в общем доступе, редко можно сравнивать корректно. Аналитики вязли пять показателей для сравнения: количество пройденных тестировочных миль на дорогах общего пользования, вмешательство водителя в работу беспилотника во время поездки, размер флота и количество сотрудников, а также число патентов.
  • «Яндекс» не раскрывает данные только о случаях вмешательства водителей на дорогах во время поездки. Беспилотные автомобили компании проехали уже больше 8 млн миль (12,87 млн км), в штате компании работают 400 сотрудников, а беспилотный флот состоит из 170 машин.
  • Согласно отчёту, «Яндекс» добился исключительных успехов в разработке технологий беспилотников, но для сохранения лидерства нужно инвестировать больше. «Яндекс» начал тестировать беспилотники весной 2017 года, всего в них вложили 2,2 млрд рублей. В 2020 году «Яндекс» выделил беспилотное направление в отдельную компанию Yandex SDG и вложил в неё дополнительные $150 млн.
  • Для сохранения своих позиций «Яндексу» нужно увеличивать инвестиции в исследования и расширение автопарка беспилотных машин, считают аналитики Morgan Stanley. По их мнению, компания отстаёт от лидера рынка Waymo по количеству пройденных миль на три года. Увеличение финансирования может помочь сократить это отставание.

#новость #яндекс #беспилотники

1115 просмотров
2 2 комментария
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 277853, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Aug 2021 07:28:35 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку

БАБКА В ЗАСАДЕ

–1

Шутка про то, что бизнес у Яндекса уже не беспилотный, ведь они стали в последнее время брать много женщин на работу 
#беспилотники 

Ответить

Леонид Белоус

0

Жаль только, что этот бизнес в стране-изгое.

Урановые рудники в КНДР тоже стоят много.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Карьера
Маша Цепелева
Xsolla уволила часть сотрудников пермского офиса после «анализа их активности» в рабочих чатах Статьи редакции

Пользователи Twitter раскритиковали компанию за причину увольнения и тон письма основателя. Сама компания обещала «максимальный уровень поддержки» тем, кто попал под сокращение.

Добавлено в 17:30.

Представитель Xsolla пояснил 59.ru, что компания «проводит внутреннюю реструктуризацию» и планирует расстаться примерно со 150 сотрудниками, в том числе в заграничных офисах, но в основном — в Перми. По данным Properm.ru, увольнения задели США и Россию. Также ведётся расследование по факту «слива» письма, поскольку у сотрудников действует соглашение о неразглашении информации.

734 734 комментария
272
Макс
Как продвигать компьютерный сервис без специалистов по рекламе

Владелец компьютерной мастерской «ПеКарня» в Самаре Роман Услонцев рассказал об особенностях продвижения в своей нише и о том, как виртуальный маркетолог Макс помог снизить стоимость заявки в три раза.

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
TJ
Роскомнадзор заблокировал издания «Открытые медиа» и «МБХ Медиа» Статьи редакции

Журналисты заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.

184 184 комментария
14
Дизайн
Алина Йогурт
10 основных правил успешного интервью с клиентом

Мама, послушай, я подумываю создать приложение с рецептами. Ты сможешь загрузить его на свое устройство и просматривать рецепты, которые тебе нравятся, отмечать свои любимые, сохранять и делиться ими с друзьями. Как ты думаешь, это хорошая идея? — Ну… хммм… конечно, милая. Звучит потрясающе!

0 Обсудить
0
SBI Банк
На рынке — бум семейного банкинга. Как дети учатся копить и инвестировать и какие инструменты им помогают

За один только 2020 год на Западе запустились сразу несколько ярких банковских продуктов для детей. Например, британский Starling объявил о выпуске детского счета Kite, JPMorgan Chase представил продукт для финансовой грамотности детей Chase First Banking, а Apple запустил Cash Family.

8 8 комментариев
8
Первая грузовая компания
Ешь, учись, люби

Как студенту устроиться на работу в крупную компанию? Подготовили короткую инструкцию, запоминайте и сохраняйте.

0 Обсудить
1
Истории
Евгений Делюкин
«Мы — маленькая деревенская компания»: глава DNS Дмитрий Алексеев о бизнесе, отказе от инвестиций и странной рекламе Статьи редакции

Главное из интервью сооснователя сети DNS проекту «Русские норм».

Дмитрий Алексеев
78 78 комментариев
66
Yota
Android или iOS: рейтинг популярных смартфонов у клиентов Yota

Huawei и Xiaomi потеснили Apple в пятерке популярных смартфонов у пользователей Yota, который занял четвертое место, не удержав “бронзу” прошлого года.

18 18 комментариев
4
Право
Евгения Евсеева
Роскомнадзор запланировал обязать онлайн-кинотеатры публиковать программы доступных в интернете телеканалов Статьи редакции

Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.

0 Обсудить
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций» объявляет о розыгрыше «умных» часов от Apple и Samsung среди владельцев ИИС

С 1 августа «БКС Мир инвестиций» проводит акцию для клиентов - разыгрываются часы Apple Watch Series 6 и Samsung Galaxy Watch 3. «Умные» часы от Apple и Samsung помимо своих основных функций позволяют также просматривать информацию о фондовом рынке, отслеживать котировки, добавлять ценные бумаги в портфель или удалять их оттуда.

1 1 комментарий
1
Карьера
Nazigul Jusupova
Глава Xsolla объяснил массовые увольнения, начал искать пиарщика и нецензурно предложил всем работать или уходить Статьи редакции

Компания уволила тех, кто «отсиживался».

274 274 комментария
66
Больше статей
null