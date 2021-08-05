Аналитики Morgan Stanley оценили беспилотный бизнес «Яндекса» в $7 млрд Статьи редакции
Компания — один из лидеров рынка, но чтобы сохранить позиции, ей нужно инвестировать в исследования и увеличивать количество беспилотников, считают аналитики.
- По оценкам Morgan Stanley, компания «Яндекса» по разработке беспилотных автомобилей входит в десятку крупнейших мировых компаний, пишет Forbes со ссылкой на данные отчёта «A Dive into Yandex's Autonomous Vehicle Business». Также компания может быть третьей по количеству миль, которые машины проехали на дорогах общего пользования.
- Лидерами рынка аналитики назвали Waymo — подразделение Google, Cruise — «дочку» General Motors, каждого из которых в Morgan Stanley оценили в $30 млрд.
- В Morgan Stanley отметили, что оценить разработчиков беспилотных автомобилей сложно, так как они не раскрывают финпоказатели, а данные в общем доступе, редко можно сравнивать корректно. Аналитики вязли пять показателей для сравнения: количество пройденных тестировочных миль на дорогах общего пользования, вмешательство водителя в работу беспилотника во время поездки, размер флота и количество сотрудников, а также число патентов.
- «Яндекс» не раскрывает данные только о случаях вмешательства водителей на дорогах во время поездки. Беспилотные автомобили компании проехали уже больше 8 млн миль (12,87 млн км), в штате компании работают 400 сотрудников, а беспилотный флот состоит из 170 машин.
- Согласно отчёту, «Яндекс» добился исключительных успехов в разработке технологий беспилотников, но для сохранения лидерства нужно инвестировать больше. «Яндекс» начал тестировать беспилотники весной 2017 года, всего в них вложили 2,2 млрд рублей. В 2020 году «Яндекс» выделил беспилотное направление в отдельную компанию Yandex SDG и вложил в неё дополнительные $150 млн.
- Для сохранения своих позиций «Яндексу» нужно увеличивать инвестиции в исследования и расширение автопарка беспилотных машин, считают аналитики Morgan Stanley. По их мнению, компания отстаёт от лидера рынка Waymo по количеству пройденных миль на три года. Увеличение финансирования может помочь сократить это отставание.
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