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Транспорт
Nazigul Jusupova

Британский стартап Arrival Дениса Свердлова договорился с Microsoft о создании платформы для управления автопарком Статьи редакции

Компании планируют разработать модели, которые упростят обмен данными в экосистеме мобильности и грузоперевозок

  • В Arrival отмечают, что объём данных растёт и хранится отдельными автопарками по всему миру, но сейчас нет стандартизированного способа управления им.
  • Компания планирует использовать облачную платформу Microsoft Azure, которая предоставит автопаркам расширенные возможности использования телеметрии и управления данными о машинах.
  • Стороны планируют разработать модели, которые упростят обмен в экосистеме мобильности и грузоперевозок. Наработки позволят производителям, поставщикам, логистическим компаниям безопасно и тщательно анализировать все данные для своей работы.
  • Также собранные данные будут полезны и страховым компаниям, которые смогут эффективно оценить риски. Администрации городов смогут лучше изучить транспортные потоки и улучшить работу транспортных компаний.
  • Arrival будет использовать аналитические данные для повышения эффективности операций своих клиентов. Также компания готова поделиться ими с другими платформами.
  • Arrival основал в Лондоне экс-глава Yota Денис Свердлов в 2015 году. Она занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В начале марта компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
  • Компания вышла на Nasdaq по схеме с поглощением в марте 2021 года. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляла $7,3 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $5,4 млрд.

#новости #arrival

693 просмотров
7 7 комментариев
3
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7 комментариев
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Julian Russinhoff

1

Если честно, выглядит как ИБД

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Илья Шишкунов

Julian
0

Я слишком молод для ваших советских аббревиатур 

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Il Russ

Julian
0

Это как с комиксами-смешно и не серьезно, пока не увидишь сколько зарабатывает Marvel c DC

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Михаил Стерлин

1

Пяр отработал на пять - так классно подать переезд на Ажур это надо уметь.

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Валентин Потапов

0

Пилю свой сервис международных грузоперевозок. Паяю свои трекеры и датчики температуры и чего надо еще. Стартую с международного направления, где пока нет конкурентов. Кому интересно участие в стартапе на ранней стадии - велкам.

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Микаел Маферман

Валентин
0

Салют! Как ваш сервис называется?

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Артем Голендберг

0

Кто то может подсказать где будет их первая площадка для производства фургонов и стоят там уже что то или нет? В след году хотели производство запустить.

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