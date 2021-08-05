Британский стартап Arrival Дениса Свердлова договорился с Microsoft о создании платформы для управления автопарком Статьи редакции
Компании планируют разработать модели, которые упростят обмен данными в экосистеме мобильности и грузоперевозок
- В Arrival отмечают, что объём данных растёт и хранится отдельными автопарками по всему миру, но сейчас нет стандартизированного способа управления им.
- Компания планирует использовать облачную платформу Microsoft Azure, которая предоставит автопаркам расширенные возможности использования телеметрии и управления данными о машинах.
- Стороны планируют разработать модели, которые упростят обмен в экосистеме мобильности и грузоперевозок. Наработки позволят производителям, поставщикам, логистическим компаниям безопасно и тщательно анализировать все данные для своей работы.
- Также собранные данные будут полезны и страховым компаниям, которые смогут эффективно оценить риски. Администрации городов смогут лучше изучить транспортные потоки и улучшить работу транспортных компаний.
- Arrival будет использовать аналитические данные для повышения эффективности операций своих клиентов. Также компания готова поделиться ими с другими платформами.
- Arrival основал в Лондоне экс-глава Yota Денис Свердлов в 2015 году. Она занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В начале марта компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
- Компания вышла на Nasdaq по схеме с поглощением в марте 2021 года. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляла $7,3 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $5,4 млрд.
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