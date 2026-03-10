Volkswagen к 2030 году сократит 50 тысяч сотрудников в Германии вместо запланированных 35 тысяч

Продажи в Китае и Северной Америке падают, и компания хочет сэкономить.Источник: EPAОб этом говорится в годовой отчётности компании. Причины — падение продаж в Китае и Северной Америке (на 8% и 10% соответственно) и пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом.Изначально компания договорилась с профсоюзом, что к 2030 году сократит около 35 тысяч рабочих. Теперь эти планы пересмотрели, пишет The Guardian.Как отмечает Volkswagen, в 2025 году благодаря увольнениям ему удалось урезать расходы на €1 млрд. К 2030-му автопроизводитель хочет ежегодно сокращать издержки на €6 млрд.По сравнению с 2024 годом операционная прибыль компании снизилась на 53,5%, — с €19 млрд до €9 млрд. Выручка от продаж в 2025 году упала на 0,8%, до €322 млрд. Volkswagen за год продал 9 млн автомобилей, что меньше на 0,2% в годовом выражении.В Volkswagen ожидают, что на планах компании в будущем скажутся ситуация в мире, неопределённость в отношении торговых ограничений и геополитическая напряжённость.Данила БычковТранспорт15.12.2025Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет С 2016 года на нём производили только электромобили. #новости #volkswagen