Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Volkswagen к 2030 году сократит 50 тысяч сотрудников в Германии вместо запланированных 35 тысяч

Продажи в Китае и Северной Америке падают, и компания хочет сэкономить.

Источник: EPA
Источник: EPA
  • Об этом говорится в годовой отчётности компании. Причины — падение продаж в Китае и Северной Америке (на 8% и 10% соответственно) и пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом.
  • Изначально компания договорилась с профсоюзом, что к 2030 году сократит около 35 тысяч рабочих. Теперь эти планы пересмотрели, пишет The Guardian.
  • Как отмечает Volkswagen, в 2025 году благодаря увольнениям ему удалось урезать расходы на €1 млрд. К 2030-му автопроизводитель хочет ежегодно сокращать издержки на €6 млрд.
  • По сравнению с 2024 годом операционная прибыль компании снизилась на 53,5%, — с €19 млрд до €9 млрд. Выручка от продаж в 2025 году упала на 0,8%, до €322 млрд. Volkswagen за год продал 9 млн автомобилей, что меньше на 0,2% в годовом выражении.
  • В Volkswagen ожидают, что на планах компании в будущем скажутся ситуация в мире, неопределённость в отношении торговых ограничений и геополитическая напряжённость.
Данила Бычков
Транспорт
Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет

С 2016 года на нём производили только электромобили.

Источник: No Destinations

#новости #volkswagen

6
2
1
21 комментарий