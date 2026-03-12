Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Red Wings разрешила перевозить питомцев на соседнем кресле в салоне самолёта

Но только у иллюминатора.

Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»
  • Один пассажир может взять с собой одну переноску общим весом с питомцем в 23 кг, сообщила авиакомпания. Габариты — 50 × 40 × 40 см. Животное должно иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться внутри жёсткого или полужёсткого контейнера.
  • Дополнительное место оплачивается по тарифу как для взрослого пассажира. Разместить переноску можно только на сидение рядом с иллюминатором.
  • S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году (вес питомца с учётом контейнера — до 23 кг), Utair добавил такую услугу в 2021 году (максимальный вес — 20 кг), Nordwind (до 20 кг) и «Победа» (до 15 кг) — в 2025 году.

#новости #redwings

6
3
1
24 комментария