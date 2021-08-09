Дорожные камеры в России стали фиксировать выключенные фары машин с помощью нейросети, а ГИБДД — штрафовать за это Статьи редакции
Первым городом, где работает система, стал Нижний Новгород.
- С июля в Нижнем Новгороде было вынесено 7,3 тысячи штрафов за езду с выключенными фарами на основании данных видеокамер, подтвердили «Ъ» в региональном Минтрансе. 48 постановлений инспекторы отменили.
- Штрафы вынесли на основе данных только одной камеры «Азимут-3» на улице Коминтерна. Такие комплексы есть в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Но только в Нижнем Новгороде местное УГИБДД решило выносить штрафы на основе данных, сообщил «Ъ» замгендиректора компании-производителя «Азимут-3» Игорь Гончаров.
- Камеры с помощью нейросети находят машины с выключенными фарами и сертифицированы на определение таких нарушений, пояснил Гончаров.
- «Камера "видит" госрегзнак в потоке и выявляет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней», — пояснили «Ъ» в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации.
- В 2014 году тамбовская ГИБДД попыталась штрафовать за езду с выключенными фарами на основании данных камер. Но практику прекратили по указу ГИБДД России, потому что приборы не были сертифицированы на автоматические распознавания нарушений.
- Власти Москвы протестировали технологию в 2016 году, но штрафы не рассылали. В июне 2021 года Autonews сообщил, что водителей начнут штрафовать на основе данных камер, но ГИБДД опровергло сообщение.
Прекрасное нововведение. Автомобиль - средство повышенной опасности и всё, что с ним связано, должно быть строго зарегламентировано, а нарушителей - выявлять и безжалостно карать. Может тогда лет за 10 воспитаем поколение водителей уважающих чужую жизнь и соблюдающих пдд
Вы правы, но все же надеюсь что лет через 10-15 ручное управление в городах будет запрещено.
Как сейчас можно ездить без фар, если уже у всех автоматом включаются
Далеко не у всех.
Первым городом, где работает система, стал Нижний Новгород.
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