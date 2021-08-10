Электромобили Arrival похожи на Lego: как устроены микрофабрики, роботы и модульные машины Дениса Свердлова Статьи редакции
Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.
В 2015 году Arrival открыла в городе Банбери научно-исследовательский центр. Здесь специалисты разрабатывают электромобили, в частности фургоны и автобусы. Компания хочет решить две проблемы автомобилестроения в 21 веке:
- Сократить количество выбросов диоксида углерода — чтобы его было меньше, чем при производстве автомобилей на бензине.
- И упростить длинные цепи производства, сделать его дешевле и уменьшить количество рабочих. Для этого она открывает микрофабрики вместо крупных сборочных линий.
Arrival стремится создать более мобильные и менее габаритные фургоны, чем есть сейчас на рынке. И они должны стоить дешевле машин, работающих на ископаемом топливе. Для этого компания использует лёгкие и износостойкие материалы, а её облачное ПО позволяет контролировать эксплуатационные расходы и затраты на техобслуживание.
Arrival к 2021 году получила заказов на $1,2 млрд. Так, американская компания по экспресс-доставке UPS проводит дорожные испытания нового электрофургона весом 2 тонны. Если всё пойдёт хорошо, UPS купит 10 тысяч фургонов за 350 млн фунтов стерлингов. А одна из крупнейших британских автобусных компаний First Bus уже пустила одноэтажные фургоны Arrival по некоторым маршрутам.
Изменить машиностроение
Чтобы сократить стоимость электромобилей, Arrival необходимо пренебречь «эффектом масштаба» — то есть сосредоточиться на продукте, а не расширять производство, считает основатель.
Однако «эффект масштаба» лежит в основе машиностроения уже столетие. При сборке большинства электромобилей используют старые производственные линии с единственным отличием — в шасси машин интегрируют электромоторы и аккумуляторы, говорит аналитик исследовательской компании IDTechEx Дэвид Уайетт.
Такая технология вредит окружающей среде, считает Wired. В конце 2020 года Volvo сравнила выбросы углекислого газа внедорожника XC40 с электрическим седаном Polestar 2. Выяснилось:
- В процессе производства XC40, который работает на бензине, в атмосферу поступает 14 тонн CO2.
- А в результате сборки электрической модели Polestar 2 — 24 тонны углекислого газа. Всё дело в аккумуляторной батарее, на производство которой приходится 70% дополнительных выбросов.
Причина таких «грязных» фабрик, по мнению издания, в том, что строительство новых сборочных линий требует «феноменальных» затрат.
В свою очередь, Arrival решила упростить процесс производства: полностью исключила стальной пресс и покрасочный цех, чтобы снизить расходы и сократить выбросы углекислого газа.
Бросил госслужбу и занялся электрокарами
Денис Свердлов — основатель и основной владелец Arrival. С самого детства он интересовался технологиями: уже в 12 лет собрал свой компьютер и стал обучаться программированию.
В 22 года Свердлов основал компанию по разработке ПО для бизнеса IT Vision. В 2007 году стал соучредителем российской телекоммуникационной компании Yota. Когда в 2012 году её купил миллиардер Алишер Усманов, Свердлов занял пост заместителя министра связи РФ.
Однако когда в 2013 году в России приняли закон о запрете владения иностранными банковскими счетами для министров и их семей, Свердлов ушёл с госслужбы.
«Моя жена с детьми на тот момент жили во Франции, и мне как предпринимателю этот закон связывал руки, поэтому я решил уйти», — рассказал предприниматель.
Сперва Свердлов отправился во Францию, а затем переехал в Великобританию, где основал фонд Kinetik для инвестирования в перспективные технологии, в том числе в электромобили.
Автомобиль — это устройство, как смартфон
По мнению основателя Arrival, автоиндустрия во многом похожа на рынок телефонов. В 2010 году Nokia была лидером среди производителей мобильной техники. Однако уже спустя два года Apple затмила финского конкурента. «Так происходит и в автопроме — рынок захватывают электромобили, автономные технологии, компьютерное зрении и ИИ», — считает Свердлов.
Производство в деталях: ИИ-технологии, дизайн машин и роботы
В октябре 2015-го Свердлов летел из Китая в Европу с гендиректором серии Formula E Алехандро Агагом. Они обсудили, как внедрить ИИ-технологии в гонки.
Посреди полёта у Свердлова появилась идея создать Roborace — класс беспилотных автогонок, которые бы демонстрировали возможности ИИ и робототехники в онлайн-спорте. Он зарегистрировал домен roborace.com прямо в небе.
Этот проект был своего рода «лабораторией» для проверки технологии. После обкатки ПО его интегрировали в облачную систему для мониторинга и управления транспортом Arrival.
При этом Wired отмечает, что основатель Arrival сосредоточен не столько на самих машинах, сколько на зданиях, в которых они производятся — микрофабриках.
Дизайн электромобилей Arrival
В лаборатории Arrival Banburry R&D представлены несколько машин Roborace и ранние модели фургонов и автобусов. Первые образцы размером примерно с Ford Transit, а фургоны Arrival второго поколения внешне отличаются от предшественников:
- Лобовые стёкла занимают 90% поверхности «плоского» переда.
- Пол в электрофургоне низкий — позволяет свободно передвигаться по салону, не сгибаясь.
Роботы на микрофабрике
В центре лаборатории также находятся четыре ярко окрашенных робота-манипулятора, закреплённых на матово-чёрном корпусе. Тележки WeMo подвозят к ним детали автомобилей, промаркированные QR-кодами. Их сканируют камеры на манипуляторах, которые затем выводят информацию о том, для чего нужна деталь и где её стоит разместить.
Ячейка сборки Arrival — это небольшой модуль роботов, способных самостоятельно собрать целый фургон, и занимает не больше места, чем теннисный корт. Компания планирует использовать около 20 ячеек, связанных между собой быстрыми роботележками WeMo, чтобы поддерживать производство.
Благодаря отсутствию цехов штамповки и покраски для сборки автобуса или фургона понадобится гораздо меньше места по сравнению с традиционными линиями сборки.
Первые заводы компании, которые сейчас строятся в Великобритании и США, представляют собой микрофабрики площадью 20 тысяч м². Они смогут производить 10 тысяч фургонов в год, заявила Arrival.
Какие материалы использует компания
Сталь — основной материал в машиностроении ещё с 1920-х годов. Однако это не самый подходящий вариант для Arrival, считает издание, прежде всего, из-за энергозатрат и множества вредных выбросов. Достаточно прочным и при этом гибким оказался композиционный термопластик, который разработал Роб Томпсон.
Томпсон начал экспериментировать с композитными, или составными, материалами ещё в колледже. В своих проектах он использовал полипропилен — лёгкий, гибкий и прочный термопласт, который можно окрасить в любой цвет.
Идеи Томпсона заинтересовали специалистов по всему миру, пишет Wired. После колледжа он работал в крупных компаниях, в частности Nokia, однако офисная жизнь быстро ему наскучила. Он перебрался со своей семьёй из Лондона в Норфолк, где познакомился с инженерами Arrival.
Сначала в компании хотели использовать дерево как основной материал для производства автомобилей. Но изобретатель посчитал, что это не лучшая затея, так как одно дерево может расти сто лет: «Гораздо эффективнее использовать высокопроизводительные термопластические материалы».
Эту идею поддержал Трейси Йи, генеральный директор Elements — дочерней компании Arrival по поставкам.
Сейчас Томпсон занимает должность главы отдела по материалам в Arrival. Он работает над созданием лёгкого, прочного и недорогого композита, который сочетает в себе термопласт и высокопрочное армирование из стекловолокна.
Также в Arrival разработали уникальный способ вакуумного формирования, благодаря которому краска глубоко проникает в волокна материала. Даже если на корпусе появились царапины, благодаря этой технологии их почти не видно и не нужно отвозить машину в ремонт, отмечает издание.
Машины из пластика не менее безопасны, чем стальные, пишет Wired. Так, при создании пожарных машин Devon and Somerset Fire и Rescue Service используют термопластик PolyBilt, поскольку этот материал более термостойкий, чем металл.
Пластик может быть даже прочнее стали, заявили в компании. В лаборатории Banbury R&D провели эксперимент, чтобы доказать это. Стальную деталь из колёсной арки Ford Transit и панель из термопласта ударили бордюрным камнем весом в 8,5 кг. В результате металл сильно деформировался, а в некоторых местах краска отслоилась, в то время как на пластиковой модели осталась лишь небольшая вмятина, которую легко починить.
Модульная система
Также в основе электромобилей Arrival лежит модульная система — с её помощью компания может менять размер фургона в зависимости от предпочтений и нужд заказчика. Также она позволяет обойти одно ограничение — аккумулятор. Компания пока не производит батареи, поэтому заимствует их у сторонних производителей, например LG Chem, и интегрирует в электромобиль как модуль.
Мнения: сможет ли Arrival конкурировать с крупнейшими автопроизводителями
- Компании придётся доказать, что её фабрики способны производить дешёвые авто, считает Дэвид Уайетт из IDTechX. Лидеры рынка вроде Ford, GM, Renault и Nissan планируют презентовать свои модели электромобилей в 2022 году — тогда же, когда и Arrival. Через год решится вопрос «что выгоднее»: перепрофилировать устаревшую фабрику или создать новую компанию.
- Если бы не поддержка корпораций, электромобили Arrival казались бы несбыточной мечтой, заявил экономический социолог из университета Лафборо Мэтт Видал. Он не представляет, как компания собирается покрыть затраты на производство. «Да, стартап придумал новые технологии, но сможет ли он конкурировать с такими гигантами, как GM и Toyota?» — добавил социолог.
- Чем больше фабрик — тем больше шансов конкурировать с лидерами рынка. Так думает президент Arrival Авинаш Ругубур. Он добавил, что компания упрощает производство, сокращает расходы на строительство заводов и применяет «новые методы» машиностроения. Если у Arrival будет «достаточное количество» сборочных ячеек, она сможет производить электромобили в огромных количествах, отметил Ругубур.
В марте 2021 года Arrival провела листинг на Nasdaq благодаря слиянию с компанией-пустышкой CIIG, в результате чего привлекла $660 млн. Ещё до этой сделки в Arrival вложились Hyundai, UPS, а также частная инвестиционная компания BlackRock.
В 2007 году стал соучредителем российской телекоммуникационной компании Yota
Вау простой русский парень из деревни сделал себя сам став соучредителем телекоммуникационной компании! Интересно, чем он внёс уставной капитал?🤣
Сначала в компании хотели использовать дерево как основной материал для производства автомобилей.
А производить собирались телеги?
Осталось сделать франшизу и автогигантам придет конец.
Не хватает еще такое же под беспилотники.
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