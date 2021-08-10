Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

609 просмотров

Глава Arrival Денис Свердлов на микрофабрике Сэм Чик, Wired

В 2015 году Arrival открыла в городе Банбери научно-исследовательский центр. Здесь специалисты разрабатывают электромобили, в частности фургоны и автобусы. Компания хочет решить две проблемы автомобилестроения в 21 веке:

Сократить количество выбросов диоксида углерода — чтобы его было меньше, чем при производстве автомобилей на бензине.

И упростить длинные цепи производства, сделать его дешевле и уменьшить количество рабочих. Для этого она открывает микрофабрики вместо крупных сборочных линий.

Arrival стремится создать более мобильные и менее габаритные фургоны, чем есть сейчас на рынке. И они должны стоить дешевле машин, работающих на ископаемом топливе. Для этого компания использует лёгкие и износостойкие материалы, а её облачное ПО позволяет контролировать эксплуатационные расходы и затраты на техобслуживание.

Никакой другой вид транспорта не развивается так стремительно, как фургоны. И это вполне объяснимо. Есть ряд критериев, по которым люди выбирают легковые автомобили: фирма, салон, техническое обслуживание. С фургонами всё гораздо проще: важны функциональность и цена. Поэтому покупателям электромобилей для коммерческих целей проще угодить. Наша задача — создать доступные электромобили, цена обслуживания которых будет вдвое дешевле, чем у автомобилей с традиционным двигателем. Денис Свердлов основатель Arrival

Arrival к 2021 году получила заказов на $1,2 млрд. Так, американская компания по экспресс-доставке UPS проводит дорожные испытания нового электрофургона весом 2 тонны. Если всё пойдёт хорошо, UPS купит 10 тысяч фургонов за 350 млн фунтов стерлингов. А одна из крупнейших британских автобусных компаний First Bus уже пустила одноэтажные фургоны Arrival по некоторым маршрутам.

Изменить машиностроение

Чтобы сократить стоимость электромобилей, Arrival необходимо пренебречь «эффектом масштаба» — то есть сосредоточиться на продукте, а не расширять производство, считает основатель.

В противном случае придётся положиться на инвестиции до тех пор, пока компания не сможет производить 300 тысяч автомобилей, а такой возможности у нас нет. Денис Свердлов основатель Arrival

Однако «эффект масштаба» лежит в основе машиностроения уже столетие. При сборке большинства электромобилей используют старые производственные линии с единственным отличием — в шасси машин интегрируют электромоторы и аккумуляторы, говорит аналитик исследовательской компании IDTechEx Дэвид Уайетт.

Такая технология вредит окружающей среде, считает Wired. В конце 2020 года Volvo сравнила выбросы углекислого газа внедорожника XC40 с электрическим седаном Polestar 2. Выяснилось:

В процессе производства XC40, который работает на бензине, в атмосферу поступает 14 тонн CO2.

А в результате сборки электрической модели Polestar 2 — 24 тонны углекислого газа. Всё дело в аккумуляторной батарее, на производство которой приходится 70% дополнительных выбросов.

Причина таких «грязных» фабрик, по мнению издания, в том, что строительство новых сборочных линий требует «феноменальных» затрат.

Ячейка сборки Arrival Wired

В свою очередь, Arrival решила упростить процесс производства: полностью исключила стальной пресс и покрасочный цех, чтобы снизить расходы и сократить выбросы углекислого газа.

Пресс стали, где режут и варят рулоны металла, и покрасочный цех — это самые дорогие, энергоёмкие и наиболее загрязняющие части автомобильного завода. Пол Ньювенхейс директор центра исследований автомобильной промышленности при Кардиффском университете

Бросил госслужбу и занялся электрокарами

Денис Свердлов — основатель и основной владелец Arrival. С самого детства он интересовался технологиями: уже в 12 лет собрал свой компьютер и стал обучаться программированию.

В 22 года Свердлов основал компанию по разработке ПО для бизнеса IT Vision. В 2007 году стал соучредителем российской телекоммуникационной компании Yota. Когда в 2012 году её купил миллиардер Алишер Усманов, Свердлов занял пост заместителя министра связи РФ.

Однако когда в 2013 году в России приняли закон о запрете владения иностранными банковскими счетами для министров и их семей, Свердлов ушёл с госслужбы.

«Моя жена с детьми на тот момент жили во Франции, и мне как предпринимателю этот закон связывал руки, поэтому я решил уйти», — рассказал предприниматель.

Сперва Свердлов отправился во Францию, а затем переехал в Великобританию, где основал фонд Kinetik для инвестирования в перспективные технологии, в том числе в электромобили.

Автомобиль — это устройство, как смартфон

По мнению основателя Arrival, автоиндустрия во многом похожа на рынок телефонов. В 2010 году Nokia была лидером среди производителей мобильной техники. Однако уже спустя два года Apple затмила финского конкурента. «Так происходит и в автопроме — рынок захватывают электромобили, автономные технологии, компьютерное зрении и ИИ», — считает Свердлов.

Современный автомобиль — это буквально высокотехнологичное устройство на колёсах. Поэтому необходимо применять ПО на всех этапах производства, включая обслуживание автомобиля. Тот факт, что в 2021 году большинство автомобилей всё ещё не могут получать ПО по беспроводной сети, просто смешон. Автоиндустрия значительно отстаёт в развитии. Но если воспринимать автомобиль не просто как средство передвижения, а как устройство, открываются новые возможности. Денис Свердлов основатель Arrival

Производство в деталях: ИИ-технологии, дизайн машин и роботы

В октябре 2015-го Свердлов летел из Китая в Европу с гендиректором серии Formula E Алехандро Агагом. Они обсудили, как внедрить ИИ-технологии в гонки.

Посреди полёта у Свердлова появилась идея создать Roborace — класс беспилотных автогонок, которые бы демонстрировали возможности ИИ и робототехники в онлайн-спорте. Он зарегистрировал домен roborace.com прямо в небе.

Этот проект был своего рода «лабораторией» для проверки технологии. После обкатки ПО его интегрировали в облачную систему для мониторинга и управления транспортом Arrival.

При этом Wired отмечает, что основатель Arrival сосредоточен не столько на самих машинах, сколько на зданиях, в которых они производятся — микрофабриках.

Робот WeMo — часть системы микрофабрик Wired

Дизайн электромобилей Arrival

В лаборатории Arrival Banburry R&D представлены несколько машин Roborace и ранние модели фургонов и автобусов. Первые образцы размером примерно с Ford Transit, а фургоны Arrival второго поколения внешне отличаются от предшественников:

Лобовые стёкла занимают 90% поверхности «плоского» переда.

Пол в электрофургоне низкий — позволяет свободно передвигаться по салону, не сгибаясь.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS Motor1.com

Очень важно, чтобы водителям было комфортно в салоне. В день им приходится бегать из автомобиля и обратно по сто раз, поэтому мы постарались упростить эту задачу. Как оказалось, с низким ровным полом это гораздо легче, ведь им не нужно каждый раз взбираться по ступенькам. Мы не оставили без внимания и интерьер автобусов: теперь сиденья в них консольные, без задних ножек — так гораздо удобнее чистить салон. Джереми Оффер главный дизайнер Arrival

Роботы на микрофабрике

В центре лаборатории также находятся четыре ярко окрашенных робота-манипулятора, закреплённых на матово-чёрном корпусе. Тележки WeMo подвозят к ним детали автомобилей, промаркированные QR-кодами. Их сканируют камеры на манипуляторах, которые затем выводят информацию о том, для чего нужна деталь и где её стоит разместить.

Ячейка сборки Arrival — это небольшой модуль роботов, способных самостоятельно собрать целый фургон, и занимает не больше места, чем теннисный корт. Компания планирует использовать около 20 ячеек, связанных между собой быстрыми роботележками WeMo, чтобы поддерживать производство.

Благодаря отсутствию цехов штамповки и покраски для сборки автобуса или фургона понадобится гораздо меньше места по сравнению с традиционными линиями сборки.

Первые заводы компании, которые сейчас строятся в Великобритании и США, представляют собой микрофабрики площадью 20 тысяч м². Они смогут производить 10 тысяч фургонов в год, заявила Arrival.

Этот робот-манипулятор устанавливает составные части Wired

Какие материалы использует компания

Сталь — основной материал в машиностроении ещё с 1920-х годов. Однако это не самый подходящий вариант для Arrival, считает издание, прежде всего, из-за энергозатрат и множества вредных выбросов. Достаточно прочным и при этом гибким оказался композиционный термопластик, который разработал Роб Томпсон.

Томпсон начал экспериментировать с композитными, или составными, материалами ещё в колледже. В своих проектах он использовал полипропилен — лёгкий, гибкий и прочный термопласт, который можно окрасить в любой цвет.

Идеи Томпсона заинтересовали специалистов по всему миру, пишет Wired. После колледжа он работал в крупных компаниях, в частности Nokia, однако офисная жизнь быстро ему наскучила. Он перебрался со своей семьёй из Лондона в Норфолк, где познакомился с инженерами Arrival.

Сначала в компании хотели использовать дерево как основной материал для производства автомобилей. Но изобретатель посчитал, что это не лучшая затея, так как одно дерево может расти сто лет: «Гораздо эффективнее использовать высокопроизводительные термопластические материалы».

Эту идею поддержал Трейси Йи, генеральный директор Elements — дочерней компании Arrival по поставкам.

В Arrival мы в основном используем местное сырьё — это помогает избежать многих логистических проблем. Это выгодно и с экономической точки зрения. Производство, которое полностью зависит от привезённых материалов, остановится в случае задержки. Трейси Йи гендиректор Elements

Сейчас Томпсон занимает должность главы отдела по материалам в Arrival. Он работает над созданием лёгкого, прочного и недорогого композита, который сочетает в себе термопласт и высокопрочное армирование из стекловолокна.

Также в Arrival разработали уникальный способ вакуумного формирования, благодаря которому краска глубоко проникает в волокна материала. Даже если на корпусе появились царапины, благодаря этой технологии их почти не видно и не нужно отвозить машину в ремонт, отмечает издание.

Прототипные блоки электродвигателей от Arrival Сэм Чик, Wired

Машины из пластика не менее безопасны, чем стальные, пишет Wired. Так, при создании пожарных машин Devon and Somerset Fire и Rescue Service используют термопластик PolyBilt, поскольку этот материал более термостойкий, чем металл.

Пластик может быть даже прочнее стали, заявили в компании. В лаборатории Banbury R&D провели эксперимент, чтобы доказать это. Стальную деталь из колёсной арки Ford Transit и панель из термопласта ударили бордюрным камнем весом в 8,5 кг. В результате металл сильно деформировался, а в некоторых местах краска отслоилась, в то время как на пластиковой модели осталась лишь небольшая вмятина, которую легко починить.

Модульная система

Также в основе электромобилей Arrival лежит модульная система — с её помощью компания может менять размер фургона в зависимости от предпочтений и нужд заказчика. Также она позволяет обойти одно ограничение — аккумулятор. Компания пока не производит батареи, поэтому заимствует их у сторонних производителей, например LG Chem, и интегрирует в электромобиль как модуль.

Компоненты машины похожи на Lego, детали которого можно комбинировать между собой, убирать или добавлять. Можно установить хоть десять аккумуляторных батарей, потом вытащить их. А благодаря ПО водитель получает информацию о заряде, количестве пассажиров, рельефе местности или погоде. Бен Джардин вице-президент Arrival по продуктовой стратегии

Мнения: сможет ли Arrival конкурировать с крупнейшими автопроизводителями

Компании придётся доказать, что её фабрики способны производить дешёвые авто , считает Дэвид Уайетт из IDTechX. Лидеры рынка вроде Ford, GM, Renault и Nissan планируют презентовать свои модели электромобилей в 2022 году — тогда же, когда и Arrival. Через год решится вопрос «что выгоднее»: перепрофилировать устаревшую фабрику или создать новую компанию.

, считает Дэвид Уайетт из IDTechX. Лидеры рынка вроде Ford, GM, Renault и Nissan планируют презентовать свои модели электромобилей в 2022 году — тогда же, когда и Arrival. Через год решится вопрос «что выгоднее»: перепрофилировать устаревшую фабрику или создать новую компанию. Если бы не поддержка корпораций, электромобили Arrival казались бы несбыточной мечтой , заявил экономический социолог из университета Лафборо Мэтт Видал. Он не представляет, как компания собирается покрыть затраты на производство. «Да, стартап придумал новые технологии, но сможет ли он конкурировать с такими гигантами, как GM и Toyota?» — добавил социолог.

, заявил экономический социолог из университета Лафборо Мэтт Видал. Он не представляет, как компания собирается покрыть затраты на производство. «Да, стартап придумал новые технологии, но сможет ли он конкурировать с такими гигантами, как GM и Toyota?» — добавил социолог. Чем больше фабрик — тем больше шансов конкурировать с лидерами рынка . Так думает президент Arrival Авинаш Ругубур. Он добавил, что компания упрощает производство, сокращает расходы на строительство заводов и применяет «новые методы» машиностроения. Если у Arrival будет «достаточное количество» сборочных ячеек, она сможет производить электромобили в огромных количествах, отметил Ругубур.



Бета-версия фургона Arrival Wired