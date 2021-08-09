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Транспорт
Евгения Евсеева

Harley-Davidson представила новый электровелосипед — он выйдет в единственном экземпляре Статьи редакции

Электровелосипед уже выставили на аукцион — ставка составляет $6700.

18 18 комментариев
1180 просмотров

Serial 1 — дочерний бренд Harley-Davidson — представил электровелосипед Mosh/Chopper, пишет The Verge. Он выйдет в рамках новой линейки уникальных электровелосипедов — все они будут доступны в единственном экземпляре.

Электровелосипед достанется только одному человеку — компания уже выставила его на аукцион. На 9 августа ставка начинается от $6700, аукцион заканчивается 10 августа.

Среди индивидуальных особенностей электровелосипеда — длинное и низкое сиденье со спинкой, высокий руль и окраска в стиле 1960-х годов.

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Электровелосипед оснащён мотором в 250 Вт, который позволяет развивать скорость в 20 миль/ч, гидравлическими дисковыми тормозами и встроенной фарой.

  • Harley-Davidson представила свои первые электровелосипеды Serial 1 Cycle в октябре 2020 года.

#новость #harleydavidson

18 18 комментариев
5
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Dennis Gerasimov

9

Страшный как ашанбайк

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Илитный Иксперт

Dennis
5

Это какойто Орленок (подставьте совковое название для детского велика) а не Харлей

Ответить

Андрей Иванов

Илитный
10

Харленок

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Dennis Gerasimov

Андрей
1

АгонЪ!!!

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Dennis Gerasimov

Илитный
0

С такой посадкой и педал-ассистом (а не мотором), крутить педали в позе "сидя на унитазе вытянув вперёд руки" - такое себе удовольствие

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Александр Борродач

Dennis
4

Как советский велосипед (Кама, Салют, что-то есть и от Школьника)

Ответить

Андрей Иванов

4

Байкеры уже не те

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Sergei Timofeyev

Андрей
1

Я тут видел парочку носатых на одном самокате. Жаль, что не успел телефон достать, чтобы сфотографировать. Так органично смотрелись! :)))

Ответить

Black Jack

Sergei
3
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Андрей Иванов

Black
1

зачем я это сделал? пасаны простите меня

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Андрей
1

Уфффф жара у меня аж вувузела зажужжала!

Ответить

Андрей Иванов

Black
0
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Роман Аванесов

1

Как будто руль и седло с другого велика приколхозили. 

Ответить

Селиверстов Александр

1

Заколхозили

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БАБКА В ЗАСАДЕ

1

Дальше что? Харли дэвидсон начнёт коляски инвалидные делать и тележки для супермаркетов? ))

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Dennis Gerasimov

cesa.r.val
1

@Инспектор 

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Всеволод Волчанский

0

ЭлектровИлосипед

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Платон Щукин

0

Кайфовый

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