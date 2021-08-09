Harley-Davidson представила новый электровелосипед — он выйдет в единственном экземпляре Статьи редакции
Электровелосипед уже выставили на аукцион — ставка составляет $6700.
Serial 1 — дочерний бренд Harley-Davidson — представил электровелосипед Mosh/Chopper, пишет The Verge. Он выйдет в рамках новой линейки уникальных электровелосипедов — все они будут доступны в единственном экземпляре.
Электровелосипед достанется только одному человеку — компания уже выставила его на аукцион. На 9 августа ставка начинается от $6700, аукцион заканчивается 10 августа.
Среди индивидуальных особенностей электровелосипеда — длинное и низкое сиденье со спинкой, высокий руль и окраска в стиле 1960-х годов.
Электровелосипед оснащён мотором в 250 Вт, который позволяет развивать скорость в 20 миль/ч, гидравлическими дисковыми тормозами и встроенной фарой.
- Harley-Davidson представила свои первые электровелосипеды Serial 1 Cycle в октябре 2020 года.
Страшный как ашанбайк
Это какойто Орленок (подставьте совковое название для детского велика) а не Харлей
Харленок
С такой посадкой и педал-ассистом (а не мотором), крутить педали в позе "сидя на унитазе вытянув вперёд руки" - такое себе удовольствие
Как советский велосипед (Кама, Салют, что-то есть и от Школьника)
Байкеры уже не те
Я тут видел парочку носатых на одном самокате. Жаль, что не успел телефон достать, чтобы сфотографировать. Так органично смотрелись! :)))
зачем я это сделал? пасаны простите меня
Дальше что? Харли дэвидсон начнёт коляски инвалидные делать и тележки для супермаркетов? ))
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Хотя данные покупателей должны быть закрыты, эту информацию можно достать с помощью сторонних компаний и нечестных сотрудников, рассказывает The Wall Street Journal.
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Электровелосипед уже выставили на аукцион — ставка составляет $6700.
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