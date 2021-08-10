«Московский транспорт» подключит оплату проезда в городских автобусах с помощью системы распознавания лиц Статьи редакции
Чтобы проект работал, во всех автобусах надо будет заменить камеры и усилить защиту личных данных от утечек, считают эксперты.
- Компания «Интеллектуальные социальные системы» выиграла тендер на 329 млн рублей на реализацию проекта распознавания лица для оплаты проезда в городском транспорте через приложение «Московский транспорт», сообщает «Коммерсантъ».
Конкурс прошёл 5 августа, работы нужно выполнить за восемь месяцев. По проекту, в приложение можно будет загрузить фотографию, система сделает «слепок лица» и привяжет его к банковской карте для оплаты. Через «Московский транспорт» можно заказать такси, забронировать самокат в кикшеринге, выбрать машину для бронирования во всех доступных каршерингах, пополнить карту «Тройка» и другое.
Биометрические данные пользователей приложения хранятся в защищенном контуре, доступа к ним нет ни у кого, а платежные данные хранят банки, рассказали «Ъ» в Центре организации дорожного движения. Оплату проезда через распознавание лица в июле начали тестировать в московском метро, в проекте участвует тысяча пассажиров.
- «Нужно будет сменить камеры в автобусах. Нынешнее оборудование уже устарело, и их разрешения не хватит для распознавания лиц на входе в автобусы. Данные с наземного транспорта передаются по сотовой связи. Биометрия приведет к кратному росту трафика, и понадобятся сети 5G», — рассказал источник «Ъ» знакомый с ходом цифровизации Москвы.
Потерял лицо со всеми документами - наша новая реальность.
Потом по "слепку лица" выдавать кредиты, а когда утечет и по "слепкам лица" мошенники наберут на народ триллионы, заявить "у нас утечки быть не могло, Вы свое "лицо" сами потеряли"
Задняя площадка! Проходим, показываем лицо в камеру!
Даже не представляю кто доверит свою биометрию метрополитену и еще банковскую карту привязать. Очень сомнительное решение.
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Чтобы проект работал, во всех автобусах надо будет заменить камеры и усилить защиту личных данных от утечек, считают эксперты.
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