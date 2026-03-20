Xiaomi представила обновлённую версию своего электрического седана SU7 — 15 тысяч машин продали за 34 минуты

Продажи открыли в Китае.Источник: Xiaomi Цена на версию Standard начинается от 219,9 тысячи юаней (около 2,7 млн рублей по курсу ЦБ на 20 марта 2026 года), Pro — от 249,9 тысячи юаней (3,1 млн рублей), Max — от 303,9 тысячи юаней (3,76 млн рублей). Компания продала 15 тысяч единиц за 34 минуты, пишет CarNewsChina.Длина Xiaomi SU7 — 5 м, ширина — 2 м, колёсная база — 3 м. Доступно девять вариантов расцветки кузова. Компания также обновила внешний дизайн: например, воздухозаборной решётки и варианты дисков. Во всей линейке есть передний электрический багажник объёмом 105 литров.Дизайн салона тоже обновили — он доступен в четырёх цветовых вариантах, есть круговая подсветка салона, вентиляция и подогрев передних сидений теперь входят в стандартную комплектацию всех моделей.Вся линейка получила двигатель Xiaomi HyperEngine V6s Plus. По словам TechNode, SU7 Max может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,08 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч.Запас хода для версии Standard (батарея LFP ёмкостью 73 кВт·ч) вырос до 720 км по китайскому стандарту CLTC, для Pro (LFP на 96,3 кВт·ч) — до 902 км, для Max (Ternary Lithium Battery на 101,7 кВт·ч) — до 835 км. Обновлённая сверхбыстрая зарядка позволяет зарядить электромобиль с 10% до 80% за 12 минут.Xiaomi официально представила свой первый электромобиль — пятиместный седан SU7 (speed ultra) и SU7 Max в декабре 2023 года. Также есть спортивная версия SU7 Ultra. В мае 2025-го компания показала электрический кроссовер YU7.Данила БычковТранспорт20.11.2025Подразделение электромобилей Xiaomi достигло безубыточности за 19 месяцев — быстрее, чем конкурирующие автопроизводители У Tesla на это ушло около пяти лет.