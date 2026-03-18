Nissan вслед за Toyota и Honda подтвердила, что начнёт экспортировать автомобили из США в Японию

Эксперты считают, что поставки будут «незначительными» — около 20 тысяч машин в год. Источник: BloombergNissan с 2027 года начнёт поставлять из США в Японию кроссовер Nissan Murano, который производят в штате Теннесси, пишет CNBC. В компании это решение объяснили желанием укрепить продуктовую линейку на японском рынке.Nissan присоединилась к Toyota и Honda, которые также подтвердили планы экспортировать в Японию автомобили, собранные в США. Toyota уже начала поставки зимой 2026 года, Honda начнёт во второй половине 2026-го, отмечает издание. Решение автопроизводителей стало частью торгового соглашения между США и Японией — теперь собранные в США автомобили не должны проходить японскую сертификацию. При этом руль у поставляемых машин будет расположен слева — изменения для японского рынка вносить не планируют.Мера направлена на улучшения торговых отношений между странами, но объём экспортируемых автомобилей будет «незначительным», считают опрошенные CNBC эксперты. Около 95% японского рынка автомобилей составляют машины местного производства.Речь может идти о поставке примерно 20 тысяч автомобилей в год, писало Reuters. Для сравнения: в 2024 году Япония экспортировала в США примерно 1,4 млн машин, а на территории США японские компании произвели 3,3 млн автомобилей.Издание также подчёркивало, что схема с «обратным импортом» может быть неудобной для компаний из-за различий в стандартах безопасности между двумя странами, технических отличий машин (например, расположения руля) и потребительских предпочтений.#новости #nissan