Илон Маск снова перенёс презентацию второго поколения Tesla Roadster на «конец апреля» 2026 года

Модель анонсировали ещё в 2017 году.Источник: Wikimedia Об этом глава Tesla сообщил в X. По его словам, Roadster нового поколения «предположительно выйдет в конце апреля» 2026 года. До этого релиз был назначен на 1 апреля.Приурочивая выпуск электромобиля к 1 апреля, Маск говорил, что это даёт «некоторую возможность для отрицания», а он сможет сказать, что «просто пошутил», если презентацию снова перенесут.Tesla Roadster — первый серийный электромобиль компании. Она представила спорткар в виде прототипа в 2006 году, а производство начала в 2008-м. Машину выпускали до 2012 года, сейчас она не продаётся.Второе поколение Roadster анонсировали ещё в 2017 году. В 2023-м Маск сообщал, что к производству электромобиля компания планирует приступить в 2024 году.В октябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман опубликовал в соцсетях просьбу вернуть ему $50 тысяч за предзаказанный в 2018 году Roadster. Он отметил, что «очень хотел эту машину» и понимает задержки, но «семь с половиной лет ожидания — это слишком долго».