Tesla в июле сократила на 69% поставки сделанных в Китае электромобилей на местный рынок на фоне проблем в стране Статьи редакции
Темпы производства практически не изменились — машины пошли на экспорт.
- Tesla в июле поставила в Китае на внутренний рынок около 8,6 тысяч автомобилей, тогда как в июне — более 28,3 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой на статистику Ассоциации легковых автомобилей КНР. Большинство автомобилей пошли на экспорт, темпы производства практически не изменились.
- Среди основных причин снижения поставок Bloomberg считает конкуренцию с местными автопроизводителями. Например, Li Auto поставила в июле более 8,5 тысяч автомобилей, Xpeng — больше 8 тысяч, Nio — около 7,9 тысяч.
- В марте 2021 года автомобилям Tesla в Китае запретили въезд на территорию военных объектов из опасения, что встроенные в них камеры могут собирать секретные данные. Разубеждать власти страны пришлось Илону Маску.
- В мае Tesla объявила, что разработает специальную платформу с базой данных о поездках, к которой предоставит доступ клиентам из Китая. На решение повлияло давление властей после инцидента с клиенткой. Она заявила, что её отец чуть не погиб из-за неисправных тормозов в Tesla Model 3.
- Кроме того, в июне правительство потребовало от Tesla отозвать более 285 тысяч автомобилей для исправления проблемы с безопасностью.
- Журнал Barrons заметил, что такое же снижение поставок в Китай и рост экспорта были в апреле 2021 года. По предположению журнала, Tesla больше экспортирует в начале квартала, а к его концу переключается на внутренний рынок. Об этом же написал Reuters.
Дежурный Мика
In January, a Model 3 car exploded in an underground residential parking garage in Shanghai. Tesla said preliminary analysis suggested that the Model 3 combustion was caused by a damaged battery pack from an impact on the car’s underside.
Of late, Tesla has been facing issues in China, its second-largest market. The Chinese government has recently restricted access for Tesla vehicles to military and state-owned facilities amid fears that cameras installed in the vehicles will collect sensitive information.
В Китае, ага. Смотреть за гражданами можно, телефоны, компьютеры с микросхемами из Китая тоже.
А тут, вдруг камера подсмотрит парковку в гос.учреждении?
Ну и со своими электрокарами они всех свидетелей могут в рамках честной конкуренции убедительно убедить сказать, что ничего не видели, и не знают, и вообще это было НЛО, а не электрокар.
Странно ведь, что при таком гигантском количестве китайских электрокаров, они не сгорают на стоянках. Странно, даже если убрать знание о made in ..., чистт статистически.
Скорее дело в падении спроса на дорогие машины.
Китай движется к терминальной стадии и совсем скоро эта холодная война закончится.
Кое кому потом нашлепают по жопе.
Какой же вы бред несёте, и спрос растёт, и войны никакой не будет, просто поставки сократились из-за падения производства автомобилей и перераспределения на западные рынки
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Давайте будем честны, местные NIO, XPeng и LiAuto становиться серьезными конкурентными, которые прдлагают все тоже самое, но по меньшей стоимости.
+ поддержка от компартии идёт бонусом.
Есть мнение, что Китай уже взял у Tesla все нужные технологии, и она больше не нужна.
Есть мнение, что патенты это миф, разобрал, скопировал, поставил свой лого и продавай. И да, за этого ничего не будет, патентный зонтик это тоже миф.
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