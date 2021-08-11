В правительстве пока не нашли денег на субсидирование продаж электромобилей россиянам — «Ъ» Статьи редакции
Правительство потратит на развитие отрасли около 50 млрд рублей, но деньги пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.
- Финансирование концепции развития электротранспорта в России сократилось, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».
- Бюджет проекта до 2024 года в концепции составлял 203,2 млрд рублей, но в проекте сократился до 121,2 млрд рублей. Бюджет до 2030 года сократился с 803,7 млрд рублей до 591,2 млрд рублей.
- В Минпромторге подтвердили источники финансирования проекта: 8,1 млрд рублей из бюджета — на софинансирование строительства зарядных станций, 1,5 млрд рублей — на испытательную базу для проектирования электрокаров. 38 млрд рублей из Фонда национального благосостояния потратят на софинансирование производства батерей и водородного топлива.
- На льготный лизинг и кредитование надо 14,9 млрд рублей до 2024 года, но в проекте бюджет на такие субсидии не заложен. Деньги хотят получить за счет повышения утильсбора на все автомобили и ввозной пошлины на электромобили, которая увеличит их цену. В Минпромторге сказали, что источники финансирования утвердят в законе о бюджете на 2022 год.
Минэкономразвития и Минпромторг 4 августа 2021 года обсуждали возможные скидки для покупателей электромобилей. Скидки могли составить 25% от стоимости машины (до 625 тысяч рублей при стоимости машины 2,5 млн рублей).
субсидия из повышенных пошлин на ввоз. прекрасно
Леваки редко размышлять пытаются.
Вижу нытьё под каждым постом, и всегда это нытьё традиционно есть.
Казалось бы - увеличение пошлин на электро/водород машины ради улучшения инфраструктуры для «чистого» транспорта — благо для обычного нищеброда с зп 60к, ведь за это заплатят более трудоспособные, образованные и как следствие более обеспеченные граждане, ведь именно они как правило покупают себе углеродно нейтральный транспорт.
Но увы, даже это понять леваки не в состоянии.
Углеродно нейтральный транспорт и так будет дешеветь со временем, а вот инфраструктура, которую нужно построить под него будет обеспечена преимущественно за счёт обеспеченных граждан.
Не нравится мне курс нашего правительства, слишком многое пытаются переложить на обеспеченных граждан
В нищей Грузии налог и пошлины на электромобили (и гибриды) ровно ноль
Потому что нефть надо перерабатывать, бензин сжигать. Это всем понятно что в России долго не будет появляться мода на электрокары 🙂
Учитывая, что большинство премиальных (и не только) марок перейдет на электротягу к 30 году, особо Россию спрашивать не будут. А вот мода на постоянное увеличение стоимости электроэнергии будет точно.
Я вам одно, а вы совсем другое. Я прекрасно понимаю о чем вы, но это поверхностно, я говорю о более глубоком, о том что мешает в корне переходить на электромоторы
Думаете, кто-то запретит BMW выпускать на калининградском заводе модели с ДВС для российского рынка?
Переходный период, естественно, будет. В том числе и из-за Китая и Индии — в этих странах государство имеет план по переходу на электрички, просто рынок огромный и тяжелый.
Тренд вполне очевидный.
Можно убрать все пошлины и налоги как это у нас в Украине.
в Украине по чесноку отменили транспортный когда вкрутили акцизы по полной в стоимость, тут хрен, и акцизы вкрутили и транспортный зажали
Вики пишет: "Полномасштабное производство легковых автомобилей на Украине по состоянию на 2018 год полностью остановлено, ведётся только крупноузловая сборка". АвтоКрАЗ — банкрот, более-менее живо только производство автобусов и маршруток.
Может для начала на территории ЕАЭС отменить ввозные пошлины на электромобили постоянно? Беларусь предложила на некоторое время отменить, но в этом году закончится действия льготы о отсутствии таможенных пошлин. Всё-таки один из самых сильных катализаторов роста продаж электротранспорта в том году была именно эта мера.
Ну вообще если выбирать "куда потратить деньги", то да, строительство инфраструктуры и поддержка собственных разработок на данном этапе более разумны, чем просто перекладывать деньги в карман иностранных автопроизводителей.
Нужен ли России именно ускоренный переход на электроавтомобили - далеко не факт. Технологии сырые, сами авто дорогие. Необходимости острой тоже нет, нужно понимать что основные проблемы в экологии идут от чадящих грузовиков, автобусов и рыдванов за 300 тыс.рублей. А электромобили на данном уровне будут замещать собой премиум класс, у которого и так неплохо с экологичностью.
Опять же, с учётом планов большинства производителей отказаться от ДВС в ближайшие 10 лет, мы и так сами собой перейдём на электрички.
Зато нашли миллиарды на внедрение искусственного интеллекта в госуслуги. Красавы!
зачем смотреть пример других стран когда можно просто повысить пошлины/акцизы/налоги
Электрички, троллейбусы, трамваи, метро - лучшие электромобили в широком понимании. Заменить двухтактные двигатели, сжигающие масло вместе с бензином на электродвигатели - прекрасно. А пересаживать всех на электромобили, когда нет дешевых аккумуляторов и не отработаны технологии их утилизации и тушения в случае пожара ИМХО преждевременно.
В России нет инновационных производств и стартапов, мы не задаём тренды по развитию. Мы можем тянуть сколь угодно долго и ждать прорывных технологий по переработке.А весь цивилизационный мир будет юзать зелёный водород и ездить летать на электричестве, мы бесконечно отстанем. Поддержка двс основными производителями в мире завершается в 2035, сколько нужно ждать?
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