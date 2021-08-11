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Транспорт
Маша Цепелева

В правительстве пока не нашли денег на субсидирование продаж электромобилей россиянам — «Ъ» Статьи редакции

Правительство потратит на развитие отрасли около 50 млрд рублей, но деньги пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.

  • Финансирование концепции развития электротранспорта в России сократилось, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».
  • Бюджет проекта до 2024 года в концепции составлял 203,2 млрд рублей, но в проекте сократился до 121,2 млрд рублей. Бюджет до 2030 года сократился с 803,7 млрд рублей до 591,2 млрд рублей.
  • В Минпромторге подтвердили источники финансирования проекта: 8,1 млрд рублей из бюджета — на софинансирование строительства зарядных станций, 1,5 млрд рублей — на испытательную базу для проектирования электрокаров. 38 млрд рублей из Фонда национального благосостояния потратят на софинансирование производства батерей и водородного топлива.
  • На льготный лизинг и кредитование надо 14,9 млрд рублей до 2024 года, но в проекте бюджет на такие субсидии не заложен. Деньги хотят получить за счет повышения утильсбора на все автомобили и ввозной пошлины на электромобили, которая увеличит их цену. В Минпромторге сказали, что источники финансирования утвердят в законе о бюджете на 2022 год.

  • Минэкономразвития и Минпромторг 4 августа 2021 года обсуждали возможные скидки для покупателей электромобилей. Скидки могли составить 25% от стоимости машины (до 625 тысяч рублей при стоимости машины 2,5 млн рублей).

#новость #электромобили

810 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Andrew Freez

7

субсидия из повышенных пошлин на ввоз. прекрасно

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Юрий

Andrew
1

Ну, если цель добиваться если не производства, то хотя бы сборки у себя — да, действительно, прекрасно.

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Джеймс Бонд

Юрий
0

Леваки редко размышлять пытаются.
Вижу нытьё под каждым постом, и всегда это нытьё традиционно есть.

Казалось бы - увеличение пошлин на электро/водород машины ради улучшения инфраструктуры для «чистого» транспорта — благо для обычного нищеброда с зп 60к, ведь за это заплатят более трудоспособные, образованные и как следствие более обеспеченные граждане, ведь именно они как правило покупают себе углеродно нейтральный транспорт.
Но увы, даже это понять леваки не в состоянии.

Углеродно нейтральный транспорт и так будет дешеветь со временем, а вот инфраструктура, которую нужно построить под него будет обеспечена преимущественно за счёт обеспеченных граждан. 

Не нравится мне курс нашего правительства, слишком многое пытаются переложить на обеспеченных граждан

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Pavel Loginov

Andrew
0

В нищей Грузии налог и пошлины на электромобили (и гибриды) ровно ноль

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Андрей Арсенович

1

Потому что нефть надо перерабатывать, бензин сжигать. Это всем понятно что в России долго не будет появляться мода на электрокары 🙂

Ответить

Роман Аванесов

Андрей
3

Учитывая, что большинство премиальных (и не только) марок перейдет на электротягу к 30 году, особо Россию спрашивать не будут. А вот мода на постоянное увеличение стоимости электроэнергии будет точно. 

Ответить

Андрей Арсенович

Роман
0

Я вам одно, а вы совсем другое. Я прекрасно понимаю о чем вы, но это поверхностно, я говорю о более глубоком, о том что мешает в корне переходить на электромоторы

Ответить

Поджог Сараев

Роман
0

Думаете, кто-то запретит BMW выпускать на калининградском заводе модели с ДВС для российского рынка?

Ответить

Роман Аванесов

Поджог
0

Переходный период, естественно, будет. В том числе и из-за Китая и Индии — в этих странах государство имеет план по переходу на электрички, просто рынок огромный и тяжелый. 

Тренд вполне очевидный. 

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Fedor Ko

Роман
0

Китай перейдет полностью на электротягу к 2030 году, я думаю у них этот процесс будет быстрее чем в европе. Компартия прикажет и никуда не денутся. 

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Vlad Sporykhin

2

Можно убрать все пошлины и налоги как это у нас в Украине.

Ответить

Aleksandr Kovalev

Vlad
1

в Украине по чесноку отменили транспортный когда вкрутили акцизы по полной в стоимость, тут хрен, и акцизы вкрутили и транспортный зажали

Ответить

Ян Зовём

Vlad
0

А Украине нет автомобилестроения. А в России, какое-никакое да есть. 

Ответить

Ли Си Цын

Ян
0

А что, ЗАЗ сдох окончательно? Вроде лет 7 назад еще шевелился. 

Ответить

Павел Евграфович

Ли
0

Вики пишет: "Полномасштабное производство легковых автомобилей на Украине по состоянию на 2018 год полностью остановлено, ведётся только крупноузловая сборка". АвтоКрАЗ — банкрот, более-менее живо только производство автобусов и маршруток. 

Ответить

Maksim Khavanski

2

Может для начала на территории ЕАЭС отменить ввозные пошлины на электромобили постоянно? Беларусь предложила на некоторое время отменить, но в этом году закончится действия льготы о отсутствии таможенных пошлин. Всё-таки один из самых сильных катализаторов роста продаж электротранспорта в том году была именно эта мера.

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Ян Зовём

Maksim
1

Ввозные пошлины лучший катализатор развития производства внутри страны. 

Понятно дело, что мажорчиков, детей коррупционеров, это не интересует. Им бы модную игрушку подешевле купить. 

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Денег нет, но вы держитесь, всего вам доброго(с) 

Ответить

Ракетный череп

1

И правильно сделали, если внутри страны нет производства или хотя бы сборки, то какой смысл субсидировать иностранные концерны.

Ответить

Arkadiy K

1

Ну вообще если выбирать "куда потратить деньги", то да, строительство инфраструктуры и поддержка собственных разработок на данном этапе более разумны, чем просто перекладывать деньги в карман иностранных автопроизводителей.

Нужен ли России именно ускоренный переход на электроавтомобили - далеко не факт. Технологии сырые, сами авто дорогие. Необходимости острой тоже нет, нужно понимать что основные проблемы в экологии идут от чадящих грузовиков, автобусов и рыдванов за 300 тыс.рублей. А электромобили на данном уровне будут замещать собой премиум класс, у которого и так неплохо с экологичностью.

Опять же, с учётом планов большинства производителей отказаться от ДВС в ближайшие 10 лет, мы и так сами собой перейдём на электрички.

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second avenger

0

Зато нашли миллиарды на внедрение искусственного интеллекта в госуслуги. Красавы!

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Rownie

0

зачем смотреть пример других стран когда можно просто повысить пошлины/акцизы/налоги

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Max Kuznetsov

0

Электрички, троллейбусы, трамваи, метро - лучшие электромобили в широком понимании. Заменить двухтактные двигатели, сжигающие масло вместе с бензином на электродвигатели - прекрасно. А пересаживать всех на электромобили, когда нет дешевых аккумуляторов и не отработаны технологии их утилизации и тушения в случае пожара ИМХО преждевременно.

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Саша Александров

Max
0

В России нет инновационных производств и стартапов, мы не задаём тренды по развитию. Мы можем тянуть сколь угодно долго и ждать прорывных технологий по переработке.А весь цивилизационный мир будет юзать зелёный водород и ездить летать на электричестве, мы бесконечно отстанем. Поддержка двс основными производителями в мире завершается в 2035, сколько нужно ждать?

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