Евгения Евсеева
Транспорт

«АвтоВАЗ» запустил сборку коммерческих автомобилей под брендом SKM

Цены и ключевые характеристики пока неизвестны.

Источник здесь и далее — «АвтоВАЗ»
  • Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн, пишет Autonews. Она оснащена бензиновым двигателем объёмом 2 л (137 л. с., 194 Н·м) с пятиступенчатой механической коробкой передач.
  • В базовой комплектации М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя.
  • Автомобили производятся методом крупноузловой сборки — то есть без сварки и окраски, на предприятие приходят готовые окрашенные и остеклённые кузова, а детали двигателя и шасси поступают отдельно.
  • Машины займут место между Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями. О ценах на машины и их ключевых характеристиках «АвтоВАЗ» расскажет на «старте продаж».
  • «АвтоВАЗ» представил бренд коммерческих автомобилей SKM в марте 2025 года. Предположительно, SKM — это переименованные китайские Shineray SRM.

#новости #автоваз #skm

61 комментарий