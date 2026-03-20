«АвтоВАЗ» запустил сборку коммерческих автомобилей под брендом SKM

Цены и ключевые характеристики пока неизвестны. Источник здесь и далее — «АвтоВАЗ»Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн, пишет Autonews. Она оснащена бензиновым двигателем объёмом 2 л (137 л. с., 194 Н·м) с пятиступенчатой механической коробкой передач.В базовой комплектации М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя.Автомобили производятся методом крупноузловой сборки — то есть без сварки и окраски, на предприятие приходят готовые окрашенные и остеклённые кузова, а детали двигателя и шасси поступают отдельно.Машины займут место между Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями. О ценах на машины и их ключевых характеристиках «АвтоВАЗ» расскажет на «старте продаж». «АвтоВАЗ» представил бренд коммерческих автомобилей SKM в марте 2025 года. Предположительно, SKM — это переименованные китайские Shineray SRM.#новости #автоваз #skm