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Транспорт
Маша Цепелева

Таксисты потеряют 4,5-5,1 млрд рублей, если в Москве увеличат минимальный тариф до 150 рублей — исследование Статьи редакции

В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.

84 84 комментария
4866 просмотров

Законопроект о такси депутаты Госдумы приняли в первом чтении в 2018 году, во время второго чтения в 2019-м раскритиковали — операторы должны были согласовывать цены поездок с Минтрансом и не могли привлекать к работе иностранцев. Осенью 2021 года Госдума вернется к обсуждению законопроекта, рассказал Forbes один из авторов исследования, научный сотрудник МГУ Антон Морозов.

Исследователи МГУ использовали данные о среднемесячном заработке водителей такси в Москве и общем числе водителей с лицензией в 2020 году — их более 64 тысяч человек.

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В последней версии законопроекта указано, что власти Москвы, Петербурга, Севастополя и соседних регионов смогут устанавливать минимальные тарифы для такси, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.

Минимальная стоимость поездки по Москве — 99 рублей, если она вырастет до 150 рублей, 70% пассажиров, которые выбирают тариф «эконом», откажутся от поездок. Общее количество поездок сократится на 3,1%.

При росте до 250 рублей число поездок сократится почти на 14%. Будет меньше поездок на небольшие расстояния, которые приносят больше всего прибыли таксистам, говорится в исследовании.

Также по законопроекту, власти Москвы, Петербурга и Севастополя могут ограничивать количество такси в городе. Если количество машин в Москве сократится на 10%, время подачи такси увеличится на 7,9-9,8%, посчитали исследователи.

Если из-за долгого ожидания пассажиры начнут отказываться от поездок, потери московских водителей составят 638,6 млн рублей в год. Совокупные потери водителей от новых правил, по оценкам МГУ, составят до 475,1 млн рублей в месяц, или от 4,5 млрд до 5,1 млрд рублей в год.

#новость #такси

84 84 комментария
10
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84 комментария
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Конституционный шмель

4

139 рублей минимальная стоимость поездки.

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2 комментария

Денис Семенов

35

Как давно вы ездили в Москве меньше чем за 150.

Ответить

Ray Smith

Денис
2

Иногда еще случается такое чудо. 

Ответить

Александр Медведь

Ray
7

А ты удачливый сорванец...

Ответить

Andrey Zykov

Денис
3

Давно ниже 200 не попадалось, езжу иногда на работу, когда спешу, ехать 7-8 минут.

Ответить

Георгий Пришкин

Денис
2

Я, две станции метро проехать надо было. Где то в часов 11. Там тупо прямая. Ещё ночью одну станцию метро, пешком неудобно там добираться и спать нужно было ложиться, поэтому все так:)

Ответить

MarketConnect

Денис
1

.

Ответить

Alex Mont

Денис
0

Дешманские телефоны надо иметь, тогда цена магическим образом становится ниже

Владельцам айфонов говорят не везет больше всех 😽. Совершенно случайно, естественно.

Ответить

Макс Носковец

23

Опечатка в статье - Яндекс потеряет, а не таксисты

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Макс
4

Яндекс всегда забирает 30% в среднем. Яндекс как раз особо и не потеряет, а наоборот

Ответить

Alex Petrov

Sergey
0

Яндекс теряет если становится  меньше поездок и или меньше водителей. Яндекс все равно какой размер тарифа,  в основе его бизнес модели обеспечить машинами всех пассажиров по тому тарифу который они готовы платить, поэтому Яндекс заинтересован в мигрантах, многочасовом беспрерывном труде и вся его мотивация направлена именно на потогонный труд.

Ответить

Andrey Lc

Макс
0

поверь, яндекс ничего не потеряет

Ответить

Поджог Сараев

15

Минимальная стоимость поездки по Москве — 99 рублей

Походу у депутатов не только дотационная столовка, но и дотационное такси.

Ответить

Mark Borisov

Поджог
6

Они ниже премиума не берут

Ответить

Sergey K

Mark
0

Они вообще не знают что там в яндексе, вилли ж есть

Ответить

Pavel Voronkov

Поджог
4

Это еще повезло, что повышенного спроса нет.

Ответить

Иван Шеметов

6

В МГУ кому то заняться нечем 

Ответить

Александр Пименов

Иван
2

Диплом или курсач кто-то писал, скорее всего.

Ответить

Денис Пешехонов

5

Статья однозначно звучит как "таксисты потеряют деньги", но следует понимать, что таксисты перестанут совершать невыгодные короткие поездки, и их заработок за единицу рабочего времени увеличится.

Ответить

Useforlogin

Денис
6

То, что для вас 150 рублей — для таксиста может быть 400-500. У них там полно всяких бонусов/кнопок и прочего. 

Кто-то вообще только минималки до метро катает. И точно знаю, что длинные поездки никто не любит — они нифига не выгодны получаются для водителя. 

Ответить

Dima Kalinov

Useforlogin
1

Неделю назад Яндекс: м. Ломоносовский-Шереметьево.
2400. Поездка 45 мин. Вообще не выгодно) 
У Ситимобил правда утром 560 руб за 2,5км поездки

Ответить

Alex Petrov

Dima
0

С Хамовников до Шереметьево 45 минут? Пиздеть не мешки ворочать.  

Ответить

Кека Пека

Useforlogin
0

Как-то раз хуячил за 1700р 180 км, бугага, мне даже как-то с сожалением ехалось

машину искал минут 30, но нашел

Ответить

Артем Якимов

Денис
5

У таксиста есть такие вещи как . Гарантия за определенное количество заказов. Бонус за определенное количество заказов. Иногда выгоднее сделать 30 заказов по 150 рублей и получить 8000. Руб. От агрегатора

Ответить

Денис Пешехонов

Артем
1

Возможно. Но лично мне таксисты жаловались на короткие поездки. Даже бывало чуть не отказывались везти за 100 рублей.

Ответить

Артем Якимов

Денис
0

Значит в это время не было гарантии.
Все зависит от агрегатора.
Помню когда Uber только заходил , с удовольствием возишь пассажиров по 35 рублей, та как тебе платят и за каждый заказ и за время.

Ответить

Канищев Максим

2

Бред полный. Минималка нужна для защиты таксистов от агрегаторов, которые ставят цены в 50 рублей и таксисты катают пассажиров за свой счёт. Это не выгодно таксистам и в дальнейшем пассажирам, а выгодно только агрегатору. 

Ответить

Alexandr Shkuriin

Канищев
9

Таксисты не катают за свой счёт. У них есть минималка, которая доплачивается. У некоторых она 150р, у некоторых 200р. И если к примеру вы совершили поездку на 100р, им Яндекс или другая фирма доплачивает до минималки. По крайней мере в Москве именно так.

Ответить

Канищев Максим

Alexandr
3

Если есть оплачиваемая доплата, почему таксисты не хотят возить людей и идут на уловки с отменами типа - подъехать недалеко от места посадки,  просто стоять и ждать отмены от пассажиров?

Ответить

Айрат Ураков

Канищев
1

Условия получения доплаты довольно коварные. Иногда таксист получает доплату, иногда нет, а соглашаться он должен на все заказы (даже если не получит доплату). Поэтому если таксист пытается максимизировать прибыль, он делает так,  чтобы от заказов отказывался сам пассажир.

Ответить

Vitaly

3

Самое время регулировать цены на такси, когда они в этом году подорожали на 20% минимум.

Ответить

Nikita Rogatov

Vitaly
10

Вверх причем. Зачем дешевое такси? Для этого есть общественный траснпорт. Дешевое такси это работа для мигрантов по 16 часов в день за копейки и убитые авто. Повысь цену и пойдут работать свои граждане уже не за копейки и с соблюдением трудовых прав. Хорош топить за низкие цены, а то как в анекдоте получается всегда 

"О чем там кричат на улице, внучок? - спрашивает дед. - Хотят, чтобы не было богатых.- Странно, мой дед выходил на Сенатскую площадь, чтобы не было бедных"

Ответить

Месье Никита

Nikita
2

Самое то, пересаживать в пандемию людей на общественный транспорт. Надо еще сделать проверку qr кодов перед входом. 

Ответить

Vitaly

Nikita
1

Зависит от региона и развитости инфраструктуры, где она никакущая такси спасают.

Ответить

Leo Uvarov

Nikita
1

если повысить цену, то мигранты сразу домой уедут? :) 

Ответить

Маркетологов к стенке

Nikita
0

Тут год-два остался до беспилотников, там уже никто работать не пойдет.

Ответить

ur spam

Nikita
0

А вы на чем передвигаетесь, любезнейший?

Ответить

Andrey Kim

4

В заголовке опечатка. Не потеряют, а заработают.

В Москве что 99, что 150 рублей - все равно, дешман. А в регионах, где поездки по полтосу, сразу нищебродов срежут по минимальной планке.

Ответить

Алексей Кошляков

Andrey
3

в регионах? по полтосу? У меня для вас плохие новости

Ответить

Andrey Kim

Алексей
0

Не все поездки, конечно, но проехать несколько остановок в том же Омске, например, легко на Яндексе за полтос +-

Ответить

Алексей Кошляков

Andrey
1

ок, жаль сейчас высокий спрос в Яндексе (Новосибирск) Проехать ровно 1 улицу (804 метра) стоит 203 рубля, но это повышенный спрос (даже скрин прикреплять не буду). Дождусь нормального и скину скрин. Ибо, что в Омске, что в Новосибе - поверьте мне, цена та же самая на Я.такси.

Ответить

Добрыня Никитич

Алексей
0

А омске дешевле, чем у нас в новосибе. Недавно был, ездил по 59-100 руб.
В Новосибирске постоянно спрос повышенный, 300 руб 1,5 км проехать как не зайду в приложение

Ответить

Алексей Кошляков

Andrey
1

А, ну вот, упал спрос, 804 метра ( просто кусочек улицы), ехать 3 минуты, Новосиб. Как найдете поездку за полтос сообщите мне.

Ответить

Андрей Деревянко

Алексей
0

Поездка за 56 рублей

Ответить

Андрей Деревянко

Алексей
0

Какие? Очевидно о чем речь, зачем в пример приводить город миллионник?

Ответить

Арина Добровольская

4

Бомбилы тут же взвыли-как так?!
Каршеринги считают прибыль-клак клак

Ответить

Сергей Щукин

Арина
0

Вышел почти рэпчик
Ништяк-ништяк!

Ответить

Арина Добровольская

Сергей
1

Может, забаттлимся? 

Ответить

Сергей Щукин

Арина
0

Не получится - не смогу панчить девушку - олдскульное воспитание не позволяет 😆

Можем заколлабиться

Ответить

Конституционный шмель

4

Видимо в приложениях такси, есть тариф «Депутат», с ценами ниже «реальных».

Ответить

Madina Djalilova

3

Ни разу за последние 2 года даже для 5минутных поездок не было дешевле 150 рублей тарифа.

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Этот комментарий призывает жалеть таксистов (нет).

Ответить

Antsiforov Stanislav

Амбиент
3
Ответить

Roman Patsev

2

Забыли добавить, что исследование заказано агрегатором) Не думаю, что таксисты радуются заказам, аля «подвезите до метро»

Ответить

Изя Слоу

Roman
1

 Не думаю, что таксисты радуются заказам, аля «подвезите до метро»

Это самые выгодные для них заказы, алё

Ответить

Alex Petrov

Изя
0

Не всегда, далеко не всегда.

Ответить

Vlad Zloy

2

 приняли в первом чтении в 2018 году...
 второго чтения в 2019-м...
Осенью 2021 года Госдума вернется к обсуждению законопроекта.
—-
Основательный подход к изучению вопроса.

Ответить

Pavel Voronkov

Vlad
0

За это время из казны уплОчено на содержание 4,5 млрд в год

Ответить

Gleb Tyutikov

Pavel
0

Они слуги народа. А за услуги слуги надо платить.

Ответить

Сергей Александрович

2

Ну так себе новость -
Езжу давно и сумму 99₽ давно не видел .
Кто ездит , так и будет ездить .
Вы обращали внимание - ночью едешь , а с Тобой рядом 10 машин - каких ? Конечно же таксистов .
Такое количество не нужно , я так считаю …
Если по существу - пока надзорный орган не начнёт штрафовать Ип и Ооо - владельцев Таксопарков на 100 000 - 200 000, за подделку документов при выходе на линию и так далее , ничего у нас не изменится и не не решится …
Мой случай - ехал я в такси 🚖, кстати «комфорт +» , задаю водителю вопрос - что Вы будете делать с «новыми» правилами ?
Ответ знаете какой - решаемо всё.
Детские какие то Игры , все всё знают и ничего не делают .

Ответить

Rownie

2

Как говорил один мой знакомый когда 5-7 лет назад он бомбил - " мне только завестись уже полтинник стоит" . Мы с этого угарали , но в каждой шутке есть доля правды. Теперь они заводятся за сотку походу

Ответить

Alexandr Shkuriin

1

У меня к примеру работа рядом с домом, идти недалеко, но порой так лениво. Вызываю такси, это выходит 80-120 рублей. Конечно если будет средняя цена 150 я ещё подумаю а если будет 250 то пешком не так уж и плохо пройтись) Я не в плане того, что жмот, тут скорее вопрос рационального использования денежных средств. И выкидывать постоянно по 250р...Такое себе😂

Ответить

Денис Пешехонов

Alexandr
3

Ну вот электросамокаты как раз для решения таких задач, когда на такси вроде близко, а пешком вроде далеко.

Ответить

Alexandr Shkuriin

Денис
0

Денис полностью с вами согласен! Около дома парковка самокатов имеется а около работы к сожалению нет, но возможно она когда ни будь появится т.к. тут два парка и было бы логично её тут сделать. Парковка для втб велосипедов есть)

Ответить

Канищев Максим

Денис
0

Для таких решений ездите на электросамокате по проезжой части или на велодорожке.

Ответить

Pavel Voronkov

Alexandr
2

Пешком 4 км тоже не находишься каждый день, особенно в плохую погоду.

Ответить

Alexandr Shkuriin

Pavel
1

Да и в очень хорошую порой не находишься😂🔥

Ответить

Алексей Дымов

1

В Москве можно нормально ездить только на комфорт+, остальное - лотерея с водителем, может нормальный, а может и ушлепок вонючий с накуренным салоном попасться

Ответить

Свойственный супер_стар

Алексей
1

Не только в Москве.

В обычном «Комфорте», правда, вероятность выигрыша очень даже высока, а вот в экономе, да, попасть на адекватного таксиста очень сложно.

Ответить

Дмитрий Башкиров

1

Давно в Москве не жил, но точно помню, что до работы утром дешевле 1000₽ Яндекс ехать не предлагал. И мотивировал к метро 😂

Ответить

Rownie

Дмитрий
0

это программа мотивации к ЗОЖ

Ответить

Дмитрий Башкиров

Rownie
1

Это меня смотивировало уехать из Москвы и заняться бизнесом 😂

Ответить

Stanislav Perfilov

1

Количество машин сократится, время подачи увеличится, из-за этого люди начнут отказываться, и поэтому время подачи машины восстановится 😁

Ответить

Дневной Мика

1

Такси редко использую, так как 15 мин до метро, но вызываю комфорт или бизнес когда надо с аэропорта ехать, т.е. ценник не малый и всегда не понимаю, почему водители делают такие рожи, будто их заставляют зарабатывать деньги. Ну улыбнись, послушай музыку - тебе же платят за это

Ответить

Gleb Tyutikov

Дневной
0

Ему платят за то, что он относительно трезвый, относительно вменяемый, а в салоне удовлетворительно.

Ответить

Заключенный микрофон

0

Противоречивое ощущение

Ответить

Fedor Ko

0

МГУ могли бы делать полезные вещи, например рассчитать схему синхронизации светофоров по маршрутам для сокращения пробок. Для европы это позавчерашний день, а у нас туго процесс идёт. 

Ответить

Alex Petrov

0

"Если из-за долгого ожидания пассажиры начнут отказываться от поездок, потери московских водителей составят 638,6 млн рублей в год."
Не водителей, а Яндекса И Ситимобиля.
Исследователи МГУ туповаты, и не знают как устроено формирование тарифа для пассажира и водителя, не один вменяемыq водитель в Москве и СПб не будет возить ни за 100 рублей ни за 130.  Те исследование абсолютный шлак , впрочем как и всегда, когда дилетанты не знают как обстоит дело на самом деле.

Ответить

Konstantin

0

В Москве есть тариф эконом? )))) Мне Яшка уже года как 2 его не предлагает, как с дитем ездить стал. 

Ответить

Азиатский Таксист

0

Моя поездка 6 августа 2021 года

Ответить

Дневной Мика

Азиатский
0

и доплата от агрегатора 400р

Ответить

Sasha Tsereteli

–2

Мне кажется исследования недооценивают такой параметр, как «терпильность», у нас и так самые низкие цены на такси в цивилизованных странах, все приспособятся и начнут платить больше

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В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.

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