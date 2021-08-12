Таксисты потеряют 4,5-5,1 млрд рублей, если в Москве увеличат минимальный тариф до 150 рублей — исследование Статьи редакции
В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.
Законопроект о такси депутаты Госдумы приняли в первом чтении в 2018 году, во время второго чтения в 2019-м раскритиковали — операторы должны были согласовывать цены поездок с Минтрансом и не могли привлекать к работе иностранцев. Осенью 2021 года Госдума вернется к обсуждению законопроекта, рассказал Forbes один из авторов исследования, научный сотрудник МГУ Антон Морозов.
Исследователи МГУ использовали данные о среднемесячном заработке водителей такси в Москве и общем числе водителей с лицензией в 2020 году — их более 64 тысяч человек.
В последней версии законопроекта указано, что власти Москвы, Петербурга, Севастополя и соседних регионов смогут устанавливать минимальные тарифы для такси, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.
Минимальная стоимость поездки по Москве — 99 рублей, если она вырастет до 150 рублей, 70% пассажиров, которые выбирают тариф «эконом», откажутся от поездок. Общее количество поездок сократится на 3,1%.
При росте до 250 рублей число поездок сократится почти на 14%. Будет меньше поездок на небольшие расстояния, которые приносят больше всего прибыли таксистам, говорится в исследовании.
Также по законопроекту, власти Москвы, Петербурга и Севастополя могут ограничивать количество такси в городе. Если количество машин в Москве сократится на 10%, время подачи такси увеличится на 7,9-9,8%, посчитали исследователи.
Если из-за долгого ожидания пассажиры начнут отказываться от поездок, потери московских водителей составят 638,6 млн рублей в год. Совокупные потери водителей от новых правил, по оценкам МГУ, составят до 475,1 млн рублей в месяц, или от 4,5 млрд до 5,1 млрд рублей в год.
Как давно вы ездили в Москве меньше чем за 150.
Давно ниже 200 не попадалось, езжу иногда на работу, когда спешу, ехать 7-8 минут.
Я, две станции метро проехать надо было. Где то в часов 11. Там тупо прямая. Ещё ночью одну станцию метро, пешком неудобно там добираться и спать нужно было ложиться, поэтому все так:)
Опечатка в статье - Яндекс потеряет, а не таксисты
Яндекс всегда забирает 30% в среднем. Яндекс как раз особо и не потеряет, а наоборот
Яндекс теряет если становится меньше поездок и или меньше водителей. Яндекс все равно какой размер тарифа, в основе его бизнес модели обеспечить машинами всех пассажиров по тому тарифу который они готовы платить, поэтому Яндекс заинтересован в мигрантах, многочасовом беспрерывном труде и вся его мотивация направлена именно на потогонный труд.
Минимальная стоимость поездки по Москве — 99 рублей
Походу у депутатов не только дотационная столовка, но и дотационное такси.
Они ниже премиума не берут
В МГУ кому то заняться нечем
Статья однозначно звучит как "таксисты потеряют деньги", но следует понимать, что таксисты перестанут совершать невыгодные короткие поездки, и их заработок за единицу рабочего времени увеличится.
То, что для вас 150 рублей — для таксиста может быть 400-500. У них там полно всяких бонусов/кнопок и прочего.
Кто-то вообще только минималки до метро катает. И точно знаю, что длинные поездки никто не любит — они нифига не выгодны получаются для водителя.
Неделю назад Яндекс: м. Ломоносовский-Шереметьево.
2400. Поездка 45 мин. Вообще не выгодно)
У Ситимобил правда утром 560 руб за 2,5км поездки
Как-то раз хуячил за 1700р 180 км, бугага, мне даже как-то с сожалением ехалось
машину искал минут 30, но нашел
У таксиста есть такие вещи как . Гарантия за определенное количество заказов. Бонус за определенное количество заказов. Иногда выгоднее сделать 30 заказов по 150 рублей и получить 8000. Руб. От агрегатора
Возможно. Но лично мне таксисты жаловались на короткие поездки. Даже бывало чуть не отказывались везти за 100 рублей.
Значит в это время не было гарантии.
Все зависит от агрегатора.
Помню когда Uber только заходил , с удовольствием возишь пассажиров по 35 рублей, та как тебе платят и за каждый заказ и за время.
Бред полный. Минималка нужна для защиты таксистов от агрегаторов, которые ставят цены в 50 рублей и таксисты катают пассажиров за свой счёт. Это не выгодно таксистам и в дальнейшем пассажирам, а выгодно только агрегатору.
Таксисты не катают за свой счёт. У них есть минималка, которая доплачивается. У некоторых она 150р, у некоторых 200р. И если к примеру вы совершили поездку на 100р, им Яндекс или другая фирма доплачивает до минималки. По крайней мере в Москве именно так.
Если есть оплачиваемая доплата, почему таксисты не хотят возить людей и идут на уловки с отменами типа - подъехать недалеко от места посадки, просто стоять и ждать отмены от пассажиров?
Условия получения доплаты довольно коварные. Иногда таксист получает доплату, иногда нет, а соглашаться он должен на все заказы (даже если не получит доплату). Поэтому если таксист пытается максимизировать прибыль, он делает так, чтобы от заказов отказывался сам пассажир.
Самое время регулировать цены на такси, когда они в этом году подорожали на 20% минимум.
Вверх причем. Зачем дешевое такси? Для этого есть общественный траснпорт. Дешевое такси это работа для мигрантов по 16 часов в день за копейки и убитые авто. Повысь цену и пойдут работать свои граждане уже не за копейки и с соблюдением трудовых прав. Хорош топить за низкие цены, а то как в анекдоте получается всегда
"О чем там кричат на улице, внучок? - спрашивает дед. - Хотят, чтобы не было богатых.- Странно, мой дед выходил на Сенатскую площадь, чтобы не было бедных"
Самое то, пересаживать в пандемию людей на общественный транспорт. Надо еще сделать проверку qr кодов перед входом.
Тут год-два остался до беспилотников, там уже никто работать не пойдет.
В заголовке опечатка. Не потеряют, а заработают.
В Москве что 99, что 150 рублей - все равно, дешман. А в регионах, где поездки по полтосу, сразу нищебродов срежут по минимальной планке.
в регионах? по полтосу? У меня для вас плохие новости
Не все поездки, конечно, но проехать несколько остановок в том же Омске, например, легко на Яндексе за полтос +-
ок, жаль сейчас высокий спрос в Яндексе (Новосибирск) Проехать ровно 1 улицу (804 метра) стоит 203 рубля, но это повышенный спрос (даже скрин прикреплять не буду). Дождусь нормального и скину скрин. Ибо, что в Омске, что в Новосибе - поверьте мне, цена та же самая на Я.такси.
А омске дешевле, чем у нас в новосибе. Недавно был, ездил по 59-100 руб.
В Новосибирске постоянно спрос повышенный, 300 руб 1,5 км проехать как не зайду в приложение
А, ну вот, упал спрос, 804 метра ( просто кусочек улицы), ехать 3 минуты, Новосиб. Как найдете поездку за полтос сообщите мне.
Какие? Очевидно о чем речь, зачем в пример приводить город миллионник?
Бомбилы тут же взвыли-как так?!
Каршеринги считают прибыль-клак клак
Вышел почти рэпчик
Ништяк-ништяк!
Может, забаттлимся?
Не получится - не смогу панчить девушку - олдскульное воспитание не позволяет 😆
Можем заколлабиться
Ни разу за последние 2 года даже для 5минутных поездок не было дешевле 150 рублей тарифа.
Этот комментарий призывает жалеть таксистов (нет).
Забыли добавить, что исследование заказано агрегатором) Не думаю, что таксисты радуются заказам, аля «подвезите до метро»
приняли в первом чтении в 2018 году...
второго чтения в 2019-м...
Осенью 2021 года Госдума вернется к обсуждению законопроекта.
—-
Основательный подход к изучению вопроса.
За это время из казны уплОчено на содержание 4,5 млрд в год
Ну так себе новость -
Езжу давно и сумму 99₽ давно не видел .
Кто ездит , так и будет ездить .
Вы обращали внимание - ночью едешь , а с Тобой рядом 10 машин - каких ? Конечно же таксистов .
Такое количество не нужно , я так считаю …
Если по существу - пока надзорный орган не начнёт штрафовать Ип и Ооо - владельцев Таксопарков на 100 000 - 200 000, за подделку документов при выходе на линию и так далее , ничего у нас не изменится и не не решится …
Мой случай - ехал я в такси 🚖, кстати «комфорт +» , задаю водителю вопрос - что Вы будете делать с «новыми» правилами ?
Ответ знаете какой - решаемо всё.
Детские какие то Игры , все всё знают и ничего не делают .
Как говорил один мой знакомый когда 5-7 лет назад он бомбил - " мне только завестись уже полтинник стоит" . Мы с этого угарали , но в каждой шутке есть доля правды. Теперь они заводятся за сотку походу
У меня к примеру работа рядом с домом, идти недалеко, но порой так лениво. Вызываю такси, это выходит 80-120 рублей. Конечно если будет средняя цена 150 я ещё подумаю а если будет 250 то пешком не так уж и плохо пройтись) Я не в плане того, что жмот, тут скорее вопрос рационального использования денежных средств. И выкидывать постоянно по 250р...Такое себе😂
Ну вот электросамокаты как раз для решения таких задач, когда на такси вроде близко, а пешком вроде далеко.
Денис полностью с вами согласен! Около дома парковка самокатов имеется а около работы к сожалению нет, но возможно она когда ни будь появится т.к. тут два парка и было бы логично её тут сделать. Парковка для втб велосипедов есть)
Для таких решений ездите на электросамокате по проезжой части или на велодорожке.
Пешком 4 км тоже не находишься каждый день, особенно в плохую погоду.
В Москве можно нормально ездить только на комфорт+, остальное - лотерея с водителем, может нормальный, а может и ушлепок вонючий с накуренным салоном попасться
Свойственный супер_стар
Не только в Москве.
В обычном «Комфорте», правда, вероятность выигрыша очень даже высока, а вот в экономе, да, попасть на адекватного таксиста очень сложно.
Давно в Москве не жил, но точно помню, что до работы утром дешевле 1000₽ Яндекс ехать не предлагал. И мотивировал к метро 😂
Количество машин сократится, время подачи увеличится, из-за этого люди начнут отказываться, и поэтому время подачи машины восстановится 😁
Такси редко использую, так как 15 мин до метро, но вызываю комфорт или бизнес когда надо с аэропорта ехать, т.е. ценник не малый и всегда не понимаю, почему водители делают такие рожи, будто их заставляют зарабатывать деньги. Ну улыбнись, послушай музыку - тебе же платят за это
Ему платят за то, что он относительно трезвый, относительно вменяемый, а в салоне удовлетворительно.
МГУ могли бы делать полезные вещи, например рассчитать схему синхронизации светофоров по маршрутам для сокращения пробок. Для европы это позавчерашний день, а у нас туго процесс идёт.
"Если из-за долгого ожидания пассажиры начнут отказываться от поездок, потери московских водителей составят 638,6 млн рублей в год."
Не водителей, а Яндекса И Ситимобиля.
Исследователи МГУ туповаты, и не знают как устроено формирование тарифа для пассажира и водителя, не один вменяемыq водитель в Москве и СПб не будет возить ни за 100 рублей ни за 130. Те исследование абсолютный шлак , впрочем как и всегда, когда дилетанты не знают как обстоит дело на самом деле.
В Москве есть тариф эконом? )))) Мне Яшка уже года как 2 его не предлагает, как с дитем ездить стал.
Моя поездка 6 августа 2021 года
Мне кажется исследования недооценивают такой параметр, как «терпильность», у нас и так самые низкие цены на такси в цивилизованных странах, все приспособятся и начнут платить больше
Дорогие читатели, на протяжении двух лет я мечтал о своем проекте, который будет хранить закладки в то же время будет простым и удобным для пользования.
В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.
С помощью технологий машинного обучения.
Дело было так, еду домой, телефон в руках, приходят следующие смс на телефон.
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