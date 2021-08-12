В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.

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Законопроект о такси депутаты Госдумы приняли в первом чтении в 2018 году, во время второго чтения в 2019-м раскритиковали — операторы должны были согласовывать цены поездок с Минтрансом и не могли привлекать к работе иностранцев. Осенью 2021 года Госдума вернется к обсуждению законопроекта, рассказал Forbes один из авторов исследования, научный сотрудник МГУ Антон Морозов.

Исследователи МГУ использовали данные о среднемесячном заработке водителей такси в Москве и общем числе водителей с лицензией в 2020 году — их более 64 тысяч человек.

В последней версии законопроекта указано, что власти Москвы, Петербурга, Севастополя и соседних регионов смогут устанавливать минимальные тарифы для такси, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.

Минимальная стоимость поездки по Москве — 99 рублей, если она вырастет до 150 рублей, 70% пассажиров, которые выбирают тариф «эконом», откажутся от поездок. Общее количество поездок сократится на 3,1%.

При росте до 250 рублей число поездок сократится почти на 14%. Будет меньше поездок на небольшие расстояния, которые приносят больше всего прибыли таксистам, говорится в исследовании.

Также по законопроекту, власти Москвы, Петербурга и Севастополя могут ограничивать количество такси в городе. Если количество машин в Москве сократится на 10%, время подачи такси увеличится на 7,9-9,8%, посчитали исследователи.