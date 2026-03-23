Как минимум 12 крупных автопроизводителей пересмотрели планы по переходу на электромобили, сократив инвестиции и отказавшись от выпуска новых моделей — FT

Изменения стратегий обошлись отрасли примерно в $75 млрд за последний год. Источник: BloombergRolls-Royce стал последним из более чем десяти брендов, объявивших об изменении планов по переходу на электромобили на фоне сохранения устойчивого спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, пишет Financial Times. Компания решила продолжить выпуск машин с ДВС после 2030-го.Всего подобные решения приняли как минимум 12 крупных автопроизводителей. Среди них: Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo и Honda. Последняя в марте 2026-го объявила, что пересмотрела стратегию по «электрификации» и не будет запускать в Северной Америке серийное производство Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и обновлённого Acura RSX.Компания также отказалась от планов прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Из-за пересмотра стратегии Honda спишет $16 млрд в ближайшие два года.Stellantis в феврале 2026 года объявил о списаниях на $26 млрд. Гендиректор компании Антонио Филоза заявил, что производитель «переоценил темпы энергетического перехода». Совокупные списания «большой тройки» — General Motors, Ford и Stellantis — составили более 50 млрд, писало WSJ. Одной из главных причин снижения спроса на электромобили стала отмена налоговых льгот на их покупку в США осенью 2025 года, отмечает FT. Кроме того, регуляторы в США и ЕС смягчили экологические нормы, связанные с автомобилями.По оценкам издания, отмены запусков новых моделей, изменения стратегий развития и инвестиционных планов суммарно обошлись мировой автомобильной промышленности как минимум в $75 млрд за последний год.#новости