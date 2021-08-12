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Транспорт
Маша Цепелева

Видео: автоматическая зарядка для электромобилей от Bosch, на которую машины заезжают сами Статьи редакции

С помощью системы машины сами находят свободное место и паркуются, а электромобили отправляются на зарядку.

4 4 комментария
148 просмотров

В сентябре 2021 года Ford, Bosch и власти Детройта откроют в городе лабораторию Detroit Smart Parking, сообщает Engadget. Там пройдут испытания автономной парковки и автоматической зарядки, которые будут предлагать другим компаниям.

Сервис продажи и аренды автомобилей Enterprise будет тестировать, насколько технология подойдёт для каршерингов.

Так будет выглядеть Detroit Smart Parking Lab Ford

В 2017 году компании Bosch, Daimler и Automated Valet Parking разработали систему автономной парковки для гаражей, которая отправляет автомобиль на свободное место, припарковывает, а электромобили — заряжает. Тогда же впервые показали технологию. А в 2021 году продемонстрировали с доработками.

Демонтарция автономной парковки и зарядки электромобилей  Bosch

В 2018 году систему одобрили региональные власти в Германии, она работает в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте, а в будущем её хотят установить в городском аэропорту. Доступ к услуге автоматической парковки — через приложение. Это первая в мире полностью автоматизированная система парковки без водителя, сообщает Bosch.

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Система работает для автомобилей с автоматической коробкой передач, электронной системой контроля устойчивости автомобиля, электрическим стояночным тормозом и усилителем руля, кнопкой «Старт/Стоп» и блоком для связи с другими устройствами.

Схема работы системы автономной парковки Bosch

На парковке установлены камеры, они распознают свободные места для парковки, фиксируют препятствия для автомобиля, отправляют данные в приложение, а оно — в систему автомобиля.

#bosch #ford #беспилотники

4 4 комментария
5
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4 комментария
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Амбиент Музыкантов

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С 13% до 100% зарядил за 6 минут? Ну если так, то неплохо.

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Philip Poteryahin

Амбиент
0

Ну конечно, главное не то что машина по парке ингу сама ездит и места находит, главное условности))
Не тратит батарейку на парковке - уже хорошо!)

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Evgeniy Onegin

Амбиент
0

Хотите сказать они гуляли по ТЦ и в кино сидели 6 минут?)

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Амбиент Музыкантов

Evgeniy
0

На тайминге ролика 6 минут. Хотя может они сутки и 6 минут киношку смотрели. Ггг

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