Видео: автоматическая зарядка для электромобилей от Bosch, на которую машины заезжают сами Статьи редакции
С помощью системы машины сами находят свободное место и паркуются, а электромобили отправляются на зарядку.
В сентябре 2021 года Ford, Bosch и власти Детройта откроют в городе лабораторию Detroit Smart Parking, сообщает Engadget. Там пройдут испытания автономной парковки и автоматической зарядки, которые будут предлагать другим компаниям.
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В 2017 году компании Bosch, Daimler и Automated Valet Parking разработали систему автономной парковки для гаражей, которая отправляет автомобиль на свободное место, припарковывает, а электромобили — заряжает. Тогда же впервые показали технологию. А в 2021 году продемонстрировали с доработками.
В 2018 году систему одобрили региональные власти в Германии, она работает в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте, а в будущем её хотят установить в городском аэропорту. Доступ к услуге автоматической парковки — через приложение. Это первая в мире полностью автоматизированная система парковки без водителя, сообщает Bosch.
Система работает для автомобилей с автоматической коробкой передач, электронной системой контроля устойчивости автомобиля, электрическим стояночным тормозом и усилителем руля, кнопкой «Старт/Стоп» и блоком для связи с другими устройствами.
На парковке установлены камеры, они распознают свободные места для парковки, фиксируют препятствия для автомобиля, отправляют данные в приложение, а оно — в систему автомобиля.
С 13% до 100% зарядил за 6 минут? Ну если так, то неплохо.
Ну конечно, главное не то что машина по парке ингу сама ездит и места находит, главное условности))
Не тратит батарейку на парковке - уже хорошо!)
Хотите сказать они гуляли по ТЦ и в кино сидели 6 минут?)
На тайминге ролика 6 минут. Хотя может они сутки и 6 минут киношку смотрели. Ггг
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