Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5246,"title":"\u0414\u0438\u0432\u0430\u043d, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0437\u0451\u0442 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=5246&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/273080-kover-samolet-i-divanomobil-kak-inzhenery-prevrashchayut-obychnye-predmety-v-skazochnye&hash=078e365dd4ce0ced12e3f2c7e78738ef07048c65198cbca10c0aeaa8046ed434","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Полина Лааксо

«В Хабаровске для машин спускают удлинители с балконов»: почему на востоке России больше электромобилей, чем по стране Статьи редакции

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.

19 19 комментариев
1384 просмотров
Электромобиль Nissan Leaf Дмитрий Унагаев

Свой первый электромобиль 31-летний владелец автомастерской Дмитрий Унагаев купил ещё пять лет назад. Тогда покупке хабаровчанина удивились все друзья и соседи, а сегодня электротранспорт в городе «почти на каждом шагу».

На улицах и во дворах Хабаровска припарковано множество электромобилей, а чтобы подзарядить их, народ спускает удлинители прямо с балконов.

Дмитрий Унагаев

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске и других районах восточной части России. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», в регионе проживает всего 4% населения страны.

На Москву, в которой проживает по меньшей мере вдвое больше россиян, пришлось всего 14% от продаж.

Дальний Восток России, рассуждает Bloomberg, не самый богатый регион страны и вряд ли служит «оплотом борьбы за экологию». Поэтому электромобили популярны там по другими причинами.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

Причина первая — соседство региона с Азией. По словам издания, местные жители нередко перевозят уценённые подержанные автомобили из Японии. Так, первым электромобилем Унагаева стал Nissan Leaf — на рынке б/у модели 2011-2013 годов в среднем стоят по 400-600 тысяч рублей. Позже Унагаев купил и Tesla.

«Заехал не в тот район», — смеется в Instagram Унагаев Дмитрий Унагаев

Причина вторая — доступная электроэнергия и дорогое топливо. Электроэнергия на Дальнем Востоке одна из самых дешёвых по стране — государство предлагает потребителям субсидии, чтобы стимулировать местную экономику, пишет издание.

При этом топливо там стоит дороже, чем в других регионах страны, — из-за недостаточных мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов. По данным Федеральной службы статистики, цена на топливо была на 6% выше, чем в среднем по России.

Руководительница иркутской строительной фирмы Ольга Иванова тратит на подзарядку подержанного электромобиля 500 рублей в месяц. Бензин для её второй машины ежемесячно обходится семье почти в 10 тысяч.

Мы с мужем подсчитали, что в сумме сможем экономить около 200 тысяч рублей в год, если перейдём с бензина на электричество. Я не то чтобы остро нуждаюсь в деньгах, но всегда приятно иметь возможность ездить с комфортом и удовольствием и при этом экономить сотни тысяч рублей в год.

Ольга Иванова

По данным Vygon Consulting, водитель подержанного Nissan Leaf потратит на 40-50 тысяч рублей в год меньше, чем если бы он ездил на Lada Granta отечественного производства.

Основная причина, почему электромобили не так популярны в других регионах, — их высокая стоимость. И это может скоро измениться, поскольку подешевеют аккумуляторы.

Ещё в 2010 году средняя цена литий-ионного аккумулятора составляла $1191 за киловатт-час. В 2020 году она упала до $137. По прогнозам BloombergNEF, к 2024 году цена опустится ниже $100 за киловатт-час, а к 2030 — до $58.

«В конце 2020-х годов электромобили будут стоить столько же, сколько и традиционные — может, даже меньше», — заключают в BloombergNEF.

Стоимость электроэнергии и топлива будет по-прежнему зависеть от конкретной страны, а также государственной политики, субсидий и состояния «углеродного рынка».

И пример Хабаровска показывает — на электромобили будет спрос, если они станут доступнее, отмечает Bloomberg.

#электромобили #tesla

19 19 комментариев
15
{ "author_name": "Полина Лааксо", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","tesla"], "comments": 19, "likes": 15, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 280976, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Aug 2021 15:38:24 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Fedor Ko

4

Что и требовалось доказать. Все споры о экологии не имеют смысла. Есть профит - будет и зеленая энергетика.

Ответить

Forgotten Games

Fedor
1

Вы правда считаете, что электромобили это про экологию?

Ответить

Fedor Ko

Forgotten
4

В существующем виде нет, но это серьезный шаг в сторону экологии. Связка "ядерный реактор-электромобиль" выглядит экологичнее чем "нефтяная вышка-автомобиль" А как только появится термоядерная энергетика...

Ответить

Forgotten Games

Fedor
1

А связка "отработанное ядерное топливо - утилизация" тоже экологично выглядит?:-)

Ответить

Fedor Ko

Forgott…
3

Вполне. Вообще не вижу причин для беспокойства. Выкопали радиоактивное дерьмо из земли, обогатили, отработали в реакторе, закопали обратно. С нефтью хуже, хоть это и самый экологичный продукт, но в конце её сжигают, а не закапывают, соответственно мы этой бякой дышим.   

Ответить

Pavel Voronin

Fedor
0

если цикл замкнуть с реакторами на быстрых нейтронах, то и закапывать особо много не придется.

Ответить

Alex D

Fedor
0

Если у вас всё так просто, то что делать с отработанными батареями? И как сделать их производство и добычу компонентов для них более экологичными? А то сейчас это слишком не экологично...

Ответить

Pavel Voronin

Forgott…
0

Экологичнее угля.

Ответить

Anastasiya Efremova

Forgotten
–1

Утилизация батарей- это боль(

Ответить

Fedor Ko

Anastas…
3

Замена масла на автомобиле - боль. Заправка бензином - боль. Причем это боль не где-то там, а конкретного потребителя. Особо экологично озабоченные могут прочувствовать боль от асбеста из тормозных колодок которого оседает тонны на дорогах. 

Ответить

Anton Kostenko

Fedor
0

Асбестовые колодки запрещены в России с 2010 года.

Ответить

Михаил Федотов

Fedor
2

Тут суть даже не в этом.

Суть в том, что даже самая грязная электростанция - она где-то там, далеко.

А выхлопными газами в большом городе ты дышишь вот прямо здесь и сейчас.

Ответить

Олег Астахов

Fedor
0

"Электроэнергия на Дальнем Востоке одна из самых дешёвых по стране — государство предлагает потребителям субсидии..."
Не?

Ответить

Денис Якимов

4
Ответить

Павел Антипов

2

Теперь самый ходовой товар в Хабаровске - удлинители)

Ответить

Anastasiya Efremova

Павел
0

В Москве видела только одну "заправку", где-то в районе Новослободской.
Даже интересно знать- в Хабаровске собираются развивать эту структуру?

Ответить

thinkabout1t

Anastasiya
0

Видимо никак не собираются, если с балконов удлинители протягивают(

Ответить

Ruslan Sabirov

1

В Якутии электричество стоит 6.8₽ за килловат, 95й бензин 58₽
Дальний восток обобщать не нужно

Ответить

Fedor Ko

0

Ребят хватит писать бред про "электромобиль это коптящая угольная электростанция". Для угля незначительна и постоянно снижается. Как только указываешь на данный факт начинается вой "утилизация это боль"

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Reddit привлекла $410 млн — оценка компании за полгода выросла с $6 млрд до $10 млрд Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на улучшение продукта, создание рекламного кабинета для клиентов и международную экспансию.

25 25 комментариев
10
Транспорт
Маша Цепелева
Таксисты потеряют 4,5-5,1 млрд рублей, если в Москве увеличат минимальный тариф до 150 рублей — исследование Статьи редакции

В МГУ изучили экономический эффект от регулирования цены на такси.

206 206 комментариев
39
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Полина Лааксо
«В Хабаровске для машин спускают удлинители с балконов»: почему на востоке России больше электромобилей, чем по стране Статьи редакции

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.

Электромобиль Nissan Leaf Дмитрий Унагаев
19 19 комментариев
15
Yota
Yota запустила доступ к сервису СберЗвук

Теперь клиенты Yota смогут оплатить доступ к сервису СберЗвук с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для прослушивания музыки.

1 1 комментарий
–1
Карьера
Андрей Фролов
В Xsolla никто не знал метрики оценки, предупреждений не было, вместо пяти окладов дали три: рассказ бывшего сотрудника Статьи редакции

Пересказ интервью DTF с человеком, уволенным после оценки от «бигдаты».

99 99 комментариев
31
Qiwi
QIWI Business: как появился наш бренд для бизнес-аудитории

В апреле мы официально представили новое направление QIWI Business, в рамках которого собрали платежные решения для бизнеса.

10 10 комментариев
2
Columbus Russia
«Экополис» совместно с Columbus успешно завершила разработку концепций реализации бизнес-процессов «НПО Аурус»
0 Обсудить
0
Техника
Дмитрий Коняев
Закон о микрогенерации: как продавать излишки электроэнергии вопреки саботажу энергосбытовых компаний?

В первом квартале 2021 года заработал закон о микрогенерации. Это не только открыло возможность владельцам солнечных электростанций (сокр.СЭС) стать легальными участниками рынка, но и дало право зарабатывать на излишках электроэнергии. Правда легко всё оказалось на словах.

78 78 комментариев
18
Макс
​Как успешно продавать ювелирные украшения в Instagram и правильно использовать промокоды

Владелица онлайн-бутика серебряных украшений Cozy Cats jewelry Юлия Догадина рассказала о продвижении ювелирного бизнеса, человеческом факторе в работе таргетологов и результатах рекламной кампании, которую настроил виртуальный маркетолог Макс.

0 Обсудить
4
Миграция
Дарья Шуруева
Один разработчик и три страны: сравниваем Израиль, Нидерланды и Англию

Обычно рассказываем про переезд в какую-то одну страну и сравниваем ее с Россией. А теперь сравним между собой сразу три! У нашей героини разнообразный опыт. Она родилась в России, 11 лет прожила в Тель-Авиве, переехала в Амстердам и недавно перебралась в Лондон. Разберем Израиль, Нидерланды и Великобританию по пунктам: IT, условия для жизни,…

0 Обсудить
Сервисы
DTF
В США представили законопроект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений Статьи редакции

Согласно нему, разработчики смогут использовать сторонние платёжные системы.

95 95 комментариев
43
Больше статей
null