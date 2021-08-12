«В Хабаровске для машин спускают удлинители с балконов»: почему на востоке России больше электромобилей, чем по стране Статьи редакции
Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.
Свой первый электромобиль 31-летний владелец автомастерской Дмитрий Унагаев купил ещё пять лет назад. Тогда покупке хабаровчанина удивились все друзья и соседи, а сегодня электротранспорт в городе «почти на каждом шагу».
Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске и других районах восточной части России. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», в регионе проживает всего 4% населения страны.
Дальний Восток России, рассуждает Bloomberg, не самый богатый регион страны и вряд ли служит «оплотом борьбы за экологию». Поэтому электромобили популярны там по другими причинами.
Причина первая — соседство региона с Азией. По словам издания, местные жители нередко перевозят уценённые подержанные автомобили из Японии. Так, первым электромобилем Унагаева стал Nissan Leaf — на рынке б/у модели 2011-2013 годов в среднем стоят по 400-600 тысяч рублей. Позже Унагаев купил и Tesla.
Причина вторая — доступная электроэнергия и дорогое топливо. Электроэнергия на Дальнем Востоке одна из самых дешёвых по стране — государство предлагает потребителям субсидии, чтобы стимулировать местную экономику, пишет издание.
При этом топливо там стоит дороже, чем в других регионах страны, — из-за недостаточных мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов. По данным Федеральной службы статистики, цена на топливо была на 6% выше, чем в среднем по России.
Руководительница иркутской строительной фирмы Ольга Иванова тратит на подзарядку подержанного электромобиля 500 рублей в месяц. Бензин для её второй машины ежемесячно обходится семье почти в 10 тысяч.
По данным Vygon Consulting, водитель подержанного Nissan Leaf потратит на 40-50 тысяч рублей в год меньше, чем если бы он ездил на Lada Granta отечественного производства.
Основная причина, почему электромобили не так популярны в других регионах, — их высокая стоимость. И это может скоро измениться, поскольку подешевеют аккумуляторы.
Ещё в 2010 году средняя цена литий-ионного аккумулятора составляла $1191 за киловатт-час. В 2020 году она упала до $137. По прогнозам BloombergNEF, к 2024 году цена опустится ниже $100 за киловатт-час, а к 2030 — до $58.
Стоимость электроэнергии и топлива будет по-прежнему зависеть от конкретной страны, а также государственной политики, субсидий и состояния «углеродного рынка».
И пример Хабаровска показывает — на электромобили будет спрос, если они станут доступнее, отмечает Bloomberg.
Что и требовалось доказать. Все споры о экологии не имеют смысла. Есть профит - будет и зеленая энергетика.
Вы правда считаете, что электромобили это про экологию?
А связка "отработанное ядерное топливо - утилизация" тоже экологично выглядит?:-)
если цикл замкнуть с реакторами на быстрых нейтронах, то и закапывать особо много не придется.
Утилизация батарей- это боль(
Тут суть даже не в этом.
Суть в том, что даже самая грязная электростанция - она где-то там, далеко.
А выхлопными газами в большом городе ты дышишь вот прямо здесь и сейчас.
"Электроэнергия на Дальнем Востоке одна из самых дешёвых по стране — государство предлагает потребителям субсидии..."
Не?
Теперь самый ходовой товар в Хабаровске - удлинители)
В Москве видела только одну "заправку", где-то в районе Новослободской.
Даже интересно знать- в Хабаровске собираются развивать эту структуру?
Видимо никак не собираются, если с балконов удлинители протягивают(
В Якутии электричество стоит 6.8₽ за килловат, 95й бензин 58₽
Дальний восток обобщать не нужно
Ребят хватит писать бред про "электромобиль это коптящая угольная электростанция". Для угля незначительна и постоянно снижается. Как только указываешь на данный факт начинается вой "утилизация это боль"
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