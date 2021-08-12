Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.

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Электромобиль Nissan Leaf Дмитрий Унагаев

Свой первый электромобиль 31-летний владелец автомастерской Дмитрий Унагаев купил ещё пять лет назад. Тогда покупке хабаровчанина удивились все друзья и соседи, а сегодня электротранспорт в городе «почти на каждом шагу».

На улицах и во дворах Хабаровска припарковано множество электромобилей, а чтобы подзарядить их, народ спускает удлинители прямо с балконов. Дмитрий Унагаев

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске и других районах восточной части России. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», в регионе проживает всего 4% населения страны.

На Москву, в которой проживает по меньшей мере вдвое больше россиян, пришлось всего 14% от продаж.

Дальний Восток России, рассуждает Bloomberg, не самый богатый регион страны и вряд ли служит «оплотом борьбы за экологию». Поэтому электромобили популярны там по другими причинами.

Причина первая — соседство региона с Азией. По словам издания, местные жители нередко перевозят уценённые подержанные автомобили из Японии. Так, первым электромобилем Унагаева стал Nissan Leaf — на рынке б/у модели 2011-2013 годов в среднем стоят по 400-600 тысяч рублей. Позже Унагаев купил и Tesla.

«Заехал не в тот район», — смеется в Instagram Унагаев Дмитрий Унагаев

Причина вторая — доступная электроэнергия и дорогое топливо. Электроэнергия на Дальнем Востоке одна из самых дешёвых по стране — государство предлагает потребителям субсидии, чтобы стимулировать местную экономику, пишет издание.

При этом топливо там стоит дороже, чем в других регионах страны, — из-за недостаточных мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов. По данным Федеральной службы статистики, цена на топливо была на 6% выше, чем в среднем по России.

Руководительница иркутской строительной фирмы Ольга Иванова тратит на подзарядку подержанного электромобиля 500 рублей в месяц. Бензин для её второй машины ежемесячно обходится семье почти в 10 тысяч.

Мы с мужем подсчитали, что в сумме сможем экономить около 200 тысяч рублей в год, если перейдём с бензина на электричество. Я не то чтобы остро нуждаюсь в деньгах, но всегда приятно иметь возможность ездить с комфортом и удовольствием и при этом экономить сотни тысяч рублей в год. Ольга Иванова

По данным Vygon Consulting, водитель подержанного Nissan Leaf потратит на 40-50 тысяч рублей в год меньше, чем если бы он ездил на Lada Granta отечественного производства.

Основная причина, почему электромобили не так популярны в других регионах, — их высокая стоимость. И это может скоро измениться, поскольку подешевеют аккумуляторы.

Ещё в 2010 году средняя цена литий-ионного аккумулятора составляла $1191 за киловатт-час. В 2020 году она упала до $137. По прогнозам BloombergNEF, к 2024 году цена опустится ниже $100 за киловатт-час, а к 2030 — до $58.

«В конце 2020-х годов электромобили будут стоить столько же, сколько и традиционные — может, даже меньше», — заключают в BloombergNEF.

Стоимость электроэнергии и топлива будет по-прежнему зависеть от конкретной страны, а также государственной политики, субсидий и состояния «углеродного рынка».