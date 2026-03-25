Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Honda и Sony закрыли совместный проект по разработке электромобиля Afeela — машину не выпустят

Покупателям вернут деньги за предзаказы.

Источник: CNET
  • Разработка электромобилей Afeela первого и второго поколений будет прекращена немедленно, пишет Bloomberg. Компании также пересмотрят партнёрство с Sony Honda Mobility, совместным предприятием Sony и Honda, запущенным в 2022 году.
  • Всем, кто уже оформил предзаказ на автомобиль первого поколения, вернут деньги.
  • Прототип Afeela показали на выставке CES в январе 2023 года. Поставки Afeela 1 Signature планировали с середины 2026-го, Afeela 1 Origin — с 2027-го. Анонсированная цена первого — от $102,9 тысячи, второго — от $89,9 тысячи. Это 8,3 млн и 7,3 млн рублей соответственно по курсу ЦБ на 25 марта 2026 года.
  • По словам издания, причина такого решения — трудности из-за растущих затрат на разработку электромобилей. Honda уже объявила о расходах в размере 2,5 трлн иен (1,2 трлн рублей) на производство электромобилей, пишет Bloomberg.
Полина Лааксо
1
11 комментариев