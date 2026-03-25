Honda и Sony закрыли совместный проект по разработке электромобиля Afeela — машину не выпустят

Покупателям вернут деньги за предзаказы.Источник: CNETРазработка электромобилей Afeela первого и второго поколений будет прекращена немедленно, пишет Bloomberg. Компании также пересмотрят партнёрство с Sony Honda Mobility, совместным предприятием Sony и Honda, запущенным в 2022 году.Всем, кто уже оформил предзаказ на автомобиль первого поколения, вернут деньги.Прототип Afeela показали на выставке CES в январе 2023 года. Поставки Afeela 1 Signature планировали с середины 2026-го, Afeela 1 Origin — с 2027-го. Анонсированная цена первого — от $102,9 тысячи, второго — от $89,9 тысячи. Это 8,3 млн и 7,3 млн рублей соответственно по курсу ЦБ на 25 марта 2026 года.По словам издания, причина такого решения — трудности из-за растущих затрат на разработку электромобилей. Honda уже объявила о расходах в размере 2,5 трлн иен (1,2 трлн рублей) на производство электромобилей, пишет Bloomberg.Полина ЛааксоМнения16 марTop Gear: «Видимо, Honda решила, что списать 2,5 трлн иен безопаснее, чем попытаться продать свои новые электромобили» Японская компания отказалась от выпуска футуристичных Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon.#новости #honda #sony #afeela