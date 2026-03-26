Производители электрозарядных станций предложили установить квоту на покупку электромобилей для такси — 5% при обновлении парка

По их оценкам, это позволит ежегодно продавать дополнительно 4000 электромобилей российской сборки, но участники рынка называют идею «оторванной от реальной экономики отрасли».Фото «Ъ» С инициативой выступила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ), пишет «Ъ». Организация предлагает ввести квоты на покупку электромобилей для такси в размере 5% при обновлении парка.По данным газеты, идея рассматривается как дополнение к закону о локализации такси. Квоту хотят распространить только на электромобили отечественной сборки, а правом устанавливать её окончательный размер смогут наделить региональных властей.В АПОЭ считают, что квота позволит дополнительно продавать до 4000 электромобилей в год. По данным ассоциации, на июль 2025 года в такси работало около 791,4 тысячи автомобилей, из которых около 7000 — электрические. Текущая загрузка зарядных станций остается ниже уровней, необходимых для окупаемости, отмечают в организации.Опрошенные «Ъ» участники рынка называют инициативу АПОЭ «оторванной от реальной экономики отрасли»: рынок уже находится под давлением из-за растущих издержек и снижения рентабельности. Кроме того, в большинстве регионов по-прежнему нет необходимого числа зарядных станций, сервисных центров и специалистов по обслуживанию электромобилей.Спрос на электромобили в такси сегодня практически отсутствует, в том числе из-за экономических факторов, отмечают эксперты. По их словам, без господдержки изменить ситуацию будет трудно.#новости