Данила Бычков
Транспорт

Uber совместно с Pony.ai и хорватским стартапом Verne запланировали запуск первого роботакси в Европе

Автомобили уже тестируют в столице Хорватии.

Источник: Uber
  • Компании договорились о партнёрстве для запуска сервиса роботакси в Загребе, говорится в сообщении Uber. Хорватский стартап Verne будет управлять автопарком, Pony.ai предоставит технологии автономного вождения, а Uber — платформу для заказов, интегрировав проект в свою экосистему.
  • Сервис запустят в Загребе, компании уже начали испытание автомобилей Arcfox Alpha T5 в городских условиях — Pony.ai разработала их совместно с китайской BAIC. Точные сроки запуска коммерческих перевозок пока не назвали.
  • В дальнейшем сервис появится в других европейских городах, а флот роботакси планируют расширить до «тысяч» автомобилей «в ближайшие годы».
  • Waymo (принадлежит Alphabet) также планирует в 2026 году выйти на европейский рынок и запустить такси в Лондоне.
  • Стартап Verne, занимающийся разработкой технологий автономного вождения, создан в 2019 году. В 2024 году компания привлекла €100 млн. Китайская Pony.ai основана в 2016 году — в 2025 году парк компании насчитывал более 720 роботакси.

#новости #uber

