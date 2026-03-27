Таня Боброва
Транспорт

В Дептрансе Москвы рассказали о начале сборки электросамокатов «Яндекса» на заводе «Москвич»

Во время тестового этапа соберут 2000 устройств.

Источник здесь и далее: Дептранс Москвы
  • Пилотный проект по локальной сборке средств индивидуальной мобильности (СИМ) запустили сервис «Яндекс Go» вместе с технокластером «Москвич» и Дептрансом столицы, рассказал глава последнего Максим Ликсутов.
  • На время тестов на предприятии соберут 2000 электросамокатов, которые появятся в парке компании в сезоне 2026 года. В Дептрансе отметили, что устройства полностью спроектированы в конструкторском бюро «Яндекса».
  • Специалисты «Москвича» проводят крупноузловую сборку, тестируют электронику, исправность колёс и тормозов, а также отправляют СИМ на испытательный трек с пандусами, лежачими полицейскими и имитацией разного дорожного покрытия. Следующий шаг — «большая локализация и создание полностью отечественной платформы электросамокатов».
  • «Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки в конце 2022 года. В марте 2025-го показали обновлённую модель: с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки, световыми индикаторами и переработанной конструкцией.
  • В феврале 2026 года на заводе «Москвича» стартовала сборка электромобилей Umo для такси. Технологическим партнёром проекта стал «Яндекс», который установит «элементы искусственного интеллекта» и свои навигационные и мультимедийные сервисы, писало РБК.

