Сервис WB Taxi от Wildberries начали тестировать в Кыргызстане

Сначала в формате «закрытого клуба».Источник: Telegram-канал «WB Глобал»О запуске сообщил Telegram-канал «WB Глобал» о новостях Wildberries на зарубежных рынках. Пользователи могут скачать приложение в Google Play и App Store.На старте сервис доступен сотрудникам и партнёрам компании — они смогут его протестировать и дать обратную связь. Пользователи могут присоединиться к листу ожидания, а затем получить доступ.Тарифы — «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти» (ускоренная подача автомобиля и поиск сразу в нескольких категориях). В приложении есть «круглосуточная голосовая поддержка» и чат, а также программа лояльности, добавляет KaktusMedia.Для водителей предусмотрена «низкая комиссия» (какая — не уточняют) и «гарантированный доход за смену при соблюдении правил работы с сервисом». В каких городах тестируют сервис, компания не сообщила.В июле 2025 года Wildberries начал тестировать WB Taxi в Беларуси. Опробовать его в Минске могли пользователи маркетплейса — для этого нужно авторизоваться на сайте и оставить заявку. В марте 2026-го сервис заработал для всех пользователей в столице Узбекистана.В декабре «Известия» со ссылкой на источники писали, что Wildberries & Russ в 2026 году может запустить собственный такси-сервис и в России. Но в объединённой компании говорили, что сосредоточены на тестировании в Беларуси и Узбекистане, «говорить о запуске в России пока не приходится».#новости #wildberries